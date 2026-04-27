Какой диетой Григорий Распутин поддерживал свои чудотворные способности

Какую особую диету для поддержания своих чудотворных способностей придерживался Григорий Распутин? Ответ, как это часто бывает, скрыт за семью печатями мифов и свидетельств очевидцев.

Главный секрет от Матрены

Начнем с самого важного: сама дочь «старца», Матрена Распутина, в своих мемуарах категорична.

«Отец никогда не ел сладостей, мяса и пирожных», — утверждала она.

Эти показания подтверждаются воспоминаниями многих современников, включая секретаря Распутина Арона Симановича и председателя Орловского окружного суда К. Чихачева. Последний как-то раз заметил в поезде, что Григорий Ефимович охотно угощает всех конфетами из коробок, но сам их принципиально не ест. И добавил характерно: «этой сволочи не ест!».

Получается, отравление сладкими пирожными в дворце Юсупова — это вовсе не дурацкая ошибка заговорщиков, а банальное незнание привычек жертвы. Эдвард Радзинский в своей книге прямо пишет: не мог Распутин есть сладких пирожных, а значит, знаменитая история о том, как он поглощал их одно за другим, похоже, была придумана позже.

«Лучше недоесть, чем переесть»: Меню сибирского странника

Так чем же тогда подкреплял свои силы сибирский мужик? Дочь сообщает, что «отец никогда не ел сладостей, мяса и пирожных», и это подтверждают самые разные люди. Распутин предпочитал заменять мясо рыбой.

Из воспоминаний вырисовывается образ человека с удивительно простыми, почти спартанскими вкусами. Он не просто был вегетарианцем, он был, можно сказать, строгим постником. Его обед мог состоять из одной ухи (из стерляди или осетрины), которую он любил хлебать, обмакивая в нее черный хлеб. Этот хлеб, ржаные сухари, были его любимым лакомством. Из овощей он предпочитал редис, огурцы и лук, а также кислую капусту. Запивал он все это квасом или чаем. В еде Распутин был неприхотлив, но его блюда нельзя назвать простыми.

Кстати, молочного он не терпел. И даже в Успенский пост, когда молоко и так не ели, Распутин все равно его избегал. Эта тяга к простоте и отказ от «кровавой» пищи — наследие его долгих лет странствий по святым местам, где он и перенял привычки паломников.

Рыбная диета: Мойва и мадера

Рыба в рационе Распутина занимала совершенно особое место. Он, по сути, был ихтиофагом. Любил и простую уху, но особенно выделял мойву. В Тобольской губернии, откуда он был родом, эту рыбку называют «уёк». Будучи уже в Петербурге, Григорий Ефимович выписывал себе из Мурманска целые бочки отборной мойвы особого, «пряничного» посола. Есть версия, что регулярное употребление этой северной рыбы, богатой омега-3 жирными кислотами и уникальным антиоксидантом селенонеином, превратило хилого сибирского паренька в мужчину с необычайно крепким здоровьем.

И, конечно, вино. Со своим отношением к алкоголю Распутин со временем менялся. По воспоминаниям, он не был антиалкоголиком и, хотя старался не употреблять водку, со временем все больше пристрастился к мадере и другим десертным винам.

Пища для духа и тела

Возникает вопрос: зачем Распутину были все эти строгие ограничения? Тут есть два объяснения. Первое — имидж. Он сознательно культивировал образ «старца», человека, близкого к Богу, аскета и целителя. Этому имиджу отлично соответствовало меню постящегося праведника. Второе и более интригующее — мистическая связь. Как пояснял Филиппов (знакомый Распутина), сам «старец» напрямую связывал свою диету (обилие рыбы и отсутствие мяса и сладостей) со своими чудотворными способностями и никогда ее не нарушал. Он искренне верил, что рыбный стол — это не просто привычка, а топливо для его дара. Понятно, что это «горючее» работало на ура. Иначе как еще объяснить, что этот «грешник», гуляка и пьяница умудрялся творить такие дела и обладать такой волей к жизни?