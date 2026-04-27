Почему высшие силы невзлюбили Горбачева и перестройку

"На заседании Политбюро 24 апреля вели разговор о причинах пробуксовки перестройки... А через два дня мы испытали потрясение, надолго отодвинувшее на второй план все замыслы".

Михаил Горбачев не вел дневник, но его мемуары, думается, вполне точно отражают мысли и чувства, возникшие у отца перестройки в момент, когда он осознал масштабы чернобыльской катастрофы. И как явствует из воспоминаний, не последним из чувств была досада: обстоятельства не благоприятствовали реформатору от слова "совсем".

Напомним, что взрыв, потрясший страну и всю планету, прогремел 40 лет назад, в 1 час 25 минут 26 апреля 1986 года. О случившемся генерального секретаря ЦК КПСС известил глава правительства. "Информация об аварии на АЭС поступила в Москву под утро 26-го, - писал Горбачев. - Она прошла по линии Министерства среднего машиностроения, была доложена Рыжкову, а он сообщил мне. В тот же день я собрал членов Политбюро..."

У государственного руля Михаил Сергеевич находился на тот момент всего год с небольшим. С апрельского пленума 1985 года, на котором был провозглашен курс на реформы, определенный тогда Горбачевым как "ускорение социально-экономического развития", прошел почти ровно год. А со дня, когда этот курс был впервые назван Горбачевым перестройкой (речь генсека на встрече с трудящимися города Тольятти, 8 апреля 1986 года), - всего 18 дней.

"Перестройка начинается с себя", - гласил один из популярных лозунгов тех лет. Но с точки зрения хронологии, получается, началась новокрещеная перестройка с аварии на Чернобыльской АЭС. Такое совпадение мистически настроенные граждане сразу посчитали неслучайным. А когда стало известно, что трава, давшая название городу и атомной станции, не что иное, как Artemísia vulgáris, "полынь обыкновенная", тут уж и у многих далеких от мистики граждан стали закрадываться определенные подозрения.

Уж больно реальность совпадала с картиной, описанной в Евангелии, в Откровении Иоанна Богослова, более известном как "Апокалипсис":

"Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде "полынь"; и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки..."

"Будто дьявол руководил"

И звездой "полынью" черная, апокалиптическая полоса в жизни страны отнюдь не закончилась. "Знаки" множились. 31 августа 1986 года, катастрофа в Черном море: пассажирский пароход "Адмирал Нахимов" столкнулся в Цемесской бухте с сухогрузом "Петр Васев". 423 погибших. 7 августа 1987 года, крушение на станции Каменская (город Каменск-Шахтинский, Ростовская область): столкновение грузового и пассажирского поездов. 107 погибших.

4 июня 1988 года, Арзамасская катастрофа (Горьковская область): взрыв грузового поезда, перевозившего взрывчатку, предназначенную для горных предприятий, на железнодорожном переезде. 91 погибший. 16 августа 1988 года, железнодорожная катастрофа на перегоне Березайка - Поплавенец (Калининская область): пассажирский поезд "Аврора" (Ленинград - Москва) сошел с рельсов из-за аварийного состояния пути. Погиб 31 человек.

7 декабря 1988 года, Спитакское землетрясение (Армянская ССР). Число жертв по разным оценкам - от 25 тысяч до 50 тысяч. Землетрясение вывело из строя около 40 процентов промышленного потенциала Армянской ССР. Полностью разрушен город Спитак и 58 сел, частично разрушены города Ленинакан, Степанаван, Кировакан, всего 21 город, и еще более 300 населенных пунктов.

7 апреля 1989 года, катастрофа атомной подводной лодки К-278 "Комсомолец" в Норвежском море. Погибли 42 из 69 членов экипажа. 4 июня 1989 года, железнодорожная катастрофа под Уфой (Ашинская трагедия): в момент встречного прохождения двух пассажирских поездов произошел взрыв газового облака, образовавшегося в результате аварии на проходившем рядом трубопроводе "Западная Сибирь — Урал — Поволжье". 575 погибших.

