Как смерть крестного отца Армении остановила войну

«Лента.ру» продолжает цикл публикаций, посвященных такому феномену криминальной субкультуры, как воры в законе. Появившись в начале XX века, они быстро заняли лидирующие позиции в преступном мире СССР и сохранили их после распада Союза. В прошлый раз речь шла об Александре Боре (Тимоха Гомельский), который стал гангстером в США и киллером в Германии, однако попытка уйти на покой обернулась для него приговором. Впрочем, куда более масштабной была фигура Рафаэля Багдасаряна (Сво Раф): крестного отца Армении, не раз заступавшегося за родную страну, знала и итальянская мафия, и наркокартели Колумбии. Свою загадочную смерть легендарный авторитет нашел в СИЗО «Лефортово» — и прощание с ним на три дня примирило воюющие страны…

© Кадр из фильма "Гангстеры"

Предупреждение: «Лента.ру» не пропагандирует и не поддерживает движение «Арестантский уклад един» (АУЕ), которое признано в России экстремистским и запрещено.

Сво Раф стал вором в законе в 14 лет

Рафаэль Багдасарян родился 10 февраля 1930 года. Детство будущего криминального авторитета прошло в Ереване (Армянская ССР) — отец Рафаэля мечтал вырастить из него настоящего мужчину, поэтому сурово воспитывал сына и часто позволял себе рукоприкладство.

Рафик только вступил в переходный возраст, и отец часто колотил его, чтобы он вырос послушным сыном Алла сестра Рафаэля Багдасаряна

Впрочем, толку от такого воспитания оказалось немного — немалую роль в этом сыграли товарищи Багдасаряна-младшего, которых привлекал преступный путь. Главным примером для подражания у 11-летнего Рафаэля стал Жорик Геворгян (Жожо).

Познакомившись с ним, мальчик решил бросить школу и начать воровать. Багдасарян делал это столь искусно, что уже в 14 лет он получил титул вора в законе под кличкой Сво Раф. А потом, устав терпеть побои отца, юноша сбежал из дома и обосновался в Москве.

Правда, надолго в столице он не задержался — попался на воровстве и получил первый срок, а потом вышел и вскоре сел снова. Всего за решеткой Багдасарян провел долгие 35 лет за грабежи, хулиганство, хранение наркотиков и, конечно, кражи.

Багдасарян бунтовал против тюремных правил

В местах лишения свободы Багдасарян всегда следовал воровским понятиям: отказывался подчиняться требованиям администрации, не подписывал протоколы, не работал, не соблюдал режим и постоянно норовил напасть на надзирателей с кулаками.

Закаленный отцовским ремнем, он раз за разом сносил суровые наказания за свои проступки и вынашивал бесконечные планы побега, которые, впрочем, всякий раз оказывались неудачными. При этом своего отца, несмотря ни на что, Сво Раф любил и уважал.

Узнав про уход из жизни родителя в 1978 году, вор в законе поднял на уши всех своих юристов, которые пытались добиться, чтобы их клиента отпустили на похороны. Впрочем, учитывая репутацию арестанта, такая поблажка для него была исключена.

На свободе Сво Раф между своими бесконечными сроками проводил мало времени — однако о тех преступлениях, которые он успевал совершать в это время, в преступном мире ходили настоящие легенды.

Сво Раф превращал грабежи в спектакли

В начале 1970-х годов Рафаэль Багдасарян по наводке своего бывшего сокамерника Анвара Зинафутдинова (Ферганского Ястреба) ограбил ювелира из Ташкента Николая Зюфельда. Для этого сам вор в законе и его подельник Алексей Сурков (Сурок) прибегли к настоящему маскараду.

Они пришли в дом подпольного миллионера под видом сотрудников госбезопасности. При этом «спектакль» с описью и изъятием имущества был разыгран столь правдоподобно, что Зюфельд безропотно отдал подельникам драгоценности на сумму как минимум 800 тысяч рублей.

Фото: РИА Новости

О том, что его обманули, ювелир узнал лишь во время визита в КГБ Узбекистана, куда на следующее утро явился по требованию «подполковника» Багдасаряна. Поиски преступников не дали никаких результатов, но тут следователям неожиданно повезло.

Наркозависимый подельник Сво Рафа Сурков, попавшийся на другом преступлении, в СИЗО признался в ограблении ювелира, заодно сдав своего подельника Багдасаряна.

Багдасарян помогал Армении в годы Карабаха

Еще одну примечательную аферу Багдасарян провернул во время Карабахского конфликта в Закавказье между Азербайджаном и Арменией. Своей родине вор в законе помогал чем мог — пользуясь своими связями, он обходил блокаду страны.

