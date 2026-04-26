«Как угли»: во время аварии на Чернобыльской АЭС у пожарных плавились сапоги

Вдова одного из пожарных Василия Игнатенко, который участвовал в тушении возгорания на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС), поделилась воспоминаниями о тех страшных событиях.

Женщина рассказала, что в ту ночь муж приказал ей закрыть все форточки в доме и лечь спать. Он уточнил, что на станции случился пожар, и пообещал вернуться в скором времени.

— Самого взрыва я не слышала. Только пламя увидела. Будто все небо светилось, — сообщила Людмила.

По ее словам, пожарные поехали туда в брезентовых куртках. Им не сказали, что там радиация, подчеркнула Игнатенко.

— Они думали, тушат обычный пожар на крыше. Вася потом говорил, что графит под ногами был горячий, как угли в костре. Сапоги плавились. Они его ногами отпихивали, этот графит. Им не сказали. Они не знали, — передает слова вдовы пожарного «ИА Регнум».

Ветеран — ликвидатор последствий катастрофы в Чернобыле Николай Бондаренко рассказал, что его бригаде предложили смыть радиацию хозяйственным мылом под холодной водой.