Какие вещи русским нельзя было брать у других людей даже на время

В старину любую передачу имущества из рук в руки сопровождали подозрением. Отдать что-то на время — значило открыть границы своего мира для чужой энергии. Иной раз откажешь соседу в безобидной просьбе, а он еще и обидится. Но русский человек веками знал: есть вещи, которые нельзя брать ни у кого. Даже на час. Даже у лучшего друга.

Соль: не просят, не дают

Соль — продукт особенный. Наши предки считали ее оберегом, концентратом домашней силы. Если отдать солонку постороннему, из дома уйдет благополучие. Не зря рассыпанная соль сулила ссору — в ней, как в зеркале, отражалась гармония семьи.

Брать соль взаймы было вдвойне опасно. Вместе с кристаллами можно было получить порчу или болезнь. Существовал даже обряд «отсыпать след»: колдуны брали у жертвы щепотку соли и творили темные дела. Потому щепотка соли из чужого дома — всегда повод насторожиться. А если уж очень нужно, то брали не за плату, а в обмен на что-то равноценное — хлеб, например.

Хлеб — всему голова, но только свой

С хлебом отношение было еще трепетнее. Каравай на столе — душа дома. Отдать краюху соседу «до завтра» — значит, выпустить из дома счастье. Хлеб никогда не возвращали обратно — считалось, что вместе с ним вернутся все беды, которые он «впитал» в чужом доме.

Брать хлеб взаймы было разрешено лишь в исключительных случаях — голод, смертельная нужда. Но и тогда брали не просто так, а приговаривая: «Не в долг беру, а Христа ради». И возвращать не полагалось — принято было отдарить тем же весом, но только свежей выпечкой.

Веник — граница миров

Веник на Руси — предмет мистический. Им выметали не только сор, но и нечистую силу. Хранили его обычно за печкой ручкой вниз — чтобы домовых не тревожить. Давать свой веник в чужие руки строжайше запрещалось.

Почему? Считалось, что через веник можно легко навести порчу. Ворог мог незаметно насорить под порогом, а потом чужим веником смести этот мусор — и все хвори переходили к хозяевам. Брать чужой веник даже на минуту значило взять на себя весь негатив, который накопился у соседа. Многие деревенские бани до сих пор держат отдельные веники для гостей, а свои связывают из особых пород дерева и никому не дают.

Часы — врата времени

Примета появилась позже, с распространением механических часов. Но укоренилась крепко. Часы измеряют срок нашей жизни. Отдать их другому — значит, подарить кусочек своего времени или, того хуже, запутать судьбу.

Брать чужие часы «померять на руку» не рекомендуется даже сегодня. Если часы друга остановились в тот день, когда вы их надели, — плохой знак, к затяжной болезни. Лучше уж купить новые, дешевые, но свои.

Гребень и расческа: что спутаешь, то не распутаешь

Волосы для славянина — вместилище жизненной силы. Расческа, которой ежедневно касаются волос, пропитывается этой энергией. Дать ее подруге на вечер — все равно что разрешить покопаться в собственной судьбе. Через чужой гребень легко снять удачу или передать свою тоску.

Особенно опасно было возвращать чужую расческу обратно. Старые люди верили: если расчесаться чужим гребнем, то примешь на себя все чужие беды. Поэтому в баню всегда ходили со своим — и с веником, и с гребнем, и с мылом.

Носовой платок: примета на счастье — или на слезы

Платок — вещь интимная. Им вытирали слезы и пот, клали в карман у сердца. Дать свой платок — значило отдать часть душевной теплоты. Но особенно плохая примета — возвращать найденный или взятый взаймы носовой платок. Считалось, что вместе с ним вернутся все слезы, которые когда-либо с ним соприкасались.

Девушки знали: если дала парню свой платок на свидание и он вернул его грязным, не жди добра — расстанетесь в слезах. Лучше отдать платок и не брать обратно — обменяться новыми.

Деньги после заката

С деньгами все сложнее. Брать взаймы вечером — к пустому кошельку. Возвращать долг после захода солнца — к вечным финансовым проблемам. Время перехода денег из рук в руки должно совпадать с утренними или дневными часами, когда все добрые силы на страже.

А что делать, если сосед все же просит соль или веник? В народе придумали выход — не давать просто так, а продавать за символическую монетку. Копейка разрывает магическую связь: передача становится куплей-продажей, а не дарением чужой судьбы.

Но лучше всего — просто вежливо отказать. Объяснить, что боитесь примет. Не обидится только тот, кто сам уважает вековые правила. Остальным посоветуйте купить свою соль — она копейки стоит. А судьба — дороже.