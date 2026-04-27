Британская Ост-Индская компания: какие самые страшные преступления она совершила

Представьте себе корпорацию, которая богаче любого современного гиганта в сотни раз. У которой есть своя армия, свой флот, свой суд и право чеканить монету. Которая сама объявляет войны и заключает мир. Которая держит в страхе целые континенты. Звучит как фантастический роман? Нет. Это реальная история Британской Ост-Индской компании — коммерческого предприятия, которое за 274 года своего существования убило больше людей, чем многие государства за всю свою историю.

Как скромная торговая компания, основанная по указу королевы Елизаветы I, превратилась в машину смерти, выкачавшую из Индии богатства на миллиард фунтов, уморившую голодом 40 миллионов человек и развязавшую наркотические войны против Китая? И почему до сих пор историки спорят: гениальные бизнесмены или военные преступники управляли этой империей?

Частная лавка покорила полмира

К началу XVII века все удобные пути к Индии оказались в руках Иберийской унии — объединённых Испании и Португалии. Британия, как обычно, осталась у разбитого корыта. Начинать очередную войну за колонии было дорого и рискованно. Тогда англичане придумали хитрость.

Испанцы и португальцы вели колониальную торговлю по тупой схеме: только правительственные корабли, только правительственные склады, огромные пошлины. В результате товаров не хватало, цены были бешеными, а королевская казна богатела неспешно.

Новые морские державы — Голландия, Франция и Англия — решили действовать иначе. Они отдали колониальную экспансию в руки частников. Так родилась идея Ост-Индских компаний: монархия даёт купцам право на монопольную торговлю и военную поддержку, а купцы сами ищут пути, договариваются с туземцами и захватывают территории.

Первой, в 1600 году, появилась английская Ост-Индская компания. Затем, в 1602 году — голландская, и в 1664-м — французская.

Голландцы быстро стали самыми богатыми, вытеснили португальцев из Индонезии, но через сто лет проиграли войну Британии и обанкротились в 1798 году. Французы ушли из Индии ещё раньше — в 1769-м, после разгрома от британской компании.

А английская (позже — британская) Ост-Индская компания, основанная Елизаветой I с правом монопольной торговли на пространстве от мыса Доброй Надежды до Магелланова пролива, продержалась почти 300 лет. До 1874 года. Пока британская корона наконец её не национализировала.

Удобная конструкция, не правда ли? Все преступления Британской империи в колониях теперь ассоциируются не с короной, а с «жадными купцами» из компании. Дипломатическое прикрытие высшего качества.

Грабёж под видом защиты

Компания расширяла зону влияния хитро. Индийским князьям разрешали не платить субсидии компании — но только при условии, что англичане получат полномочия по сбору налогов с княжеских земель. Князья соглашались — и попадали в ловушку.

Британцы назначали завышенные налоги. Если князь не мог собрать нужную сумму (а он не мог), его земли отнимали за «дурное управление» или «неуплату». Если князь отказывался подписывать такой договор — ему объявляли войну. Армия у компании была своя, и воевала она отменно.

Результат? Только за 15 лет британцы вывезли из Индии богатств на сумму около миллиарда фунтов стерлингов. По тем временам — астрономическая цифра. На эти деньги кредитовались британские парламентарии (отсюда такая лояльность Палаты общин). На эти деньги строились заводы и фабрики.

Промышленная революция в Англии совершалась на индийские миллиарды. И на индийских костях.

Геноцид в Бенгалии

Руководство Ост-Индской компании прекрасно разбиралось во внутренних конфликтах Индии и умело их разжигать. Особенно их интересовала Бенгалия — самая развитая в ремесленном и торговом отношении область.

Армия компании под руководством Роберта Клайва напала на Бенгалию. Победила. И сразу же присвоила все деньги и драгоценности из казны. Капитал компании вырос многократно.

