Почему некоторые депутаты первой Госдумы были неграмотными

Исполнилось 120 лет российскому парламентаризму. В 1906 году в стенах Таврического дворца начала свою работу первая Государственная дума. Эту страницу истории вспомнил корреспондент «МИР 24 Егор Ильченко.

© Мир24

Депутатов первой Госдумы здесь помнят поименно. В Таврическом дворце им даже посвятили экспозицию. Розовым цветом отмечены имена депутатов с высшим образованием, голубоватым — со средним, желтоватым — начальное образование. И несколько человек в составе Госдумы (сейчас это сложно представить) были неграмотные. Их карточки окрашены зеленым.

На выставке, посвященной первой Госдуме и первому Госсовету, рядом с копией трибуны — обитое козьей кожей кресло. На таких сидели первые депутаты. 27 апреля 1906 года парламентариев принял у себя лично российский император.

В этот день собралось около 450 депутатов. Они были приглашены к 13 часам в Зимний дворец, где прошел торжественный прием, и император Николай Второй выступил перед собравшимися с приветственным словом.

34% от общего количества мест достались конституционным демократам или кадетам. 23% — крестьянам-трудовикам, 20% были беспартийные, депутаты национальных окраин представляли 14%, социал-демократы — 5%. 3% были октябристы. Прочие — примерно 1%.

Парламентариев разместили там, где еще с екатерининских времен был зимний сад. По словам нынешнего депутата Госдумы Николая Валуева, современный интерьер зала парламентариев в Москве отличается от петербургского родоначальника если не всем, то очень многим:

Здесь все дышит историей. Правда, выглядит несколько иначе. Даже свет другой: более белый, светлый, дневной, я бы так сказал. Вот мы разговариваем — акустика. В зале Государственной Думы такого нет.

Госдума первого созыва просуществовала всего 72 дня. Успела принять лишь два закона. Кроме того, кадеты и трудовики предлагали помочь безземельным крестьянам. Госдума стала оппозиционной, и император ее распустил. Такая же судьба постигла и второй созыв.

«Первая и вторая Государственные Думы представляли различные слои населения. А третья и четвертая Государственные Думы представляли прежде всего помещиков и буржуазию. Этот контраст был очень серьезен, — рассказал генеральный директор Государственного музея политической истории России Сергей Рыбаков.

С созданием Временного правительства Дума прекратила свое существование, возродившись уже в конце XX века в совсем другой стране.