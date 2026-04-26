Самый страшный культ: кто на Руси поклонялся Золотой бабе

Человек, ещё не знакомый с историей Руси, часто думает, что главным языческим божеством, с которым схлестнулось христианство, был Перун. Громовержец, мечущий молнии, — герой эпический, воинственный. Но был на северо-восточных рубежах страны культ куда более пугающий для средневекового летописца. Культ женщины. Золотой Бабы.

Она, в отличие от княжеских идолов, не требовала крови и не участвовала в усобицах. Память об этой языческой святыне будоражит умы до сих пор. Её ищут в таёжных дебрях потомки посланцев Ивана Грозного, белых атаманов и комиссаров. Кто же она, главная героиня самого страшного культа на русском Севере?

В поисках Зарни Ань

Строго говоря, чтить статую, отлитую якобы из чистого золота и изображавшую старуху с двумя младенцами, начали задолго до появления Московского царства. Первое упоминание о ней в письменных источниках датируется XIII веком. Скандинавская «Сага об Олаве Святом» (входящая в знаменитый «Круг Земной») рассказывает, как норвежские викинги в 1023 году отправились в легендарную страну Биармию (наши предки называли её Пермью Великой). Там, в святилище, охраняемом шестью шаманами, стояла большая позолоченная статуя божества Йомали. У неё на шее висела драгоценная цепь, а на голове красовалась золотая корона. Считается, что это было первое описание идола, которого позже назовут Золотой Бабой.

У каждого народа она звалась по-своему. Уникальный артефакт, фигурирующий в русских летописях, был одним из самых почитаемых идолов финно-угорского мира дохристианской Руси. Коми величали её «Зарни ань» («Золотая женщина»), ханты — «Сорни най», а манси называли богиней-матерью Калтась-эква. Фигура Бабы всегда была связана с женщиной, дающей жизнь — она «ведала» проблемами здоровья и плодородия, ей молились роженицы.

Как работал «страшный» культ

Самый жуткий аспект почитания Золотой Бабы заключался в тотальной анонимности дара. Описание этого ритуала нам оставил польский историк Матвей Меховский, написавший в 1517 году «Трактат о двух Сарматиях». Он рассказывает: никто, проходящий мимо святилища, чтобы гонять зверей или преследовать их на охоте, не минует его с пустыми руками. Даже если у бедного охотника нет золота или серебра, он всё равно обязан бросить в жертву идолу хотя бы шкурку или вырванную из одежды шерстину.

Идолу приносили щедрые дары: серебро, золото и самую ценную валюту Севера — меха соболей и куниц. Но самое главное — никакого вознаграждения взамен. В отличие от просьб о дожде или победе в бою, функции «Золотой старухи» были скорее предохранительными: её не ублажали, чтобы она что-то дала. Ей платили дань, чтобы она оставила тебя в покое. Страх перед её гневом толкал людей на жертвы.

Путь в бегах: почему наши предки боялись её больше всего

На Руси о существовании Золотой бабы впервые официально заговорили в Софийской первой летописи под 1398 годом в связи с кончиной святого Стефана Пермского. Именно этот церковный деятель насаждал христианство в землях коми, и летопись укоряет местных жителей, что они вместо Христа поклоняются той самой Золотой Бабе. С этого момента началась охота.

Но Золотая Баба была неуловима. В XV веке, когда московские воеводы присоединяли Пермь Великую, лесные волхвы тайно вывезли идола. Провидев опасность, шаманы переносили статую всё дальше на восток. Место её обитания постоянно менялось: она скрывалась то в пещерах на реке Сосьве, то в дремучих лесах на берегах Конды. Долгое время считалось, что богиня укрылась где-то в устье Оби, в Югорской земле, и именно там её описывали иностранные дипломаты вроде австрийца Сигизмунда Герберштейна в XVI веке.

Кто же охотился на святыню

Верования местных народов («зырян», «перми», «вогулов») пугали христианских миссионеров по той простой причине, что те были неуязвимы. У них не было князя и армии, но была вера в великую богиню Йому. Сопротивляясь новой вере, многие зыряне и пермяки уходили в леса и там, втайне от властей, продолжали приносить дары своим прежним богам.

Интересно, что даже сегодня учёные спорят, существовала ли эта статуя на самом деле. Долгое время реальная Золотая Баба считалась фантомом или собирательным мифом. Но в 2022 году в Югре археологи организовали экспедицию и нашли на Полуденной горе уникальный артефакт. Идолом оказался не драгоценный слиток, а массивный каменный валун, перед которым археологи нашли остатки святилища и следы жертвоприношений. Учёные предположили, что люди веками пытались расколоть камень, чтобы добыть спрятанное внутри золото.

Страх перед Золотой Бабой подпитывался, в том числе, и агрессивной христианизацией. Этот культ стал последним оплотом язычества на карте России. Возможно, не зря историк В.О. Ключевский называл её одним из самых ярких символов сопротивления государству на его пути к океану. Она проиграла битву, но выиграла историю, оставшись в веках самой загадочной женщиной, которую боялись и любили больше жизни.