В конце концов в злой рок готов был поверить, кажется, и сам Горбачев. "Нас преследуют несчастные случаи - один, другой, третий", - говорил лидер страны в интервью советскому телевидению на следующий день после Ашинской трагедии. - За многими из них стоят бесхозяйственность, безответственность, неорганизованность... Я не могу пока сказать убежденно, так ли это в данном случае, но мне кажется, что и тут есть упущения и нарушения в эксплуатации сложного оборудования... Нельзя проходить мимо таких вещей. Слишком часто они повторяются. Горько, очень горько".

Отчаяться и впрямь было отчего. Техногенными и природными катастрофам список бедствий не исчерпывался. Мощнейший удар по сидевшей на нефтяной игле стране нанес мировой рынок энергоносителей. По экономическим последствиям эта катастрофа была не меньше чернобыльской. Если в 1980 году баррель нефти стоил 35-40 долларов США (120-140 долларов в нынешних ценах), то в 1986 году "черное золото" подешевело до менее 10 долларов за баррель. В четыре раза!

"Нефть на внешнем рынке упала в цене, - докладывал на Политбюро 11 июля 1986 года председатель Совета министров СССР Николай Рыжков. - Осенью 1985 года - 172 рубля, сейчас - 52 за тонну. В июле будет 40 руб. Потери в результате - 9 миллиардов рублей. Задолженность возросла с 7 миллиардов до 11 миллиардов с выплатой зарплаты на местах".

Одновременно с этим начинают вспыхивать один за другим тлевшие под спудом межнациональные конфликты... В общем, не 22, а миллион 22 несчастья. Куда ни кинь - всюду клин. Катастрофа за катастрофой.

Приверженцы мистики и конспирологии быстро раскусили, в чем тут дело. По версии первых, Горбачев - не кто иной, как предсказанный библейскими пророками "Михаил Меченый", последний перед концом света царь России. Посланный самим Антихристом, с меткой на челе, представляющим собой закодированное "число зверя".

Поскольку адептов у этой теории немало и по сей день, уточним: ничего такого пророки не предсказывали. Единственный библейский корень этой городской легенды можно усмотреть в Книге пророка Даниила: "И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего; и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди, до сего времени; но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге".

Но под "князем Михаилом" здесь понимается архангел Михаил, в иудейской традиции - покровитель и заступник, защитник еврейского народа в эпоху тяжелых испытаний. То есть не погубитель, а наоборот, спаситель. В том же, спасительном качестве тезка генсека фигурирует и в "Апокалипсисе": "И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали против дракона... И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною..."

В общем, ни с Библией, ни с какими-то иными каноническими тестами легенда никак не связана. С точки зрения канонов - чистой воды ересь. Зато она прекрасно объясняла то, что не могли взять в толк ученые мужи. Да, собственно, и ученые, объясняя случившееся, не всегда оставались в рамках научного подхода.

"Руководство АЭС поручило подготовить проект эксперимента (который привел к аварии. - "МК") «Донэнерго», организации, которая никогда не имела дела с АЭС, - недоумевал, например, академик Анатолий Александров (президент АН СССР в 1975-1986 годах). - Существует инструкция, которую обязан соблюдать персонал любой АЭС. Это гарантия ее безопасности. Так вот - вы не поверите! - в самом начале регламента того эксперимента записано: «Выключить систему аварийного охлаждения реактора - систему САОР». А ведь именно она автоматически включает аварийную систему защиты. Мало того, были закрыты все вентили, чтобы оказалось невозможным включить систему защиты. Двенадцать раз (!) регламент эксперимента нарушает нашу инструкцию по эксплуатации АЭС. В страшном сне не приснится такое. Одиннадцать часов АЭС работала с отключенной САОР! Как будто дьявол руководил и подготавливал взрыв".

Теория большого заговора

Конспирологические теории во многом схожи с мистическими. С той разницей, что дьявольские силы здесь имеют человеческое обличье и представляют собой, как несложно догадаться, геополитических противников СССР, действовавших руками своих подручных внутри страны, вредителей-диверсантов из "пятой колонны". Цель заговора тоже, думается, понятна - развал Советского Союза.

