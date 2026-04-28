Как в СССР проникли масоны и как они повлияли на политику

28 апреля 1991 года, ровно 35 лет назад, в СССР была образована первая в новейшей истории масонская ложа, получившая традиционное название «Северная звезда». Видную роль в возрождении масонства сыграли потомки русских эмигрантов из Франции и несколько примкнувших к ним отечественных энтузиастов. Масонское движение продолжало расти и шириться после распада СССР, втягивая в свои круги новых «братьев», среди которых все чаще оказывались предприимчивые бизнесмены и влиятельные политики. Масонство стало одним из первых веяний, принесенных в демократическую Россию с Запада и прочно пустивших здесь корни. «Лента.ру» — о том, кто такие вольные каменщики и как они лезли в российскую политику.

Секретаря советского посольства в Париже Юрия Рубинского, давно интересовавшегося масонством, в начале 1990 года пригласили на «ознакомительную беседу» в орден «Великий Восток Франции». Среди прочего встал вопрос, не является ли масоном Михаил Горбачев и не желает ли он пополнить ряды вольных каменщиков. В ответ прозвучало, что генсек, как и все члены Политбюро ЦК КПСС, масоном никогда не был, твердо привержен общечеловеческим ценностям и не склонен к участию в ложах.

«Тем не менее Рубинский сказал нам, что в Советском Союзе, без всякого сомнения, существует возможность восстановить франкомасонство», — рассказывал Великий магистр этой ассоциации Жан-Робер Рагаш.

Французы — а вернее, потомки русских эмигрантов — поняли, что демократические перемены на их исторической родине позволят им решать стратегические задачи. Несколько месяцев шла соответствующая работа, и уже в следующем году в СССР образовалась первая с 1930-х годов масонская ложа.

«Масоны были представлены в правительстве СССР»

Говорят, что Эдисон

был по паспорту масон.

Если так, едрена мать,

буду лампочки ломать!

Этот незатейливый советский стишок наглядно показывает отношение общества к этому загадочному явлению, когда-то довольно распространенному в России, но практически выкорчеванному в 1930-е годы.

В очередях за водкой в 1990-м страждущие сходились во мнении, что «во всем» (то есть в положении дел в стране) виноваты масоны. Доказывали друг другу, что они уже захватили власть и держат в своих руках 80 процентов капитала. Едва ли кто-то из возмущенных граждан имел тогда представление о том, что где-то совсем рядом — возможно, даже в соседнем дворе — действительно возрождаются масонские ложи, а самые обычные советские люди принимают посвящение в масоны.

Причины возникновения тайных обществ исследователь масонства Алексей Мухин предлагает искать в желании некоторых групп в обществе влиять на властные структуры или вырядившись при этом в «овечью шкуру», или надев «волчью маску». По его словам, по мере смещения вектора развития России на Запад феноменом вольных каменщиков заинтересовались и в России, тем более что все секретное и непонятное всегда вызывало у людей особое любопытство.

Начиная с середины XX века численность мирового масонства неуклонно снижается. Тем не менее сейчас на планете функционирует более 100 великих лож. Количество их членов в США оценивают более чем в два миллиона человек, в Англии — в семьсот тысяч.

«Масонство долгое время оставалось первой и фактически единственной светской идеологией России, давшей стране и миру множество ярчайших имен — писателей, художников, композиторов, общественных деятелей, юристов, военных, ученых», — Алексей Мухин, политолог.

Ярый критик масонства Олег Платонов не сомневается, что российское масонство «всегда было только филиалом масонских орденов Западной Европы, тщательно исполняя все инструкции их руководителей», поэтому внутренняя жизнь русского масонства «полностью контролировалась зарубежными центрами».

«Сохраняя все черты закулисного лобби, русское масонство, в силу своей зависимости от зарубежных масонских орденов, было средоточием лиц, лишенных национального сознания, а нередко просто откровенно антирусской ориентации, — пишет исследователь в своей книге "Криминальная история масонства". — Для многих из них масонство было формой русофобии — ненависти к русскому народу, его традициям, обычаям и идеалам, попрания национальных интересов России».

