Какие тайны династии Романовых не разгаданы до сих пор

Править огромной страной три века подряд — это не только власть, но и сотни секретов, которые семья Романовых накрепко запечатала. Некоторые из них просачивались в сплетни, шепотом передавались при дворе, пугали и интриговали «весь Петербург». Другие канули в Лету, оставив после себя лишь смутные очертания догадок. Историки до сих пор ломают копья в спорах: где правда, а всего лишь выдумка?

Давайте перелистаем самые темные страницы «Дома Романовых» — туда, куда боялись заглядывать даже самые отчаянные мемуаристы.

А был ли мальчик? Легенда о прусском происхождении

Каждой уважающей себя династии положена красивая родословная. Романовы здесь не стали исключением. Официальная легенда гласит, что родоначальник боярского рода, Андрей Кобыла, прибыл в Москву из Пруссии в начале XIV века и происходил аж от самого прусского короля. Красиво, но историкам до сих пор не ясно, было ли это на самом деле.

В летописях Андрей Кобыла мелькнул лишь однажды, в 1347 году, когда с поручением ездил в Тверь. Личность загадочная, но именно его потомок, боярин Федор Кошка, дал начало роду. Саму «прусскую легенду» придумали позже. Когда в XVII веке потребовалось идеологически обосновать преемственность Москвы от Рима и Византии, происхождение от варягов уже не вписывалось в картину мира. Вот тогда и приплели прусские корни, а самого боярина по просьбе Петра I "причесали" под нужную генеалогию. Остается лишь гадать, кем же был на самом деле первый Кобыла.

Призраки прошлого: загадочные двойники Романовых

После убийства очередного императора по России начинали бродить странные слухи, что "царь жив". Легенда о чудесном спасении настолько крепко сидела в умах, что порождала десятки самозванцев. Никто так не прославился на этом поприще, как убиенный муж Екатерины II — Петр III.

Даже после официальной смерти в 1762 году «тень» императора не давала покоя ни стране, ни его убийцам. Емельян Пугачев, воспользовавшись образом «мужа Екатерины», поднял огромное восстание. Однако мало кто знает, что на этом история не закончилась.

Через несколько лет в Черногории объявился странник Стефан Малый. Уверял, что он — тот самый император, чудом спасшийся от злодейки-жены. Местные жители поверили настолько, что короновали этого авантюриста. Под именем Петра III Стефан правил страной несколько лет, пока не был убит в результате интриг. Истинное лицо этого человека история так и не прояснила — темных пятен в биографии Романовых оказалось куда больше, чем дворцовых залов.

Русская «Железная маска»

Иван VI Антонович — имя, которое старались не произносить вслух на протяжении всего XVIII века. Этот ребенок пробыл на престоле меньше года, а после переворота Елизаветы Петровны пропал навсегда. Свергнутого младенца разлучили с родителями и поместили в одиночную камеру Шлиссельбургской крепости в режиме абсолютной секретности.

Надзирателям было приказано: никому не говорить, кто находится в каземате. Даже имя узника держалось в тайне. Он провел в заточении больше двадцати лет, не зная воли, и был убит охранниками в возрасте 23 лет при попытке освобождения. Но на этом тайны не кончаются.

До сих пор доподлинно неизвестно, где находится прах императора. В начале XXI века появлялись сенсационные сообщения, что останки найдены в Холмогорах, и даже провели их временное захоронение, однако стопроцентных генетических подтверждений нет. Единственный российский император, место упокоения которого до сих пор покрыто мраком.

Подвиг отречения: смерть в Таганроге или уход в Сибирь?

Пожалуй, самая поэтичная тайна династии связана с Александром I. Победитель Наполеона внезапно для всех умирает в далеком Таганроге — и сразу же рождается легенда: а был ли труп царем? Бальзамирование не помогло — лицо покойного быстро почернело и изменилось.

Дальше — тишина. А через несколько лет в Сибири объявляется таинственный старец Федор Кузьмич. Удивительно образованный, знающий придворный этикет, владеющий французским, но категорически отказывающийся говорить о своем прошлом. Графологи, сравнившие почерк старца и почерк Александра I, выдали заключение: писал один человек. Лев Толстой и члены императорской фамилии верили в эту легенду и навещали могилу сибирского затворника. Все улики косвенные, но они так и не дают истории покоя.

Бесправная «Княжна» из Европы

Параллельно с восстанием Пугачева по Европе путешествовала красавица, именующая себя «княжной Таракановой». Она утверждала, что ее мать — императрица Елизавета Петровна, а отец — фаворит Разумовский. Ставки высоки: она объявила себя прямой наследницей русского престола.

Красивая легенда о том, что самозванка утонула во время наводнения в камере Петропавловской крепости, растиражированная знаменитой картиной, на поверку оказалась художественным вымыслом. Эта женщина была аферисткой высочайшего уровня, мастерски менявшей легенды и любовников, пока ее не схватили и не упрятали в каземат. Правда, ее настоящие имя, происхождение и даже дата смерти достоверно неизвестны. Следы этой таинственной «принцессы» теряются в стенах крепости, раз за разом ускользая от историков.

Призрак последнего императора

Среди хаоса 1918 года один из братьев Николая II — Михаил Романов — был официально убит чекистами в Перми, но тайна его гибели и захоронения так и не раскрыта. По одним данным, Михаила застрелили и спрятали тело, по другим — казнь была еще более жестокой. По сей день археологи безуспешно пытаются найти останки великого князя, чтобы подтвердить или опровергнуть страшные версии очевидцев.