При помощи Сво Рафа в Армению доставляли одежду, продукты питания и деньги. По слухам, он передал ополченцам около 14 миллионов рублей. Отправлял криминальный авторитет и оружие, которое добывал всеми возможными способами.

Демонстрация на проспекте Ленина в Ереване, февраль 1988 года

Фото: РИА Новости

Так, в конце 1990-х вор в законе узнал, что с Тульского оружейного завода в Москву поступают партии стволов, которые затем переправляются в Азербайджан. Об этом ему сообщил земляк Левон Согомонян, который жил у своего приятеля в квартире в центре столицы.

Каждый день во двор заезжали огромные грузовики, а наутро уезжали. Это нам показалось подозрительным из воспоминаний Левона Согомоняна

План, как завладеть этим оружием, у Сво Рафа родился быстро: он решил нейтрализовать охрану грузовиков, угнать их, а затем переправить стволы в Армению. В день операции на Москву опустился туман — это сыграло на руку вору в законе и его людям.

Сво Раф дружил с мафией и картелями

Рано утром заговорщики незамеченными подобрались к охранникам, скрутили их, заткнули им рты кляпами, а затем затолкали в заранее подготовленную машину. Их удерживали на даче в Подмосковье до тех пор, пока оружие не доставили в Армению, а затем отпустили.

Между тем влияние Сво Рафа распространялось не только на постсоветское пространство, но также на страны Восточной Европы и Ближнего Востока, где он вместе со своими иностранными партнерами делил рынки наркоторговли и недвижимости.

Поговаривали, что Багдасарян мог похвастаться крепкими связями как с итальянской мафией, так и с колумбийскими наркокартелями. А в первой половине 1990-х годов он в компании вора в законе Петрика и его правой руки Михаила Радько собрался лететь в США и покорять уже эту страну.

Для этого Сво Раф раздобыл комплект поддельных справок, в том числе об отсутствии судимости, но, несмотря на все уловки, получил в американском посольстве отказ. Тогда упрямый вор в законе буквально взял дипломатов в осаду, чтобы получить от них заветную визу.

Вор в законе боролся с чеченскими ОПГ

В погоне за американской визой Багдасарян действовал довольно нагло: получив отказ по одному поддельному загранпаспорту, он пускал в ход другой. В итоге сотрудники посольства сообщили о настырном авторитете российским правоохранителям — и те быстро остудили его пыл.

Впрочем, и без вояжа в США у Сво Рафа хватало забот: в начале 1990-х он вступил в ожесточенное противостояние с чеченскими организованными преступными группировками (ОПГ). Как вора в законе старой школы, Багдасаряна возмущала беспринципность чеченских бандитов, которые не чтили никакие понятия.

Сво Раф шел на принцип: со всеми криминальными авторитетами, которые сотрудничали с чеченскими ОПГ, он без раздумий разрывал отношения, несмотря на финансовые потери. Параллельно он продолжал помогать Армении, что в итоге и привело к его последнему аресту.

Прознав о благотворительности вора в законе, оперативники в конце декабря 1992 года наведались в его штаб-квартиру в одном из номеров гостиницы «Минск» и при обыске нашли американский пистолет-пулемет Ingram калибра 9 миллиметров. Этого хватило для задержания Сво Рафа.

Арест в Москве стал роковым для Сво Рафа

Задержанного Багдасаряна поместили под арест в СИЗО «Лефортово». Что с ним случилось дальше, до сих пор остается загадкой. По одной из версий, в июне 1993 года его жестоко избил сокамерник — якобы за отказ убирать помещение.

По другим данным, из-за проблем со здоровьем у вора в законе началось внутреннее кровотечение, после чего он был госпитализирован и экстренно прооперирован в одной из московских больниц. Однако это не помогло: 23 июня 1993 года Сво Рафа не стало.

В версию о естественных причинах летального исхода родные и близкие криминального авторитета не поверили. Двоюродная сестра Багдасаряна утверждала, что у него при вскрытии якобы специально вырезали все органы, чтобы скрыть следы избиений.

На прощании со Сво Рафом, организованном в Ереване, собрались от 150 до 200 иностранных гостей, в том числе представители криминала из Германии, Италии, Турции и США. Кроме того, проводить знаменитого «коллегу» в последний путь приехали несколько сотен воров в законе.

***

Среди воров, прибывших проститься со Сво Рафом, оказались четверо криминальных авторитетов из Азербайджана. Чтобы они добрались до Еревана, авиасообщение между конфликтующими странами на время возобновили.

А еще именно влиятельные друзья Багдасаряна из Азербайджана помогли сделать так, чтобы на протяжении всех трех дней прощания с ним в Ереване был свет: они доставили из Баку мазут, на котором и работала местная ТЭЦ.

Свой последний приют крестный отец армянского криминала 27 июня 1993 года обрел на городском кладбище Тохмах.