Приметы и поверья на 26 апреля: что нельзя делать в день Фомаиды Медуницы

26 апреля по народному календарю отмечают Фомаиды Медуницы. На Руси в этот день ходили в лес за медуницей — ее использовали для чаев и салатов. В народе верили, что пчелы облетают этот душистый цветок за семь вёрст. Православные почитали мученицу Фомаиду Александрийскую.

Предки собирали цветущие побеги и листья, сушили их на солнце небольшими кучками. Корни же заготавливали осенью. После сушки растение измельчали в порошок и хранили в плотных тканевых или бумажных мешочках. Женщины приносили на участок первый полив с добрыми словами — верили, что вода, пропущенная через руки хозяйки, даст силу растениям. Мужчины тоже не отставали: чинили изгороди, укрепляли сараи, готовили почву.

26 апреля нельзя совершать крупные покупки — радости они не принесут. Не стоит начинать новые дела и строить планы: не сбудутся или принесут разочарование. Не рекомендуется отправляться в дальние поездки — дорога будет полна неприятностей. Нельзя выяснять отношения в семье — ссора затянется надолго. Не стоит надевать чёрное: этот цвет привлекает нечистую силу. Не игнорируйте беспорядок в доме и избегайте грязи — считается, что испачкавшийся в этот день попадёт в беду в течение 40 дней.

В этот день лучше отправиться на прогулку в парк или выехать с близкими за город. А если после этого устроить банные процедуры, можно расслабиться, перезагрузиться и восстановить здоровье. День также подходит для уборки дома, планирования дел и первых шагов к своим желаниям.

По приметам, если в лесу слышно кваканье лягушек — пора сеять овёс. Много звезд на небе — к богатому урожаю. Много желудей на дубах — год будет урожайным, но холодным. А цветение дуба в это время предвещает жаркое лето.