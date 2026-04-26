Чернобыль 1986: можно ли было избежать катастрофы

140 тысяч кв. км радиационных загрязнений на территории СССР. Около 240 тысяч «ликвидаторов аварии за первые два года. 215 млрд рублей (в ценах 1986 года) общего ущерба. 40 лет назад — в апреле 1986 года — произошла авария на Чернобыльской АЭС. ЧП стало крупнейшей катастрофой в истории атомной энергетики: была полностью разрушена активная зона реактора, здание энергоблока частично обрушилось, произошел значительный выброс радиоактивных материалов в окружающую среду. Как Чернобыльская авария переписала правила ядерной безопасности? Можно ли было ее предотвратить? И о чем «говорит реальная статистика? Подробнее — в интервью MIR24.TV с экспертами.

Академик Легасов и правда о Чернобыле: критика советской атомной отрасли изменила мир

26 апреля 1986 года навсегда вошло в историю человечества как момент, когда технологическая самоуверенность столкнулась с реальными законами физики.

Место расположения АЭС — восточная часть белорусско-украинского Полесья на берегу реки Припять, впадающей в Днепр. В 30-километровой зоне вокруг ЧАЭС в начале 1986 года проживало около 100 тысяч человек, из них 49 тысяч — непосредственно в городе энергетиков Припять, расположенном на западе от трехкилометровой санитарной защитной зоны электростанции.

«Испытания турбогенератора на 4-м энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции, задуманные как проверка систем безопасности, обернулись взрывом, разрушившим реакторный зал в 1:23 ночи и выбросившим в атмосферу радионуклиды, количество которых многократно превысило последствия бомбардировок Хиросимы и Нагасаки вместе взятых. Руководство станции во главе с директором Виктором Брюхановым и главным инженером Николаем Фоминым оказалось не готово к масштабу происходящего. Оперативный персонал под началом Анатолия Дятлова продолжал эксперимент вопреки нарастающим признакам нештатной ситуации.

Конструктивные особенности реактора РБМК с положительным паровым коэффициентом реактивности, известные узкому кругу специалистов, оставались засекреченными даже для тех, кто непосредственно управлял энергоблоком.

Первыми жертвами стали пожарные расчеты под командованием лейтенантов Владимира Правика и Виктора Кибенка, поднявшиеся на крышу машинного зала без должной защиты и получившие смертельные дозы облучения. А также люди и персонал, тушившие горящий битум и графитовую кладку активной зоны, вслед за ними в последующие месяцы сотни тысяч ликвидаторов — шахтеры, строители, военные, медики.

«Именно они создавали саркофаг над разрушенным реактором, дезактивировали территории и формировали тридцатикилометровую зону отчуждения, многие из которых заплатили собственным здоровьем за минимизацию глобальных последствий катастрофы, — продолжает разговор Надежда Капустина. — Академик Валерий Легасов, возглавивший правительственную комиссию по расследованию причин аварии, сумел не только организовать научное сопровождение ликвидации последствий, но и настоял на коренной модернизации всех действующих реакторов РБМК.

Его критика системных недостатков атомной отрасли и горькие свидетельства о приоритете политической целесообразности над безопасностью, записанные на магнитофонную пленку незадолго до трагической гибели в 1986 году, стали впоследствии основой для пересмотра всей философии ядерной энергетики.

Эвакуация населения Припяти началась лишь спустя 36 часов после взрыва, подчеркивает Надежда Капустина.

К этому моменту радиационный фон в городе достиг критических значений. Жители, наблюдавшие с балконов зловещее свечение разрушенного реактора, не подозревали о смертельной опасности невидимого излучения, разрушавшего клетки живых организмов на молекулярном уровне.

О последствиях аварии и радиофобии спустя 40 лет

«Сразу же после аварии была организована Правительственная комиссия по расследованию ее причин во главе с заместителем председателя Совета Министров СССР Борисом Щербиной. По мнению экспертов, катастрофа произошла из-за конструктивных особенностей реактора и действий персонала, который совершил ряд ошибок и грубо нарушил правила эксплуатации реактора при проведении испытаний СОБ.

