Сколько покушений на свою жизнь пережил Юрий Гагарин

Первый космонавт планеты был нужен Советскому Союзу живым и здоровым, но враги у него имелись повсюду — от цэрэушников до собственных (как тогда казалось, «верных»). Однако многие до сих пор путают реальные злые умыслы с обычным хулиганством.

Разбитая бровь или нож в спину

Когда осенью 1961 года Юрий Гагарин появился на публике с загримированной бровью, по Москве поползли слухи: первого космонавта пытались убить. На самом деле в тот раз Гагарин «заработал» травму самостоятельно — выпрыгнул с балкона санатория «Тессели». Но испуганные обыватели не поверили в бытовуху. Советский человек не мог допустить, чтобы всенародный любимец просто разбил бровь, прыгая с балкона. В той версии было слишком мало героизма.

Холодная война на «Острове свободы»

Настоящие опасности крылись за границей. В июле 1961 года в рамках мирового турне Гагарин прилетел на Кубу. «Остров свободы» тогда находился на пике дружественных отношений с СССР. Совсем недавно Москва помогла отбить высадку контрреволюционеров в заливе Свиней, подготовленную ЦРУ. Американские спецслужбы решили отомстить Фиделю Кастро.

Как признался позже арестованный лидер подполья Авилес Каутина, на 26 июля сотрудники ЦРУ планировали теракт с целью ликвидации Кастро. Проблема: в те дни рядом с кубинским лидером постоянно находился Гагарин. Теракт не состоялся — кубинцы обнаружили тайник с оружием и боеприпасами. Визит 24–27 июля обошелся без происшествий. Но нервы космонавту это потрепало изрядно.

Шведский испуг

Следующая тревога прозвучала в 1964 году в Швеции. 5 марта, когда космонавт находился в Мальмё, местная полиция сообщила советской делегации: на Гагарина готовится покушение. Программу пребывания пришлось срочно менять: гостя отозвали с запланированной поездки. А вечером полиция и вовсе просила отменить общегородской митинг.

Гагарин отказался. Назвал это провокацией, заявил: в зале тысячи людей, они ждут встречи. Вышел к жителям Мальмё, рассказал о советской космической программе. А на следующий день благополучно улетел в Стокгольм. Храбрость — вещь хорошая, но риск был огромным. Шведская полиция просто так панику не поднимает.

Враги внутри системы

Но самая странная и пугающая история началась в самом СССР. Гагарин имел неосторожность завуалированно выступить в защиту православия. На пленуме ЦК ВЛКСМ в 1965 году он раскритиковал разрушение большевиками Храма Христа Спасителя, указав на «патриотическую сущность» этого сооружения. Первый космонавт неожиданно показал себя потенциальным политическим лидером русского национального движения. Членам Политбюро такие вещи не нравились.

Ходили и совсем уж жуткие слухи: Гагарин якобы отказал в интимной близости Галине Брежневой, дочери генсека, и та затаила на него обиду. Проверить это сегодня невозможно. Но факт остается фактом: приехав в последний раз в родной Гжатск в декабре 1967 года, Юрий Гагарин признавался матери, что ему «страшно».

Жертва для Союза

Весной 1967 года готовился запуск корабля «Союз-1». Лететь предстояло Владимиру Комарову, а его дублером назначили Гагарина. У Комарова, по словам экс-офицера КГБ и телохранителя Гагарина Вениамина Русяева, были дурные предчувствия. Он прямо сказал:

«Я не вернусь».

Но отказаться не мог — тогда предстояло бы лететь Гагарину.

Комаров оказался прав. При спуске 24 апреля 1967 года дала сбой парашютная система. От космонавта осталась лишь горстка пепла. Возможно, Комарову заранее намекнули на неблагополучный исход, чтобы на его месте оказался Гагарин. А верный соратник просто решил пожертвовать собой.

Горящая машина

Были и более прямые признаки покушения. Личный шофер Гагарина Федор Демчук рассказывал: в машине космонавта трижды лопался трубопровод бензонасоса. Последний случай произошел в феврале 1968 года. Автомобилем в тот момент управлял сам Гагарин. Машина загорелась, космонавт лишь чудом остался жив.

Спецслужбам, имевшим доступ к любым автомастерским, подстроить такую аварию было проще простого. Официальная версия, разумеется, всё списала на несчастный случай. Но шофер, возивший Гагарина годами, знал: с машиной было что-то не то.

Послесловие

Сколько же покушений пережил космонавт? Точно никто не скажет. Часть угроз предотвратили спецслужбы. О некоторых мы узнали лишь десятилетия спустя. А некоторые останутся тайной навсегда. Ясно одно: Гагарин не зря боялся. И не зря его телохранитель Русяев до самой смерти хранил молчание.