Что разрушило жизнь советской гимнастки, которая выиграла Олимпиаду в 15 лет

История советской спортивной гимнастики знает много ярких и драматичных моментов. С одной стороны, на ум сразу приходит россыпь золотых олимпийских медалей Ларисы Латыниной, Ольги Корбут и Николая Андрианова, с другой — трагически сложившиеся судьбы Елены Мухиной и Тамары Лазакович. Олимпийской чемпионкой стала и Елена Наймушина, но спортивные победы не принесли ей счастья в жизни. Фактически лишенная детства спортсменка испытывала тяжелейшие психологические проблемы, которые в итоге привели ее к алкогольной зависимости. «Лента.ру» — подробнее о яркой и трагической биографии спортсменки.

За пять лет до смерти у Наймушиной спросили в интервью о том, каких эмоций профессиональный спорт принес ей больше: положительных или отрицательных. «Отрицательных. Я долго жила без семьи, вы не представляете, что такое маленькому ребенку жить без мамы», — не задумываясь, ответила гимнастка. Получается, в жизни профессионального спортсмена есть вещи поважнее олимпийского золота.

«Мама уехала, а Леночка осталась»

Об отце Наймушиной не известно ничего, а о матери — совсем немного. Надежда Наймушина никак не могла найти себя в жизни, путешествовала по городам Красноярского края и соседней Хакасии в поисках заработков и в какой-то момент забеременела. Даже на поздних сроках Надежда продолжала вести очень активный образ жизни, а схватки застигли ее в поезде. Женщину высадили на станции Аскиз, находящейся в одноименном поселке в Хакасии, и там в местной больнице на свет появилась Елена.

Мать вместе с девочкой вскоре обосновались в Красноярске, где у малышки диагностировали порок сердца. Когда Елене исполнилось пять, она проходила очередную диспансеризацию. Терапевт посоветовал девочке заниматься гимнастикой, не уточнив, какой именно. Очевидно, он имел в виду лечебную гимнастику, но мать поняла рекомендацию врача по-своему и отвела дочь на спортивную гимнастику в детскую спортшколу филиала Красноярского государственного университета.

Принимала в секцию Елену тренер Татьяна Шевчук. Как и положено, она попросила у мамы справку от врача, на что Надежда честно ответила, что у девочки есть проблемы с сердцем. На этом история выдающейся гимнастки могла бы закончиться, так и не начавшись, ведь Шевчук отказывалась брать на себя ответственность. Но Наймушина-старшая предложила специалисту компромисс.

«Мама маленькой Лены сказала, что ничего страшного, пусть походит просто так, без каких-то серьезных нагрузок. Девочка втянулась, гимнастика ей понравилась, решили оформляться в школу. Прошли диспансеризацию — врачи не выявили ни малейших проблем с сердцем. Через полгода второе медицинское обследование — вновь все в порядке», — Татьяна Шевчук, первый тренер Елены Наймушиной.

Так Елена чудесным образом избавилась от заболевания, которое, скорее всего, было связано с возрастными особенностями организма. На сердце она никогда не жаловалась и спокойно переносила нагрузки. Вскоре оказалось, что Наймушина — очень способная девочка, хотя тренировки не доставляли ей особого удовольствия. Спортивной гимнастикой когда-то занималась ее старшая сестра Ирина, но девочку отсеяли из секции, сочтя бесперспективной. В детстве Елена мечтала о том, чтобы тренеры забраковали и ее, но у тех на юную подопечную были совсем другие планы.

Еще раз спортивная карьера Наймушиной могла завершиться, когда девочка училась в начальных классах школы. Мать спортсменки познакомилась с очередным мужчиной, собралась за него замуж и готовилась к переезду в Норильск вместе с дочерьми. Шевчук и ее муж Валентин уговорили Надежду оставить Елену с ними. Тренеры видели в воспитаннице огромный потенциал и, по сути, взяли на себя роль родителей.

