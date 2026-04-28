Сколько барин мог заплатить за красивую крепостную девушку

В конце XVIII века на одной из ярмарок богатый помещик предлагал к продаже 120 крестьянских девушек. Цена всего живого товара — щенок породистой борзой. Такие сделки тогда никого не удивляли. Торговля людьми была обычным делом, как продажа скота или мебели. А цена красивой девушки на этом рынке зависела от десятка факторов — от возраста и цвета глаз до умения играть на арфе.

Человек в рублях: что влияло на цену

К середине XVIII века в России сложился настоящий невольничий рынок. Цена крепостного колебалась от нескольких копеек до тысяч рублей. Всё решали возраст, пол, здоровье и трудоспособность. Мужчина стоил дороже женщины, ремесленник — дороже землепашца.

При оптовой покупке целой деревней крестьянская душа с землей в начале правления Екатерины II оценивалась в 30 рублей, к концу века — уже не ниже 100. Молодого здорового работника, годного в рекруты, продавали отдельно: в начале царствования императрицы — за 120 рублей, в конце — за 400.

Девка за пятак: сколько стоила горничная

Дворовые девушки были самым ходовым товаром на человеческом рынке. Их цена напрямую зависела от того, умели ли они делать что-то полезное сверх обычной работы по дому.

Обычную необученную деревенскую девку в провинции можно было купить дёшево. В описи дворовых крестьян 1782 года значится: «Девка Прасковья Афанасьева 17 лет, по оценке 9 рублей». «Ксенья Фомина 20 лет, по оценке 11 рублей». А в отдельных губерниях и вовсе торговали по 5 рублей за штуку. Примерно столько же стоил хороший полушубок или дюжина гусей.

В столице цены были заметно выше. Ничему не обученных горничных продавали в Москве по 50 рублей. Но стоило девушке освоить шитьё, стирку или крахмаление белья — цена подскакивала до 80 рублей и выше. Квалифицированная повариха могла стоить и все 500 рублей.

Красная цена: за сколько покупали красавиц

А вот тут начинались совершенно другие деньги. Если юная крестьянка выделялась миловидностью и попадала на глаза пресыщенному барину, продавец мог запросить за неё до 500 рублей. Это в пятьдесят раз дороже обычной девки из захолустья.

И это были далеко не предельные суммы. В первой половине XIX века красивые девушки, владевшие пением и танцами, стоили порядка 2000 рублей. А крепостные комедиантки, умевшие смешить публику, расценивались ещё выше — 3000–4000 рублей.

Для сравнения: чиновник низшего ранга получал тогда около 37 рублей в месяц. То есть за одну такую «актрису» барин выкладывал сумму, сравнимую с годовым жалованьем десятка бюджетников.

Гаремы по цене оркестра

Самые дорогие «экземпляры» уходили в крепостные театры и гаремы помещиков. Подающая надежды миловидная актриса могла стоить до 5000 рублей. Известен случай, когда помещица Елена Черткова продала свой оркестр из 44 человек за 37 тысяч рублей. Почти тысяча за каждую «душу».

При этом покупатели осматривали девушек как лошадей: проверяли зубы, физическое состояние, красоту тела. Проводились закрытые аукционы, где красота и девственность становились главным лотом.

Грань цинизма: люди дешевле животных

Лучше всего человеческая цена видна в сравнении. В том же 1782 году годовалую девочку оценили в 50 копеек — дороже свиньи, но дешевле старой лошади. Адмирал Чичагов в начале XIX века вспоминал, как продал английских племенных кобыл по 300–400 рублей за штуку. «Больше нежели вдвое против стоимости людей» — отмечал он.

Поистине символичный факт: крепостная девка стоила одного щенка борзой. Не редкой породы — из самого обычного выводка. Это всё, во что оценивалась жизнь пятилетнего ребёнка, пятнадцатилетней красавицы или взрослой женщины, вытащенной из собственной семьи.

Случались обмены и с меньшим количеством «живого товара»: крепостного мужика меняли на испанское ружьё, а крестьянскую девку — на часы или ведро водки. Бесправие людей в этих сделках доходило до абсурда: в газетных объявлениях сначала перечисляли неодушевлённые предметы — мебель, провизию, лошадей, а уже затем семью человека.

Вот так и жили. И лишь отмена крепостного права положила конец этому людскому торгу. Но память об эпохе, когда красивая девушка стоила дешевле породистого щенка, осталась в архивах и газетных объявлениях XIX века.