Чаще всего конспирологам виделся "сионистский след". Впрочем, нередко заказчиком катастроф объявляли само советское руководство, Горбачева и его соратников. Вот типичная теория заговора, обнаруженная автором на просторах Сети: "Фактически это было жуткое человеческое жертвоприношение, которое организовали "архитекторы перестройки". Причем оно стало как бы "финальным аккордом" перед развалом СССР. Потом пошли уже локальные войны по всей бывшей стране, и необходимость в подобных диверсиях для организаторов на время отпала: бывшие советские люди сами начали уничтожать друг друга!"

С доказательствами, однако, и тут туго. В качестве очевидного доказательства заговора предъявлялся, например, апрельский номер одной новосибирской газеты. "Криминал", если верить дошедшим до нас копиям, состоял в том, что рядом с телепрограммой на газетной полосе был нарисован квадратик с кружочками и звездочкой, должный, по-видимому, символизировать телевизор. Но бдительные конспирологи-черносотенцы разглядели совершенно другое.

"Надо досконально разобраться и в том факте, что за десять дней до катастрофы в новосибирской газете "7 дней" № 17 от 16 апреля 1986 года вдруг появился непонятный символ - прямоугольник с кружочками (схематичное изображение реактора), - била тревогу в 1990 году "патриотическая" газета "Пульс Тушина". - В нем на 6-м месте (!), если считать справа налево, как принято в иврите, вместо кружка была поставлена неправильной формы шестиконечная звезда, похожая на вспышку. Программа передач начинается с 21 апреля. Начиная с 21, отсчитываем эти 6 дней-кружочков и получаем дату 26 апреля..."

Некоторые более бдительные "патриоты" шли еще дальше в исследовании того, что иногда называют "донесением чернобыльского диверсанта". Изучили новосибирскую газету вдоль и поперек и обнаружили новую "подсказку":

"При внимательном рассмотрении обнаруживается и адрес реактора: на просвет звездочка, символ взрыва, находится как раз на слове "УССР" на обратной стороне листа".

История эта, конечно, добавляет занимательности в конспирологическую теорию чернобыльского взрыва, но напрочь лишает ее логической стройности. Совершенно непонятно, зачем было диверсантам-сионистам разоблачать себя, причем разоблачать еще до самой диверсии, рискуя ее сорвать. Если считать, что тут и впрямь имел место заговор, то действовали заговорщики странно, непрофессионально.

Но шутки шутками, а количество катастроф, случившихся в годы перестройки, и впрямь выглядит аномальным, запредельным. Феномен нуждается в объяснении, желательно не мистическом и не конспирологическом. И оно, разумеется, есть.

"Все народы должны знать"

Во-первых, эффект "лавины катастроф" обеспечила гласность. До перестройки катастрофы тоже, мягко говоря, случались. Но информации об их масштабах, а часто и о них самих, в СМИ не было. Советские газеты, например, ничего не писали о чудовищном Хаитском оползне (Таджикская ССР, 1949 год), похоронившем 33 кишлака: количество жертв по разным оценкам - от 5 тысяч до 29 тысяч.

Ничего не было в прессе ни о Курильском цунами 1952 года (до 14 тысяч, по современным оценкам), ни о Кыштымской катастрофе (радиационная авария на химкомбинате "Маяк", Челябинская область, 1957 год), ни о катастрофе на Байконуре в 1960 году (произошла при подготовке к испытательному пуску ракеты Р-16, 78 погибших). Ни о множестве других ЧП. Ибо все это было "нетипично" для страны, идущей широкими шагами по пути к коммунизму.

За два года до прихода Горбачева к власти, 5 июня 1983 года, пассажирский теплоход "Александр Суворов" на полном ходу врезался в несудоходный пролет Ульяновского моста через Волгу. По данным Прокуратуры РСФСР, в результате катастрофы погибли 170 пассажиров и 6 членов экипажа теплохода. За девять месяцев до Горбачева, 9 июня 1984 года, над рядом областей Центральной России пронесся смерч. Число официально подтвержденных жертв - 69. По неофициальным данным, погибло намного больше - не менее 400 человек.