«Ее мама уехала, а Леночка осталась. Она жила у меня четыре года. Моя мама отводила ее в школу, которая была достаточно далеко, а потом я забирала ее на тренировку. Способная, двигательная, коммуникабельная, очень легкая в тренировках. Координация и смелость — на сто баллов. Как маму она меня не воспринимала, скорее как сестру», — Татьяна Шевчук, первый тренер Елены Наймушиной.

«Приземлилась на ноги — ощущение счастья»

Ставка Шевчук на юную воспитанницу сыграла. Будучи ученицей четвертого класса она победила на Спартакиаде школьников СССР и сразу же попала на карандаш к тренерам сборной страны. Вскоре Елена перебралась в Москву и стала членом сначала молодежной, а затем и национальной команды. В 1979-м спортсменка в возрасте 15 лет выступила в командных упражнениях на чемпионате мира в США, завоевав серебро. Стало понятно, что путь к главным соревнованиям четырехлетия — домашней Олимпиаде-1980 в Москве — для юной гимнастки открыт.

Наймушина вспоминала, что гораздо тяжелее самого выступления на Играх ей далась подготовка к ним. Спортивное руководство страны помешалось на желании взять как можно больше золотых медалей и буквально затерроризировало спортсменов. Елена рассказывала, как гимнасток задолго до старта ОИ посадили на сборы, заставляли часами тренироваться, а также бесконечно выступать перед всевозможными комиссиями, которые могли нагрянуть в любое время суток. Такое безумное давление выдерживали не все.

«У Нелли Ким на нервной почве открылась язва желудка. Я жила в одной комнате с Леной Мухиной. Как она не хотела выступать! У нее была травмирована нога, но Лену все время толкали: "Давай, давай, ты же москвичка!" Трагедия случилась прямо на наших глазах: она упала и повредила позвоночник», — Елена Наймушина.

Но юная Лена справилась и к командному турниру на Играх в Москве подошла в роли забойщицы — спортсменки, которой в своей сборной предстоит выступать первой на всех снарядах. Наймушина вспоминала, что каждое новое упражнение давалось ей лучше предыдущего, о чем говорили и оценки судей. Вольные упражнения спортсменки, которые были последним видом программы, стали визитной карточкой Елены. Она блестяще выполнила все элементы под «Калинку», а ее шпагат в полете попал во все хайлайты тех Игр и даже был напечатан на почтовых марках.

«Приземлилась на ноги — ощущение счастья, ни усталости, ни напряжения. Судьи поставили мне 9,95 балла. Когда закончила выступать, ко мне подбежал Ваня Ярыгин, подхватил на руки, стал подбрасывать. Тогда же проходили соревнования борцов, а он пришел поболеть за меня», — вспоминала Наймушина.

Уверенность Елены передалась ее партнершам по сборной — Елене Давыдовой, Наталье Шапошниковой, Нелли Ким, Марии Филатовой и Стелле Захаровой. Девушки завоевали золото в команде. Скептики сразу же могут обратить внимание на то, что Игры в Москве бойкотировало большинство западных стран, но конкретно командный турнир по спортивной гимнастике у женщин это никак не ослабило. В СССР приехали и румынки, которые в 1979-м в США стали первыми, и команда ГДР, взявшая бронзу на том мировом первенстве. В Москве немки повторили успех, а сборной Румынии пришлось подвинуться с первого места.

«Интересно было оторваться от гэбэшников»

В родном Красноярске Наймушину после победы на Олимпиаде встречали как рок-звезду. Собралось несколько сотен человек, все партийное руководство. Вишенкой на торте стали ключи от просторной трехкомнатной квартиры в центре города. Казалось, яркая спортивная карьера Елены только начинается: живи в комфорте, тренируйся и покоряй новые высоты. Но психика юной гимнастки не справилась с напряжением. После тяжелейшей подготовки она так выдохнула, что... пропала.

