Почему мы говорим неправильно каждый день

Бывает, какая-то фраза так плотно застревает в голове, что начинает казаться нормой. Мы слышим их из каждого утюга и не замечаем, что с точки зрения логики и грамотности они хромают. Давайте честно: многие из нас так говорят, но если копнуть глубже — это либо масло масляное, либо просто ошибка.

Вот топ популярных, но неправильных выражений от Татьяны Кузнецовой:

«Я говорю свое мнение!»

Звучит уверенно, но глагол здесь не тот. Говорить можно «с кем-то» или «о чём-то». А мнение всё-таки лучше высказывать или озвучивать.

«У меня другая, нежели чем у него, точка зрения»

Типичный случай, когда мы хотим звучать умнее, а получается перебор. «Нежели» и «чем» — это, по сути, одно и то же. Оставьте что-то одно. Лучше так: «другая, нежели у него».

«Качество — наш главный приоритет»

Приоритет — это и есть то самое «первоочередное», самое важное. Если он «главный», получается «самое главное главное». Просто «наш приоритет» — и этого достаточно.

«Ты по факту неправ!»

Эту фразу мы слышим постоянно, но это чистый сленг. Если хотите придерживаться литературной нормы, лучше сказать прямо: «Ты неправ, и это факт».

«Он сделал мне знаки внимания»

Знаки внимания нельзя «сделать», как табуретку. Их можно только оказать. Поэтому правильно: «Оказывал знаки внимания».

«Они одержали первенство»

Тут запутались два выражения. Одержать можно победу, а вот первенство — только выиграть.

«Это необычный феномен»

Слово «феномен» само по себе означает что-то исключительное и редкое. Добавлять к нему «необычный» — все равно что говорить «холодный лед». Можно просто сказать: «Это феномен».

«Прейскурант цен на товары»

Мой «любимый» пример. В самом слове «прейскурант» уже заложено понятие цены (Preis). Получается «список цен цен». Пишите просто: «Прейскурант на товары».

Привычные слова и выражения влияют на то, как нас воспринимают, поэтому разговорные конструкции вроде «архиважный», «ну, такое…» или «чуть более чем полностью» лучше заменять более точными и нейтральными формулировками. В письменной речи важно также различать слитное и раздельное написание с «недо-», о чем писал «ГлагоL».