И основными источниками информации об этих катастрофах тоже были молва и вражеские "голоса". Переломным моментом в информационной политике государства можно как раз считать чернобыльскую аварию. В первые дни после нее действовал еще старый шаблон: информация, публиковавшаяся в прессе и звучавшая в эфире, была крайне скудна.

Горбачев, правда, уверял в своих мемуарах, что и тогда у руководителей страны не было намерения скрывать истинные масштабы произошедшего:

"Отвожу решительно обвинение в том, что советское руководство намеренно утаивало всю правду о Чернобыле. Просто мы тогда ее еще не знали".

О том же говорил Николай Рыжков (интервью "Российской газете"):

"Никто не принимал специального решения, сколько строчек о трагедии давать в той или иной газете". Правда, тут же добавил: "И что я должен был сказать стране? Ребята, взорвался реактор, радиация вокруг зашкаливает, спасайся кто может? Разве можно такие вещи делать?"

Очевидно, что лимиты на информацию из Чернобыля были сняты не сразу. Об их существовании свидетельствует, например, решение Политбюро, принятое после аварии и "рекомендовавшее" СМИ обеспечить "единство в оценках основных событий". Но чем дальше, тем больше открывались шлюзы цензуры. А потом вовсе исчезли.

"Наша работа теперь на виду у всего народа и у всего мира, - говорил Горбачев на заседании Политбюро 3 июля 1986 года. - И думать, что мы можем ограничиться полумерами и ловчить, недопустимо. Нужна полная информация о происшедшем (на Чернобыльской АЭС. - "МК"). Трусливая позиция - это недостойная политика. В проекте постановления отсутствует международный аспект. Добавить - и откровенно проинформировать соцстраны, МАГАТЭ, всю мировую общественность. Все народы должны знать о последствиях и о наших мерах. Ловчить тут нельзя. Секреты тут - во вред самим. Открытость — это и огромный выигрыш для нас. Проиграем, если не скажем все с должной полнотой. Дать миру максимум информации. Тем более что на Западе фактическое положение знают".

Но гласность - только часть объяснения. Даже с учетом гласности катастроф, произошедших в этот период в стране, все-таки было чересчур много. Вероятно, дело тут также в накопительном эффекте.

"Каковы причины этой крупнейшей в мире аварии? - рассуждал на заседании Политбюро Николай Рыжков 3 июля 1986 года. - К ней мы шли давно. И накапливали опасность. Случайность? Но уж больно много совпадений. Нет, это закономерность, которая образовалась в нашем энергетическом хозяйстве. И разболтанность. Если бы не произошла она здесь и сейчас, произошла бы в другом месте... Ведь нет ни одного года без ЧП на АЭС... Были недостатки... и все затушевывалось, уходило куда-то, чтоб предотвратить огласку".

Перекладывание ответственности на предшественников - дело обычное для административной системы. Но это все-таки не тот случай. "Бомба", взорвавшаяся в Чернобыле в ночь на 26 апреля 1986 года, действительно была заложена давно. Слова Рыжкова подтверждаются документами, в том числе рассекреченными материалами КГБ УССР.

"Все трубы оказались непригодными"

Вот, например, что докладывал вышестоящему руководству начальник управления КГБ по городу Киеву и Киевской области о ходе строительства АЭС 17 августа 1976 года:

"В феврале 1976 года Кураховский котельно-механический завод (Донецкая область) в адрес Чернобыльской АЭС отправил 182 тонны сварных труб цирководовода диаметром 2040 мм. При проверке качества сварных швов гаммапросвечиванием на трубах были обнаружены раковины и трещины, вследствие чего все трубы оказались непригодными к эксплуатации и должны были быть отправлены заводу для устранения брака в заводских условиях... Однако, все трубы в нарушение правил... были приняты под монтаж Чернобыльским участком треста "Южэнергомонтаж"... Вследствие нарушения технологии бетонирования бака для жидких радиоактивных отходов емкостью 5000 кубических метров, по халатности прораба, стальная облицовка бака была деформирована..."

