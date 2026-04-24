«Их убили во сне». История бойни в доме полковника МВД

Десять лет назад, 24 апреля 2016 года, Самарскую область потрясла жестокая расправа над семьей полковника Андрея Гошта — заместителя начальника штаба регионального главка МВД. Бандиты, проникшие в дом высокопоставленного полицейского, лишили жизни шесть человек: самого Гошта, его жену, родителей, племянницу и невестку, забив их во сне черенками лопат и кусками арматуры. Чудом выжила лишь семилетняя племянница Андрея — налетчики изувечили ее и бросили, решив, что дело сделано. Историю бойни в доме полковника Гошта и расследование резонансного преступления вспомнила «Лента.ру».

Андрей Гошт сделал карьеру в МВД

Андрей Гошт родился 19 ноября 1966 года в небольшом алтайском селе Паново, куда его родители Вильгельм и Наталья были депортированы в годы Великой Отечественной войны. Несмотря на все трудности, Гоштам удалось создать крепкую и дружную семью, в которой, кроме Андрея, воспитывались еще пятеро детей.

Андрей рос примерным ребенком — хорошо учился, занимался спортом и не имел вредных привычек. Его близкие не удивились, когда он избрал для себя правоохранительную стезю. Получив школьный аттестат, Гошт поступил в Омскую высшую школу милиции. Там же, в Омске, он встретил будущую жену Светлану. В браке у них родились двое детей.

Службу в милиции Андрей начал в 1991 году простым участковым, но так горел своим делом, что быстро пошел на повышение. К 2013 году стал начальником УВД в Сызрани, два года спустя — замначальника штаба ГУ МВД по Самарской области. Для своей семьи полковник Гошт построил двухэтажный дом в селе Ивашевка под Сызранью, куда в 2014 году перевез и своих родителей.

Неподалеку от Андрея обосновался его брат Евгений. У Гоштов была традиция — устраивать по субботам банный день и семейные встречи. Так было и 24 апреля 2016 года, в день накануне Вербного воскресенья.

Полковник Андрей Гошт — заместитель начальника штаба ГУ МВД России по Самарской области // Лента.ру

Тела в доме полковника нашел его брат

В весенний субботний день в доме у Андрея собрались, кроме них с женой и пожилых родителей, жена брата Елена и их семилетняя дочь — сам Евгений был на дежурстве на нефтеперерабатывающем заводе, и еще одна гостья — 27-летняя Светлана Потолкова, племянница Андрея и Евгения.

Наутро после смены Евгений приехал к брату — он знал, что родители обычно встают рано. Он очень удивился гробовой тишине, царившей в доме, заглянул в комнату к отцу и матери и с ужасом увидел, что вся их кровать залита кровью.

Мама и папа мертвы — их, похоже, убили во сне Евгений Гошт цитата по изданию «КП»

Немного придя в себя, Евгений бросился в гостиную, где на диване увидел Андрея и Светлану — в крови и без признаков жизни. На втором этаже брат полковника нашел свою жену Елену, которой было уже не помочь, и маленькую дочь, которая едва дышала. А в соседней спальне на полу лежала забитая насмерть племянница Светлана.

Вне себя от ужаса, Гошт побежал к соседям, которые вызвали скорую и полицию. Прибывшие на место врачи констатировали смерть шести человек. Позже судмедэксперты установят, что всех с остервенением били тяжелыми предметами — на каждом из тел специалисты насчитают от 12 до 38 травм.

Налет на дом Гошта связали с его работой

Врачам удалось сделать невозможное — они вытащили с того света семилетнюю дочь Евгения Гошта, на лице которой после действий налетчиков буквально не осталось живого места. Пока медики боролись за жизнь девочки, сотрудники правоохранительных органов оцепили дом и приступили к осмотру места преступления.

Орудия бандитов нашли почти сразу — они бросили молотки, куски арматуры и части черенков от лопат, обмотанные изолентой. Кроме того, в одной из комнат был обнаружен муляж взрывного устройства. Большую надежду следователи возлагали на данные с камер наблюдения, установленных в доме полковника, однако сервер с записями пропал.

Прощание с Андреем Гоштом и его супругой Светланой у культурного центра УМВД по Омской области, 28 апреля 2016 года // ТАСС

Одной из первых версий преступления, которую выдвинуло следствие, стала месть за профессиональную деятельность Андрея Гошта. Он был известен как принципиальный и неподкупный полицейский, который не боялся открыто противостоять местным криминальным авторитетам, боролся с контрафактным алкоголем и воровством нефти в регионе.

