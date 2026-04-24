«Русские афродизиаки»: как мужчины на Руси использовании семенники быка

Субпродукт этот называли вежливо — «белые почки». В западных трактирах — «степными устрицами». В крестьянских избах — прямо: бычьи яйца, тестикулы, семенники. Звучит неаппетитно, но на Руси к этому деликатесу относились без брезгливости. Даже наоборот. Ели не когда попало. А в строго определенные дни и по конкретному поводу.

Весенняя страда

Самый главный случай наступал поздней весной. Именно тогда в хозяйствах начиналось массовое холощение молодняка, выращиваемого на мясо. Бычков кастрировали, чтобы стали смирнее и быстрее нагуливали жирок. А семенники, сами понимаете, никуда не девались.

Пропадать добру не давали.

Их пускали в дело немедленно — пока продукт свежий. Этот сезон ждали. Не потому, что есть было нечего, а потому что блюдо считалось особым. Своеобразная гастрономическая премия в конце кастрационной страды. Крестьяне знали толк в безотходном хозяйстве.

Лекарство по-деревенски

Главная причина, по которой семенники попадали на стол, — вера в их чудодейственную силу. Знахари на Руси всерьез советовали мужикам употреблять бычьи тестикулы для повышения мужской мощи. Кто рекомендовал варить, кто — есть сырыми. Спорили до хрипоты. Сыроеды утверждали, что при варке тестостерон разрушается и смысл теряется. Те, кто поосторожнее, настаивали на спиртовых настойках. Некоторые вовсе сушили семенники, толкли в порошок и использовали как приправу — исключительно для мужчин. Бабам к такой еде не притрагиваться.

Научного смысла во всем этом, конечно, нет. Тестостерон при нагревании распадается, сырые же семенники есть рискованно. Но вера в магию «подобное — подобным» на Руси была сильнее химии.

Бабье дело стороной

Женщинам семенников не давали. Это строго мужская еда. Причем подавали блюдо не абы как, а с умыслом. Считалось, что если мужик съест бычью железу, то и сам станет сильным, как бык. Никто не хотел рисковать семейной честью. Поэтому к процессу приготовления и потребления относились серьезно.

Даже на свадьбах бычьи яйца могли появиться — опять-таки отдельно для жениха и его дружков. Для поднятия потенциала перед брачной ночью.

В голодные годы

Отдельная статья — неурожай. В лихие времена скот резали, не дожидаясь плановой кастрации. В ход шло все, вплоть до внутренностей. Семенники жарили, тушили, добавляли в супы, использовали как начинку для пирогов. Голод, как известно, не тетка.

Крестьяне не чурались субпродуктов. Выбрасывать съедобное считалось грехом. Благо бычьи яйца — продукт полезный. Легкоусваиваемый белок, витамины группы В, цинк, калий, магний. Даже спортсмены и больные, восстанавливающие силы после операций, ели их без опаски.

В те времена люди были практичнее нас.

К столу дорогого гостя

В некоторых русских губерниях семенники считались праздничным блюдом. Их подавали не каждый день, а по большим поводам. Самые дорогие гости могли рассчитывать на такой деликатес.

Способов приготовления было много. Семенники жарили в сметане с луком, запекали в печи, тушили с грибами, добавляли в рассольники и солянки. Вкус — нежный, слегка напоминает грибы или почки. Если не знать, что ешь, и не догадаешься. Потому и называли эвфемизмами — «белые почки», «тельцовые яйца». Детям и слабонервным дамам истину открывать было необязательно.

Исчезнувшее с русских столов

К ХХ веку традиция пошла на убыль. Сначала советская власть с ее культом простых и понятных продуктов — котлет, каш, щей. Потом урбанизация. Люди переехали в города, оторвались от деревенского быта. Исчез и сам контекст: массовое холощение скота, тесная связь с календарем сельскохозяйственных работ.

Сегодня бычьи семенники в России встретишь разве что в специализированных ресторанах или на рынках южных регионов. Но на Кавказе, в Грузии и Азербайджане блюдо осталось в ходу. Там до сих пор жарят семенники с кинзой и луком, подают к плову дорогим гостям.

А на Руси, бывало, ели — и ничего, не жаловались.