А это - докладная записка председателя КГБ УССР в ЦК КП Украины, датированная 17 января 1979 года: "По поступившим оперативным данным, на отдельных участках строительства второго блока Чернобыльской атомной электростанции имеют место факты отступлений от проектов и нарушений технологии ведения строительных и монтажных работ, что может привести к авариям и несчастным случаям.

Колонны каркаса машинного зала смонтированы с отклонениями от разбивочных осей до 100 мм, между отдельными из них отсутствуют горизонтальные связи, стеновые панели уложены с отклонениями от осей до 150 мм. Раскладка плит покрытия зала произведена с отступлением от предписания авторского надзора. Подкрановые пути и тормозные площадки машинного зала имеют перепады по высоте до 100 мм и местами наклонены до 8 градусов...

Заместитель начальника Управления строительства дал указание на производство обратной засыпки фундамента на участке, где во многих местах повреждена вертикальная гидроизоляция. Подобные нарушения... допускались и на других участках строительства, что может привести в дальнейшем к проникновению грунтовых вод в помещение и заражению окружающей среды.

Бетонный завод работает неритмично, качество его продукции низкое... При укладке особо тяжелого бетона были допущены перерывы в работе, качество укладки низкое, утепление не проводилось, что привело к образованию раковин и расслоению фундамента".

Уточним: строительство Чернобыльской АЭС началось в 1970 году. Первый энергоблок дал первый ток в конце 1977 года. В начале 1979-го подписан акт приемки второго, в конце 1981-го запущен третий. И вот что сообщали украинские кагэбэшники о первых четырех годах работы АЭС: "За период эксплуатации 1977–1981 гг. на атомной электростанции произошло 29 аварийных остановок...

Расследованием случаев аварийных остановок установлено, что электрооборудование, включая и контрольно-измерительные приборы, применяемые на электростанции, по качеству не соответствует требованиям надежности, предъявляемым к работе атомных станций. Ежегодно происходит до 20 случаев выхода из строя релейно-контакторных блоков, что приводит к нарушению ритма работы АЭС и к ядерноопасному режиму".

А 9 сентября 1982 года на первом энергоблоке станции произошла авария с выбросом радиоактивных материалов. "Установлено, что на отдельных направлениях (до 14 километров к северо-северо-востоку от АЭС и до 5 километров к юго-юго-западу) имеет место некоторое повышение радиоактивности верхнего слоя почвы, растений, фиксируются труднорастворимые, т.н. «горячие» частицы, - докладывал председатель КГБ УССР партийному руководству 5 ноября 1982 года. - В районе хутора Чистогаловка (в 5 километрах к юго-юго-западу от АЭС) также зарегистрированы «горячие» частицы... Эти частицы представляют наибольшую опасность, так как в случае попадания в организм человека могут вызвать тяжелые заболевания..."

Один из последних "сигналов" КГБ перед катастрофой, сообщение от 26 февраля 1986 года, информировал о "нарушении технологии производства строительных работ при сооружении 5-го энергоблока Чернобыльской АЭС". И резюме там такое: "Выявленные нарушения... могут привести к серьезным аварийным ситуациям, в том числе с человеческими жертвами".

В общем, удивляться приходится не тому, что рвануло, а тому, что рвануло так поздно. "Где тонко, там и рвется", - гласит народная мудрость. В ночь с 25-го на 26 апреля 1986 года тоньше всего в стране оказалось на Чернобыльской АЭС. А потом стало рваться в других истончившихся местах. И пошло, и пошло...

Словом, никакой мистики в череде катастроф нет. Но почему она началась именно тогда, когда Горбачев начал свои реформы, ни раньше, ни позже? И вот эта закавыка действительно не подвластна рациональному мышлению. Похоже, высшие силы и впрямь невзлюбили перестройку и ее отца. А возможно, и всю страну.

Похоже, у высших сил был - и остается - иной план на страну. Конечные его цели пока неясны, но уже ход реализации не позволяет заключить, что страна родилась под счастливой звездой. Звездочка явно другая. "Имя сей звезде "полынь".