«Это история заговора против России»

Попало в Россию масонство либо в правление Петра I, либо сразу после него. Есть версия, что именно первый император и был первым русским масоном, приняв посвящение еще в 1699 году.

Масонские ложи в России неоднократно подвергались гонениям и трижды запрещались особыми императорскими указами. Екатерина II, сначала относившаяся к масонству благосклонно, если не с симпатией, в 1792 году обвинила вольных каменщиков во всех смертных грехах. Многие из «братьев» были арестованы, допрошены и осуждены.

«Во второй половине XVIII века сознание русского правящего класса подвергается серьезному испытанию — испытанию масонской идеологией, которая имела главной задачей разрушение ценностей русской цивилизации», — отмечает Платонов.

Сын императрицы Павел I, принятый в масоны еще наследником престола и ставший позднее гроссмейстером Мальтийского ордена, уже на второй год своего царствования издал указ, предписывавший применять закон о запрете масонских лож «со всей строгостью». Следующий самодержец Александр I поначалу активно сотрудничал с вольными каменщиками и разрешил открытую деятельность масонских лож, но в 1822 году издал рескрипт о запрете всех тайных объединений.

«История масонства в России — это история заговора против России. Идеология масонства — это идеология избранничества, предполагающая господство над человечеством. Цель масонов — установление мирового порядка, в котором им будет принадлежать господствующая роль», — Олег Платонов, писатель.

По утверждению исследователя, вольные каменщики «совершенно безосновательно, в целях повышения престижа своей организации» приписывали себе Петра I и многих его соратников, а также поэтов Державина и Жуковского и даже императора Николая II. Не подтверждается фактами и участие в масонских ложах полководцев Суворова и Кутузова. А причастность к масонам Пушкина, Карамзина и Грибоедова носила «случайный, эпизодический характер». К примеру, Пушкина записали в ложу в середине 1821 года, к концу которого эта ложа распалась, так и не начав работать. Зато убийца поэта Дантес, напротив, был убежденным масоном.

«Отношение к ним было самое благожелательное»

Один из первых современных масонов России Георгий Дергачев убежден, что именно масоны создали США, и в конституции этой страны «заложены очень многие принципы, которые являются принципами масонского братства». Вольные каменщики повлияли и на развитие политических процессов в Европе: например, очень много масонов участвовало в Великой французской революции. Масонами считались и многие члены Временного правительства, управлявшего Россией с марта по октябрь 1917 года, напоминает бывший Великий мастер Великой ложи России Дергачев.

«Несмотря на запреты властей, масонские ложи продолжали действовать в России до 1918 года, когда были запрещены советским правительством», — отмечает Мухин.

Как уточняет в своей книге Платонов, в первое время после революции масоны активно сотрудничали с большевиками, а бывший московский губернатор Владимир Джунковский потом и вовсе использовался ими при разработке операции «Трест» в качестве подсадного провокатора в монархистских кругах русской эмиграции. Служил в советских учреждениях и бывший председатель Государственной думы Федор Головин.

«В середине 1920-х годов «черные папы» из масонских лож были представлены на всех уровнях советского правительства и партийного аппарата. Совершенно очевидно, что отношение к ним было самое благожелательное. Вплоть до 1925 года нам неизвестно ничего о репрессивных мерах ЧК против масонов», — Олег Платонов, писатель.

И все же век вольных каменщиков при Советах оказался короток. В 1920-е они продолжали существовать по большей части нелегально, но были разгромлены органами ВЧК-ГПУ-ОГПУ — кроме тех, кто согласился сотрудничать и поставлять необходимую чекистам информацию. Параллельно русские масонские ложи вели свою деятельность в эмиграции.

По мнению масонов, «тоталитарные режимы, за редчайшими исключениями вроде современной Кубы, не могут себе позволить терпеть существование в своих странах общества людей свободных, пускай даже чисто духовно».

Отношение официальной власти к масонству не изменилось и после Сталина. Когда у Хрущева спросили, возможно ли восстановление масонства в СССР, он раздраженно заметил:

«Я не намерен запускать вшей себе под рубаху».

РПЦ, в свою очередь, всегда осуждала масонство, считая его проявлением сатанизма.

