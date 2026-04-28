«Немчинская» принцесса: за что первая жена Павла I прокляла весь род Романовых

В 1776 году императрица Екатерина II неожиданно потеряла из-за родильной горячки невестку Наталью Алексеевну. Однако не болезнь стала главной причиной гибели, а подлые слуги — граф Разумовский и злой рок немецкой династии. Проклятие было единственным, к чему воззвала женщина, разбитая несчастьем. Считается, что именно ее предсмертное заклинание навеки приковало надломленную судьбу к дому Романовых.

Согласно легенде, в 1776 году умирающая Наталья Алексеевна прокляла Павла I и весь род Романовых. Дотошные мистики находят в ее проклятии закономерное объяснение всех последующих несчастий русских государей, как если бы сама судьба вняла этому зову.

Любовь, закончившаяся ненавистью

Свадьба наследника престола и немецкой принцессы первоначально казалась идиллией, начертанной по воле Екатерины. Екатерина Великая сама выбрала принцессу Вильгельмину·Гессен-Дармштадтскую за редкое сочетание ума, красоты и доброго нрава. Но хрупкий мир закончился из-за нрава невестки, свободолюбивой и своевольной, способной переспорить саму императрицу, и ее порицания крепостного права. Павел действительно до безумия любил свою изящную и остроумную супругу. Разлад наступил из-за ветрености самой Вильгельмины: она не отвечала ему взаимностью, найдя утешение на стороне.

Измена с лучшим другом

Вильгельмина завела роман с графом Андреем Разумовским, который был лучшим другом Павла. В свете шептались о тайных вечерах в покоях великой княгини. Вся придворная знать знала о позоре, пока один наследник престола оставался в блаженном неведении. Он настолько боготворил жену, что не верил в ее грех, отвергая любые намеки.

5 дней агонии и проклятие

Справедливость восторжествовала самым чудовищным образом в апреле 1776 года. Вильгельмина скончалась от родильной горячки: ребенок появился на свет мертвым, а сама мать мучительно умирала 5 суток. По одной из версий, Екатерина якобы дала указание врачам не мешать Божьему промыслу. В эти предсмертные минуты, потерявшая рассудок от боли и обиды, Наталья Алексеевна прокляла мужа и династию. По воспоминаниям очевидцев, она кричала, что Романовы заплатят за ее страдания своей кровью.

Сбывшееся пророчество

Трудно найти иное общее звено между трагедией Павла I, зверским убийством террористами Александра II и расстрелом Николая II, кроме злого рока. Но совпадения тем и заставляют содрогнуться мистиков.

Павел I был убит в собственной спальне всего через 25 лет после смерти жены. Александр II, женившийся на гессенской принцессе Марии Александровне вопреки воле матери, пал от рук народовольцев в 1881 году. Его сын Сергей Александрович, взявший в жены принцессу Елизавету Гессен-Дармштадтскую, был разорван бомбой Каляева в 1905 году. Последний император Николай II разделил участь семьи в подвале Ипатьевского дома.

Иная участь постигла лишь императора Александра III, взявшего в жены датскую принцессу и умершего естественной смертью (пусть и от болезни).

Вердикт

Было ли проклятие вымыслом? Этого нам не узнать. Но факт остается фактом: мужская линия Романовых настигла насильственная смерть практически сразу после появления в роду «гессенских муз». Как знать, возможно, проклятие было реальным. А может быть, в данном случае мы имеем дело с «самоисполняющимся пророчеством» — страшный миф просто управлял подсознанием правителей. Однако молва была уверена: «немчинская» принцесса отомстила всем, поставив крест на золотом веке монархии.