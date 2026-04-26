«Кирзачи»: как солдатские сапоги стали культом у русских

Советский солдат в «кирзачах» – это не просто элемент униформы. Это образ, вросший в плоть народной памяти. Обувь оказалась единственной в мире, которую сравнили по значимости с «катюшей» и самолётами Ил, поставив её создателей в один ряд с творцами оружия Победы.

«Чёртова кожа» на яичном желтке

В 1904 году встал настоящий «сапожный кризис»: мобилизация на Русско-японскую войну требовала миллионов пар обуви. Каждый третий солдат той эпохи рисковал остаться босым или, хуже того, получить обморожение. Генерал-майор Михаил Поморцев нашел решение там, где его никто не искал. Он пропитал несколько слоев парусины смесью из яичного желтка, парафина и канифоли. Получился материал «большой прочности и совершенной непроницаемости для воды», которому по желанию придавали вид натуральной кожи.

Народная молва окрестила инновацию «чёртовой кожей». Но, несмотря на успешные испытания, идея легла под сукно. Мешали могущественные кожевенные лоббисты и инерция военной бюрократии. Поморцев настойчиво предлагал обувать солдат в комбинированные сапоги (кожаный носок и кирзовое голенище), как в 1913 году на собственные средства, но так и не был услышан до своей смерти в 1916 году.

Вторая жизнь: каучук вместо желтка

Поморцева не стало, но проблема осталась. За возвращение «кирзы» взялись химики Борис Бызов и Сергей Лебедев. Последний совершил технологический переворот, разработав дешёвый синтетический бутадиен-натриевый каучук. К 1935 году инженеры Александр Хомутов и Иван Плотников сконструировали оборудование и отшили первую опытную партию сапог.

Однако и на этом этапе «кирзачи» не стали панацеей. Советско-финская война раскрыла страшный недостаток: на трескучем морозе каучуковая основа лопалась, а сапоги слепливались, твердея как деревянные колодки. К началу Великой Отечественной войны обувь в армии нещадно изнашивалась, требуя приоритетного внимания военных интендантов.

Спаситель нации: довести до ума любой ценой

Начало войны поставило жирный крест на сомнениях. Армия нуждалась в обуви катастрофически. Распоряжением Совнаркома химика Ивана Плотникова немедленно отозвали из ополчения и бросили на решение главной задачи: усовершенствовать кожзаменитель любой ценой.

В Кирове потребовали прочности, износостойкости и обязательного сохранения «дыхательных» свойств, чтобы ноги не прели. Технологию довели до ума. И 10 апреля 1942 года Плотников вместе с коллегами, работавшими над усовершенствованием кирзы, получил Сталинскую премию второй степени.

К 1945 году в «кирзачах» было обуто уже 10 миллионов солдат. В отличие от кожаных ботинок союзников, где от сырости за месяц выбывало из строя 12 тысяч военных, нога в советском сапоге оставалась сухой. Парадокс, но даже в обуви подошвы сковывала невидимая броня: солдаты просто перематывали намокшую портянку сухой стороной, продолжая путь.

Культ «народной обуви»

После войны кирзовые сапоги окончательно породнились с народом. Это был не просто армейский ботинок, а синоним надежности и вечности. В них ходили пожарные, воспитанники интернатов, заключенные, рыбаки и деревенские жители. На сегодняшний день выпущено уже 150 миллионов пар этой обуви.

Россия остаётся крупнейшим в мире производителем кирзы по технологии Плотникова, которая практически не изменилась с 1941 года. 85% отечественной кирзы используется для армейской обуви, а 15% голенища традиционно изготавливаются в комбинации с юфтью — выделанной кожей крупного рогатого скота.

Эпилог

«Кирзачи» не стали «секретным оружием» из-за одной победы; они таковыми остаются потому, что за всей технологией стоит неизменная суть: на войне важно не только чем стрелять, но и во что обут солдат. Эти сапоги – тяжёлая поступь истории, где каждый миг решала не только пуля, но и высокая, почти непромокаемая и дышащая кирза, оставляющая след на полях сражений века. И даже сегодня, когда на гражданке их сменили более лёгкие ботинки и берцы, кирзовый сапог остается главной мерой испытания в российской армии, напоминая нам: настоящее качество проверяется дорогами войны.