«Масоны всех стран чрезвычайно любят посиделки с возлияниями»

Французские масоны проявили интерес к СССР в конце 1980-х, когда стало понятно, что демократические перемены в стране неизбежны. Но русских эмигрантов, связывавших себя с исторической родиной, оставалось все меньше: их дети и внуки, несмотря на русские корни, считали своим домом Францию, старались ассимилироваться, и Россия их не особенно волновала. И все же, когда выяснилось, что советские власти не станут препятствовать созданию масонских мастерских в СССР, французские вольные каменщики начали активно проникать в Россию, тогда как влиятельное шотландское масонство интереса к ней в тот момент, наоборот, не проявила.

Главным энтузиастом масонства в перестроечном Союзе считается московский философ Георгий Дергачев. Он очень серьезно относился к семейной легенде о том, что один из его предков был видным масоном и даже руководил ложей. Дергачев с детства мечтал стать масоном и в годы перестройки познакомился с иностранцем, принадлежавшим к масонскому ордену. 4 декабря 1990 года он прошел обряд посвящения и занялся вербовкой единомышленников среди своих друзей и знакомых.

Масонство делится на регулярное и нерегулярное. Первое позиционирует себя вне политики. Второе (характерный пример — «Великий Восток Франции») напрямую занимается политической деятельностью. В нерегулярные масоны принимали атеистов и даже женщин.

«На масонских собраниях нельзя обсуждать политические вопросы и принимать политические решения. Тем не менее каждый масон может принадлежать к какой-то партии, у него может быть какое-то мировоззрение, идеи и так далее», — Георгий Дергачев, философ.

В апреле 1991-го в Москву пожаловала представительная делегация «Великого Востока Франции» во главе с сыном русских эмигрантов первой волны, полковником французской армии в отставке Арсением Липским — ему приписывают основную заслугу в деле приобщения соплеменников к масонству.

«Французские братья приняли русского брата с большой радостью и восторгом, — вспоминал отставной полковник. — Может быть, сыграла роль личность первого русского масона, но они сразу поняли, что начинается великое дело».

28 апреля того же года Липский вместе с Дергачевым и группой его друзей участвовал в открытии первой за долгие годы ложи на российской земле, получившей традиционное название «Северная Звезда» (в российском масонстве принято присваивать вновь учрежденным ложам названия уже существовавших ранее). Церемония состоялась в простом дачном домике в Подмосковье. Возглавил ложу философ Дергачев.

«События в СССР тем временем развивались стремительно, видимо, не позволив первой нашей ложе "Северная звезда" отметиться чем-либо примечательным, — констатировал исследователь масонства Олег Соловьев. — Можно лишь предположить, что она в определенной мере расчистила путь для создания других братств».

Вслед за «Северной Звездой» 30 августа 1991 года стараниями «Великой ложи Франции» в Москве появилось братство «Николай Новиков», названное в честь знаменитого вольного каменщика.

В апреле 1992 года под юрисдикцией «Великого Востока Франции» была основана ложа «Свободная Россия», 11 июля 1993 года — ложи «Девять Муз» и «Северные братья», 12 июня 1994-го — ложа «Полярная Звезда» в Архангельске.

«Нам нечего скрывать и, конечно, нечего стыдиться, — заявлял Липский, ставший куратором лож "Великого Востока Франции" в России. — Наоборот, есть многое, чем мы могли бы гордиться».

Рост числа масонов в России происходил благодаря посвящению новых членов и регуляризации братьев из союзов «Великий Восток Франции» и «Великая ложа Франции».

11 июня 1993 года Минюст выдал свидетельство о регистрации устава общественного объединения «Великая национальная ложа». В качестве своих основных целей эта организация провозглашала «нравственное совершенствование людей, развитие духовного потенциала личности, утверждение в своей практике идеалов мира, любви и братства». Так масонство в России стало легальной организацией.

«Первые масоны были крайне амбициозными, но мало понимающими в масонстве людьми, для коих на первом месте находились сугубо меркантильные и отчасти карьеристские соображения», — Елена, супруга Георгия Дергачева.

