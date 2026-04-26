Пермь Великая: кто правил этой землей до присоединения к Русскому царству

Пермь Великая — не просто строчка в летописи о походе Ивана III. Это была огромная и самобытная страна на берегах Камы, просуществовавшая полтысячелетия. Здесь еще в 1451 году, когда Иван III только начинал собирать русские земли, столица Чердынь уже встречала своего князя. Но кто сидел на престоле этой древней земли до того, как Москва навсегда вписала ее в свои границы?

Страна «оксов»: до прихода русских князей

Долгое время историки гадали: были у коми-пермяков свои правители до появления московских наместников или нет? Летописи называют имена двух князей: Михаил (до 1481 года) и Матвей (1481–1505). Однако позже историк Бородинских, обнаружив синодик чердынского Иоано-Богословского монастыря, сделал ошеломляющее открытие: в князьях русских вдруг нашли выходцев из города Вереи под Москвой — Ермолая и его сына Михаила.

Значит, верховные князья в Перми Великой появились усилиями московского князя Василия II, который хотел управлять регионом через своих ставленников. Но было и третье сословие — князья местные. На языке коми им соответствовало слово «окс». Это были потомки вождей древних племен, имевшие свою вотчину, дружину и судебную власть. Никоновская летопись под 1472 годом называет пять таких оксов: Кач, Мич, Зырян, Бурмат и Исур. Одни историки звали их воеводами князя Михаила, другие считали обособленными ярлами местного разлива. Они собирали дружины, владели землями и чувствовали себя хозяевами в верховьях Камы, пока на горизонте не замаячила новая сила.

Московский эксперимент: династия Ермоличей

С 1451 года Пермь Великая — один из первых в истории опытов московской «колонизации» через создание вассального государства. Согласно Вычегодско-Вымской летописи, правителем стал Михаил Ермолич, человек русский, но лояльный. Одно время Москва делила влияние на Пермь с Новгородом. Однако когда Иван III нанес новгородцам сокрушительное поражение в битве на Шелони (1471 год), они в отказной грамоте навсегда уступили Москве «Пермь Пинежскую, Мезенскую, Важскую и Пермь Великую».

Но соглашение — это одно, а реальная власть — совсем другое. Местные князья — оксы — не спешили присягать далекому московскому государю. Их земли находились в сложной зависимости: формально они платили дань, но жили по своим законам и имели собственные вооруженные отряды. Окончательно подчинить край решили силой.

1472 год: последний окрик древности

Поход воеводы Федора Пестрого и Гаврилы Нелидова стал переломным моментом. Московское войско легко сломило сопротивление пермской дружины, пожгло укрепленные городки и захватило в плен знатных князей — Михаила, Бурмата, Мичку и других. Плененного князя Михаила с сотниками-князьями доставили в Москву, где Иван III заставил их принести новую присягу.

После этой демонстрации силы Пермь Великая превратилась из полунезависимого данника в обычную административную единицу — уезд Московского государства. Местные князья утратили военную и судебную власть. Теперь все управление перешло к московским наместникам, которые контролировали сбор «ясак» (налога пушниной) и вершили суд от имени великого князя.

История Перми Великой — это рассказ о том, как умирает традиционная знать. Оксы, некогда владевшие лесами и реками Прикамья, растворились в летописях, оставив лишь имена. Их земли стали пограничным форпостом сначала Московского царства, потом Российской империи. А мы до сих пор пытаемся разобраться: кто же прав, кто виноват и были ли те самые оксы? Но факт остается фактом — когда Москва наводила порядок, границ между «своими» и «чужими» больше не оставалось. В 1708 году Петр I отменил последние следы древнего княжества, окончательно вписав его в общероссийскую административную карту.