Врагов у полковника хватало, поэтому определить конкретный круг подозреваемых, которым была выгодна эта расправа, оказалось сложно. Второй версией следователей стал налет ради наживы — в доме похитили ценности на 190 тысяч рублей, но кое-что не тронули — например, золотые серьги в ушах у женщин, которых отправили на тот свет.

Я считаю, что Андрей Гошт и его семья стали жертвами разбойного нападения Андрей Коновалов в 2016 году — замначальника ГУ МВД России по Самарской области

Налетчиками оказались четверо мигрантов

К поискам налетчиков самарские правоохранители привлекли коллег из Москвы, объявив за любую информацию о бандитах награду — три миллиона рублей. Неделю спустя, в ночь на 1 мая 2016 года, оперативники задержали троих подозреваемых — мигрантов из Средней Азии Романа Фаталиева, Орхана Зохрабова и Ислама Бабаева.

Их главарь, 24-летний Махмадали Ахмадов, был задержан еще через два дня. Его взяли, когда он пытался пересечь границу между Таджикистаном и Афганистаном. Вскоре следователи выяснили, что все задержанные до преступления жили в Сызрани, а также в поселках Шигоны и Кушниково, соседних с Ивашевкой, где располагался дом полковника Гошта.

© Махмадали Ахмадов — участник налета на дом полковника Гошта, главарь банды // РИА Новости

В марте 2016 года все они вошли в банду, созданную Махмадали Ахмадовым, после чего решили найти подходящую цель для нападения. Ради этого злоумышленники стали ездить по Самарской области и в какой-то момент на глаза им попался добротный дом семьи полицейского, который сильно выделялся в скромной Ивашевке.

Фасад дома защищало прочное и высокое ограждение, двор охраняла собака, но сразу за ним начиналось поле. Причем от этого поля дом был огражден шатким деревянным забором, через который в ночь на 24 апреля бандиты проникли на участок. Некоторое время они провели в засаде, дожидаясь, пока в окнах погаснет свет и люди уснут.

В дом они вошли беспрепятственно: хозяева в ту ночь просто забыли запереть входную дверь Дмитрий Хан в 2016 году — руководитель следственной группы по делу о расправе в Ивашевке

Свою добычу бандиты закопали в лесу

Как установили следователи, первыми бандиты расправились с родителями Андрея Гошта — 76-летнего Вильгельма и 75-летнюю Наталью забили в их собственной постели. Затем они отправили на тот свет Андрея и Светлану, которые спали на диване в гостиной — на их головы обрушили удары, ставшие летальными.

Поднявшись на второй этаж, они расправились с Еленой и нанесли страшные травмы ее дочери. Шум разбудил Светлану Потолкову, которая спала в соседней комнате. Девушка пыталась позвонить в полицию, но не успела: бандиты ворвались к ней в комнату, и участь племянницы полковника была предрешена.

Закончив бойню, налетчики обыскали дом, забрали планшет, ноутбук и смартфоны членов семьи, а также сервер с записями камер наблюдения. Они взяли с собой борсетку полковника Гошта, в которой нашли его служебное удостоверение, и запаниковали. Сервер они сразу же утопили в реке Тишерек.

Боясь, что их поймают при продаже добычи, преступники закопали краденое в лесополосе, оставив себе лишь банковскую карту полицейского. Бандиты пытались снять с нее деньги в одном из банкоматов под Ульяновском, но неудачно, так как не знали пин-кода.

На допросах все четверо обвиняемых дали признательные показания, рассказали, где закопали добычу и утопили сервер — позже специалисты записи на нем сумели восстановить. Однако на суде, который начался в октябре 2016 года, бандиты от своих показаний и признаний отказались и потребовали суда присяжных.

Налетчикам это не помогло: в январе 2017 года коллегия присяжных признала их виновными в разбое и шести расправах

Главарь Ахмадов со своим ближайшим помощником Романом Фаталиевым получили пожизненные сроки, а их подельники Орхан Зохрабов и Ислам Бабаев отправились за решетку на 26 и 25 лет соответственно.

По итогам следствия и суда версия о заказном налете была официально опровергнута, однако близкие и коллеги полковника Гошта до сих пор уверены: банду на его дом навели влиятельные враги, которым перешел дорогу честный и неподкупный полицейский.