Наконец в 1995-м была учреждена «Великая ложа России» (ВЛР), ядро которой составили люди, близкие к философу Дергачеву, — преподаватели высшей школы, ученые. Сам он стал первым Великим мастером. По мнению его жены Елены, они предполагали превратить масонство в «свободное единение людей», честных, порядочных, чистых, интеллигентных, и не допустить в него богатых бандитов, политиканов и жуликов, карьеристов и корыстолюбцев. Предполагалось, что «русское масонство станет действительно поиском духовного пути».

«Масоны всех стран чрезвычайно любят церемонии и особенно посиделки с возлияниями после них в банкетных залах, — отмечал дипломат и историк Соловьев. — Поэтому на торжества в Москву поспешили иностранные гости, в том числе французская делегация "очень высокого уровня". Произносились торжественные речи, велеречивые тосты. Какие-то весьма богатые спонсоры преподнесли Елене золотой перстень с одиннадцатью бриллиантами».

ВЛР сразу же стали сотрясать скандалы, инициаторами которых, если верить публикациям в СМИ тех лет, часто выступали новые русские, которые потянулись в ложи, видимо, в надежде примкнуть к Рокфеллерам и сообща вершить судьбы мира.

Еще один конфликт возник среди руководителей «Великой национальной ложи Франции», которые были против основания ВЛР.

«Были неоднократные попытки со стороны Запада, в том числе спецслужб Запада, в какой-то степени подорвать устои и так не столь еще мощной организации, — признавался Дергачев. — Развитие масонства шло непросто. Были и конфликты, которые тормозили развитие, были проблемы. И все-таки организация выстояла, она существует».

С 1991 года на территорию бывших республик СССР постепенно начало проникать немецкое, итальянское, австрийское, финское масонство. Масонские ложи появились в Киеве, Львове, Риге, Таллине, Кишиневе.

«Численность изначально была не очень велика, — вспоминал Дергачев. — Не входили в российские ложи олигархи, крупные политики, поэтому масонству было в России довольно сложно существовать. Любая организация должна иметь какую-то базу, в том числе материальную, и это не всегда получалось. Не все на Западе приветствовали создание российского масонства».

По словам Дергачева, масонство — это один из каналов неформального взаимодействия элиты разных стран, и «не всем это было желательно».

В начале 2000-х, по данным Платонова, в России насчитывалось более 500 масонских лож и организаций масонского типа. Их деятельность носила строго тайный, закрытый характер. Большая часть лож не регистрировалась в органах власти, соблюдая конспирацию и масонскую тайну.

Самый известный масон в российской политике — кандидат в президенты на выборах 2008 года Андрей Богданов. Он еще в 1990-м вступил в Демократическую партию России и окружил себя квалифицированными политтехнологами. В одном интервью Богданов даже утверждал, что «масонство не имеет какой-либо определенной политической программы, поскольку представляет собой пространство для духовного общения людей, которые озабочены проблемой духовного роста».

В 2007 году Богданов избрался на пост Великого магистра, причем голосование тогда привело к расколу: часть масонов, недовольная итогами голосования, вышла из «Великой ложи России» и образовала другую.

Видным масоном был и первый министр топлива и энергетики России Владимир Лопухин. Это дает основания говорить, что в правительстве Егора Гайдара в начале 1990-х действительно заседали масоны.

Еще один медийный масон — известный юрист Игорь Трунов, который из разрозненных нерегулярных масонских лож собрал «Великий Восток народов России».

«Активная деятельность невозможна без соответствующего финансирования, — отмечал в своей статье для «Совершенно секретно» журналист Михаил Виноградов. — Масоном может стать не каждый — для этого необходимо пройти определенный имущественный ценз, платить немалые членские взносы. Но все равно финансирование особенно крупных проектов ложится на плечи наиболее состоятельных "братьев". Скажем, деятельность регулярной ВЛР финансировал один из олигархов "второго ряда", крупный нефтяной трейдер».

По его данным, «Великая ложа России» существует за счет взноса серьезных бизнесменов, владеющих крупными фирмами. При этом за пределами Москвы и Петербурга масоны практически не проявляют активности. Суммарно число действующих масонов в нашей стране оценивается в 1500 человек. Они проводят малопонятные широкому кругу ритуалы, повышают членов лож в градусах, принимают новичков, читают лекции.

На сайте регулярной ВЛР указывается, что это единственная масонская организация, официально работающая на территории России.