Зачем Ивану Грозному понадобились опричники

Что такое опричнина — вроде бы все помнят со школы: Иван Грозный взял да и разделил страну пополам, завёл личную гвардию в чёрных рясах. Семь лет эта страшная конструкция терроризировала русские земли, а потом исчезла так же внезапно, как и появилась. История вроде бы ясная, но если присмотреться, все сплошные загадки. И чем дольше историки копаются в тех событиях, тем больше вопросов возникает.

Зачем всё это было?

Самое первое, о чём спорят уже не первое столетие, — это цели. Зачем Ивану IV понадобилась опричнина?

Дореволюционные историки вроде Ключевского объясняли её… отсутствием всякой цели. Типичное самодурство больного паранойей царя. Ну а большевикам в XX веке эта версия не подходила: у них враг не мог быть просто безумцем. При Сталине опричнину объявили прогрессивным явлением и борьбой с боярами-сепаратистами.

Позже историки разбились на два лагеря. Одни (вроде Скрынникова) считают, что Грозный целенаправленно громил боярскую знать. Другие возражают (Зимин и Кобрин): нет, опричнина целилась именно в остатки удельной старины — конкретных князей, церковную оппозицию и Новгород.

А вердикт Ключевского эхом звенит до сих пор: «Учреждение это всегда казалось странным как тем, кто страдал от него, так и тем, кто его исследовал».

Собачьи головы и «кромешники»

Вторая загадка — структура. Опричнина была не просто гвардией. Это было параллельное государство со своей столицей, органами управления, приказами и армией. Называлось «опричь» — «кроме» земщины. А сами опричники носили чёрные рясы, приторачивали к сёдлам метлу (чтобы выметать крамолу) и собачьи головы (чтобы выгрызать измену).

Почему царь выбрал такой мрачный символизм и почему опричнина напоминала военно-монашеский орден с почти религиозным подчинением? Единого ответа нет. Князь Курбский в своих письмах и вовсе назвал их «кромешниками». Прозвище с двойным дном: и «опричные» вроде как, и «кромешные» — из тьмы кромешной.

Был ли новгородский погром?

Кульминация опричнины — поход на Новгород в начале 1570 года. Но и здесь историки не могут договориться.

Подсчёты разнятся чудовищно. Оценки числа жертв — от 4-6 тысяч до 15 тысяч человек. А кто-то насчитал всего 2-3 тысячи казнённых. Методики подсчёта разные, а источники лукавые.

Более того, сегодня некоторые исследователи и вовсе ставят под сомнение масштаб трагедии. Есть гипотеза, что новгородский погром — это литературный вымысел, запущенный ещё в 1570-х годах европейскими листовками и хрониками. Звучит дико? Но факт: проопричного нарратива, который легитимизировал бы опричную политику, вообще не существует.

Что мы знаем наверняка?

Да, собственно, ничего. Непонятен замысел, непонятен результат. Единственное, в чём сходятся практически все, — опричнина не достигла своих целей. Опричное войско в 1571 году не смогло защитить Москву от крымского набега: Девлет-Гирей попросту сжёг столицу. Через год царь отменил опричнину. Но даже само слово «опричнина» для тогдашних летописцев стало «фигурой умолчания» — её не замечали и не комментировали, будто пытались вычеркнуть из памяти. За семью печатями остаётся и количество жертв«Опричнина» Ивана Грозного до сих пор остаётся территорией гипотез. Может, именно в этом и заключается её главная суть? Не в собачьих головах, метлах и казнях, а в той пустоте, где кончаются факты и начинаются споры.