В 1987 году состоялся суд, на котором в качестве обвиняемых предстали руководители Чернобыльской АЭС: директор Виктор Брюханов, главный инженер и его заместитель и многие другие.

Все они были признаны виновными и осуждены на разные сроки. Материалы дела и сведения об аварии засекретили.

Страшная авария на Чернобыльской АЭС до сих пор порождает множество мифов и легенд. Студенты-энергетики, отправившиеся на преодоление последствий аварии, вспоминали о том какое «совершенно фантастическое впечатление производил брошенный город, рассказывает Юлия Надехина:

«Жители уходили очень быстро — где-то на балконах полоскалось белье, оно выцветало, выгорало. Игрушки валялись в песочницах….

Прошло всего два месяца, город был еще полон людскими воспоминаниями, хотя хозяева и разбежались. Пустота улиц, звон тишины, осиротевшие кошки и собаки. И вой бывших домашних питомцев по ночам.

Чернобыльская авария породила в обществе радиофобию.

Многие активисты выступали с требованиями закрыть все проекты, связанные с атомом. Даже сегодня, спустя 40 лет после аварии, в обществе бытует мнение, что от радиационного воздействия в результате аварии на Чернобыльской АЭС погибли сотни тысяч людей.

«Я член семьи специалиста атомной промышленности. Первый этап ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС длился с 1986 по 2001 год — это были первые 15 лет после катастрофы. Но Чернобыльская катастрофа наглядно продемонстрировала поразительную способность природы к восстановлению даже после событий, которые кажутся фатальными и необратимыми. В результате аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году радиоактивному загрязнению подверглась территория общей площадью примерно 207,5 тысячи квадратных километров. Эвакуированные из зоны аварии на ЧАЭС были размещены в Киевской и Ровенской областях, кроме того, часть бывших жителей Припяти самостоятельно отправилась в Одессу. В период с 1986 по 1992 год к работам по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС было привлечено 526 250 человек. После аварии на Чернобыльской АЭС для ликвидаторов и граждан, пострадавших от радиационных катастроф, были введены специальные меры государственной поддержки.

«К 35-й годовщине аварии, в 2021 году, был подготовлен очередной Национальный доклад для информирования общества о проблемах и итогах многолетней работы по преодолению последствий аварии на ЧАЭС. В работе над докладом приняли участие представители ведущих отечественных организаций, среди которых были сотрудники Росатома, Росгидромета, Минздрава и другие, — продолжает интервью Юлия Надехина. — В докладе зафиксировано, что к медицинским последствиям аварии в настоящее время относятся: 134 случая острой лучевой болезни у сотрудников станции и аварийных рабочих, получивших самые высокие дозы радиации; возможное повышение количества случаев заболевания раком щитовидной железы у жителей загрязненных территорий; длительные психологические последствия в форме различных симптомов эмоционального стресса и тревоги относительно ухудшения здоровья из-за возможного облучения.

«В окружающую среду попали изотопы урана, плутония, йода-131, цезия-134, цезия-137, стронция-90 и другие радиоактивные вещества. Суммарный выброс за 10 дней пожара составил около 14 эксабеккерелей (порядка 380 млн кюри). Загрязнение было неравномерным и зависело от направления ветра в первые дни после аварии. Наиболее пострадали северные районы Киевской и Житомирской областей Украины, Гомельская область Беларуси и Брянская область России. Радиоактивные осадки выпали также в Ленинградской области, Мордовии, Чувашии и других регионах. Загрязнение было отмечено в арктических областях СССР, Норвегии, Финляндии и Швеции. Радиоактивное заражение сделало невозможным возвращение людей в 30-километровую зону отчуждения вокруг ЧАЭС. Однако со временем в отсутствие человека природа в зоне отчуждения начала восстанавливаться: популяции волков, лосей, кабанов, оленей, рысей, зубров и других животных увеличились, несмотря на радиационный фон.