Несколько дней ее пытались найти старшая сестра, вернувшаяся из Норильска мать, тренеры. В итоге Наймушину отыскал Валентин Шевчук. Оказалось, что 15-летняя спортсменка ушла в натуральный запой и больше не хотела выступать. Мысль о том, что ей придется еще четыре года в жестком графике готовиться к новой Олимпиаде, убивала Елену.

Тогда тренерам удалось убедить Наймушину вернуться в спорт. Она нехотя возобновила тренировки и в ноябре 1980-го поехала в Канаду на Кубок мира, где завоевала золото на бревне и стала второй в вольных упражнениях. Но эти международные соревнования стали последними в ее карьере. По возвращении на родину Елена снова пристрастилась к алкоголю и окончательно завязала с профессиональным спортом.

Спустя много лет Наймушину спросили, доставлял ли ей спорт хоть какую-то радость? Пытаясь подтолкнуть гимнастку к положительному ответу, журналист сделал акцент на том, что у девушки была возможность путешествовать по всему миру. По ответу Елены стало понятно, что успехи в спорте не смогли компенсировать ей утрату беззаботного детства и юности.

«Радость была, когда наступал отбой, особенно в Латинской Америке. Мы своей компанией — Дитятин, Ткачев, Маркелов и несколько девчонок — делали ночные вылазки к океану. Так "фестивалили" в Бразилии, в Аргентине и даже в США. Интересно было оторваться от гэбэшников, которые за нами следили. Нас почему-то всегда селили очень высоко — в окно не вылезешь. Но мы договаривались с работниками гостиниц, кого-то подкупали сувенирами, чтобы нас потихонечку выпустили и впустили», — Елена Наймушина.

Конец жизни

Покуролесив пару лет, Наймушина решила наладить жизнь. В возрасте 18 лет гимнастка вышла замуж за велогонщика из Латвии Андриса Зелчи-Личмилиса и переехала в Ригу. Там она на довольно продолжительное время бросила пить, родила дочь и двоих сыновей. Позже Елена начала ездить по всему миру с мастер-классами, жизнь наладилась и шла своим чередом.

Однако в какой-то момент алкогольная зависимость вновь дала о себе знать. После 15 лет брака она развелась с мужем, покинула Латвию, оставив детей с отцом, и начала скитаться по российским городам, как когда-то делала ее мать. Какое-то время с ней жила младшая дочь Линда. На несколько лет олимпийская чемпионка задержалась в Туле, где познакомилась со вторым мужем — Сергеем Григорьевым. Он работал детским тренером по спортивной гимнастике, и Наймушина тоже окунулась в профессию.

Однако счастье длилось недолго — в начале 2010-х Григорьев был убит неизвестными, Линда отправилась в Латвию к отцу, а Наймушина снова запила и вернулась в Красноярск. Подаренную за золото ОИ трехкомнатную квартиру спортсменка давно продала, а деньги потратила, поэтому поселилась у матери в маленькой однокомнатной квартире на окраине города. Однажды туда приехали журналисты с камерами, обнаружив Елену в плачевном состоянии. Бывшую звезду спорта было не узнать, а квартиру, в которой она жила, можно было назвать как минимум скромной, если не убогой.

Денег на жизнь катастрофически не хватало. Небольшая пенсия матери и олимпийская стипендия Наймушиной почти полностью уходили на спиртное. Елена начала выносить вещи из дома на продажу, ушла и та самая золотая олимпийская медаль. Наймушина-старшая не отставала от дочери в уничтожении алкоголя, и в 2015-м ее не стало. Спустя два года ушла из жизни и сама Елена — бывшая спортсменка в возрасте 52 лет скончалась во сне от инсульта.

На похоронах присутствовала только дочь Линда, давно проживавшие в Европе сыновья не приехали в Красноярск, сославшись на проблемы с визами. В ее родном городе каждый год проходят всероссийские соревнования по спортивной гимнастике «Памяти олимпийской чемпионки Елены Наймушиной». На этих турнирах всегда вспоминают Елену, но нарочито избегают обсуждения темных страниц ее биографии.