Но мало захватить земли — нужно заставить их работать на себя. Компания распределила бенгальских ремесленников по всем своим владениям. Теперь они были обязаны отдавать продукцию по заниженным ценам. При этом налоги для местного населения не снизили — наоборот, повысили.

Результат — катастрофа. В 1769–1770 годах в Бенгалии разразился страшный голод. От 7 до 10 миллионов человек умерли от недоедания. Через десять лет ситуация повторилась: ещё несколько миллионов погибших.

Всего за период господства Ост-Индской компании в Индии, по оценкам историков, умерли 40 миллионов местных жителей. Больше, чем в обеих мировых войнах вместе взятых.

Ремёсла угасли. Земледелие пришло в упадок. Бенгалия, когда-то цветущая страна, превратилась в нищую колонию. А британские акционеры компании получали дивиденды в 10-15% годовых.

Опиум против Китая

Но Индией дело не ограничилось. В 1711 году Ост-Индская компания открыла торговое представительство в китайском Гуанчжоу. Закупали чай — любимый напиток английской знати. Проблема: чай надо было покупать за серебро. А серебра в Англии было не так много.

И тогда компания придумала гениальную схему. В захваченной Бенгалии они наладили выращивание опийного мака. И начали поставлять опиум в Китай с одной целью — не лечить больных, а пристрастить китайцев к наркотику.

«Китайская внутренняя миссия» — так цинично называлась эта операция. Миссия по распространению опиумной зависимости.

К 1799 году китайское правительство поняло масштаб бедствия и запретило ввоз опиума. Англичане перешли на контрабанду — до 900 тонн в год. Когда к концу 1830-х годов опиум уже курили даже стражники, смертную казнь за контрабанду ввели официально.

Кульминация наступила в 1839 году. Китайские власти уничтожили партию опиума — 1188 тонн. Губернатор предложил англичанам сделку: чай в обмен на добровольно сданный наркотик. Многие согласились, подписали обещание больше не торговать опиумом в Китае.

Схема рушилась. И тут Ост-Индская компания нанесла ответный удар. Англичане развязали Первую опиумную войну (1840-1842). Китай, с его устаревшей армией, проиграл. По Нанкинскому договору Британия получила Гонконг, открыла для торговли пять портов, и — самое главное — импорт опиума был легализован.

Деградация китайского населения продолжилась. Второй опиумной войной (1856-1860) англичане добили Китай окончательно. К концу XIX века в стране насчитывалось до 13 миллионов опиумных наркоманов.

Конец концлагеря

Ост-Индская компания пережила своего создателя Елизавету I на 271 год. Она дожила до эпохи пароходов, телеграфа и пулемётов Максима. Но в 1857 году в Индии вспыхнуло великое восстание сипаев — солдат-индийцев, служивших в армии компании. Восстание потопили в крови, но Лондон сделал выводы.

В 1858 году Британская корона официально взяла управление Индией в свои руки — компанию лишили административной власти. В 1874 году она была окончательно распущена. Её гигантские активы национализировали.

Но привычка вывозить индийские богатства и удобрять английские лужайки индийскими костями осталась. Ею Британская империя пользовалась до самого своего распада в середине XX века.

Не просто урок истории

Сегодня, когда говорят об «ответственном бизнесе», «корпоративной этике» и «социально ориентированных компаниях», стоит вспомнить Ост-Индскую компанию. Это была бизнес-модель в чистом виде: цель — максимальная прибыль, средства — любые.

Колониальный грабёж, разжигание внутренних конфликтов, искусственно созданный голод, убивший 40 миллионов человек, наркотическая война против целой страны — всё это умещалось в бизнес-план компании.

Её акционеры не задавали вопросов. Они получали дивиденды. Британский парламент не задавал вопросов — многие его члены сами брали кредиты из доходов компании. А теперь, глядя на индийские и китайские черепа в витринах английских музеев, сэр или лорд скажет: «Это же не мы. Это была Ост-Индская компания».

Удобная штука — частная монополия. И очень живучая. Уроки истории, к сожалению, никто не учит.