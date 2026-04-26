Наталья Андросова: что стало в СССР с единственной выжившей княжной Романовой

В годы расстрела подвалов Ипатьевского дома и массовой кровавой резни, когда Романовы сотнями гибли от пуль или с позором покидали страну, одна из них осталась. Она жила в СССР, ездила на мотоцикле по вертикальной стене, получала ордена от советской власти и скончалась в Москве за год до наступления третьего тысячелетия.

Последняя законнорожденная русская княжна Наталья Александровна Искандер паспортными интригами отчима стала Натальей Николаевной Андросовой. Это история о том, как «кровь» одного из самых могущественных домов Европы на семьдесят лет закопали в советском Арбате.

Последняя из Николаевичей

Праправнучка Николая I родилась 10 февраля 1917 года. Ей было отмерено всего 82 года жизни, но главное — она получила свой титул законно. Родовое гнездо семьи — Ташкентский дворец великого князя Николая Константиновича, скандального внука императора, сосланного в Среднюю Азию за дерзкую выходку. Однако с дворянским воспитанием барышне не повезло: ровесница Октября, месяца не дожила до свержения монархии.

Дед был первым, кто в Ташкенте поднял красный флаг над своим дворцом, а отец, Александр Искандер, сражаясь в армии Врангеля, оказался в эмиграции. Семейный корабль пошел ко дну, когда Наташе было два года. Мать Ольга Иосифовна вышла замуж во второй раз — за московского бухгалтера Николая Андросова. Тогда в 1924 году, спасая детей, отчим усыновил их, сменил отчество и фамилию. Так Наталья Александровна Искандер стала Натальей Николаевной Андросовой.

Секретная квартира на Арбате

Семья поселилась в подвале коммуналки на Арбате. Места, до которого Романовым было дозволено дойти в безопасности — подвал и бензиновые пары. Много лет даже сама Наталья, пока однажды не наткнулась на царские фотографии, не знала о своих императорских корнях — знать было опасно для жизни. Советы не истребили их лишь потому, что никто не доносил, но время от времени ее вызывали в КГБ просто «поговорить».

На 50-й параллели

Княжна любила скорость. В 1930-х, записавшись в мотоциклетный клуб в Парке Горького, она нашла то, под чем не стыдно подписаться — «Гонки по вертикали». Это был смертельный трюк в деревянной колоде, где мотоциклисты, разгоняясь под 60 километров в час, ездили под потолком, удерживаемые центробежкой. Зрители, глядя на девичий задор и княжескую спину, даже не знали, что перед ними живой музей.

Во время войны Наталья Николаевна работала водителем грузовика, возила снаряды и хлеб. После войны она стала мастером спорта и выступала до 50 лет. В цирке это называли «риском», для потомка Романовых это была ежесекундная ставка на выживание.

Финал пути

Она вышла замуж за знаменитого кинорежиссёра Николая Досталя, воспитала двух его детей от первого брака как своих, но собственных наследников не родила. Когда в 1999 году умерла, похоронили её рядом с матерью и братом на Ваганьковском кладбище — по соседству с простыми советскими людьми.

В 1998 году она стояла у Петропавловского собора, наблюдая за перезахоронением останков её расстрелянных предков. Последняя княжна взглянула на ту же власть, что уничтожила её династию, и сама, по сути, стала живым памятником — до конца дней оставшись той, кого родила история, а не та, кого назначило государство.