Говоря про социальные и экономические последствия, Александр Бударагин отмечает: в мае 1986 года из 188 населенных пунктов в 30-километровой зоне отчуждения были отселены около 116 тысяч человек. Всего было эвакуировано более 100 тысяч человек, а еще 200 тысяч человек переселили из Беларуси, России и Украины в последующие годы.

«Неожиданное переселение сотен тысяч человек, потеря дома, работы, социальных связей, постоянный страх перед невидимой радиацией нанесли глубокие психологические травмы, — продолжает Александр Бударагин. — Для ликвидации аварии — за несколько лет — было привлечено 500 тысяч человек. Работы включали дезактивацию территории, захоронение радиоактивных обломков и техники в специальных могильниках, возведение саркофага над разрушенным 4-м энергоблоком. Долгосрочные последствия: зона отчуждения остается официально непригодной для постоянного проживания из-за сохраняющихся пятен радиоактивного загрязнения (прежде всего изотопами цезия-137, стронция-90 и америция-241), хотя общий радиационный фон в большинстве мест значительно снизился.

Как можно было избежать Чернобыля: три фатальные ошибки

Сегодня все еще ведутся споры о влиянии чернобыльской катастрофы на социально-экономические процессы в СССР.

Если бы авария случилась в 1970-1980-е годы, то никакого особого воздействия на общество она бы не имела. Как ранее радиоактивные выбросы, катастрофы, например, рядом с закрытыми городами на Урале. Часть информации замалчивалась, и доверие населения к власти не было потеряно.

Но в 1986 году вышло иначе, чернобыльская катастрофа «наложилась на начавшуюся перестройку и гласность.

«В ликвидации аварии участвовало более 500 тысяч челове, и они, конечно, совершили подвиг. Зараженную территорию удалось удержать на площади около 200 тысяч кв. км., и не дать распространиться выбросам на крупные агломерации, включаю Киев, с учетом розы ветров. Но последствия катастрофы, помимо негативного влияния на здоровье людей, оказались сильнейшим катализатором к последующим крайне опасным событиям, вплоть до распада СССР, экономической разрухи 90-х годов и возникновения многих политических конфликтов в республиках Советского Союза.

С 1986 многие политические силы открыто спекулировали на теме Чернобыля и бедах сограждан, что привело к политизированности и во многом разрушительным общественным настроениям.

Как можно было предотвратить катастрофу? Андрей Гусев отмечает три главных условия.

Первое: на уровне отрасли не стоило проводить масштабные и неоправданно смелые технические эксперименты. Надо было действовать разумно и консервативно, учитывая начавшиеся в 1985 году процессы турбулентности и постепенное снижение требовательности на уровне предприятий и подразделений по отношению к рабочим обязанностям и трудовой дисциплине сотрудников.

Второе — остановить формализацию и бюрократизацию действий контрольных органов и служб на особо опасных объектах с особо опасными технологиями, учитывая возможности по значительному и непредсказуемому повышению мощности реакторов типа РБМК. При этом сделать процедуры контроля работающими на реальную безопасность, а на написание формальных отчетов.

«Еще одно условие — внедрение полноценной системы управления рисками на особо опасных объектах, включая не только способы борьбы с последствиями рисковых событий. А таже систему предикативного анализа и соответствующих функций, способных предвидеть характер возникновения и даже возможное время наступления рискового события. Это было одно из самых слабых мест, но некоторые технологии в то время уже были созданы, но по непонятным причинам не внедрялись в атомной отрасли, — подытожил Андрей Гусев.

Долгосрочные последствия катастрофы продолжают проявляться и сейчас.

Загрязнение обширных территорий Украины, Беларуси и России долгоживущими изотопами цезия и стронция породило экологическую проблему, требующую постоянного мониторинга и ограничений хозяйственной деятельности в пораженных участках. Однако...