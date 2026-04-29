Приметы и поверья на 29 апреля: что нельзя делать в день Арины Рассадницы

По народному календарю 29 апреля — день Ирины Рассадницы. Другое название этого праздника — «Ирина заиграй овражки, или «Арина — урви берега. Оно связано с тем, что к этой дате начинали сходить вешние воды, а после них нередко оставались овраги и промоины. Православные христиане почитают память святых мучениц Агапии, Ирины и Хионии. Легенда гласит, что они подверглись гонениям императора Диоклетиана и спасались от преследования в горах.

Этот день наши предки проводили в кругу родных и близких, занимались садовыми работами, сажали рассаду и белили деревья. В народе говорили: «Пришла Ирина сей капусту на рассадниках. Считалось, что посаженные в этот день растения принесут удачу. Также на Ирину Рассадницу травники шли в поля и луга, где искали первые молодые побеги целебных трав для снадобий.

Женщинам, которые сажают капусту, нельзя прикасаться к хлебу, иначе куры склюют всю рассаду. Мужчины на Ирину Рассадницу не должны заниматься посадкой капусты. Также под запретом охота и рыбалка.

По поверьям, слова в этот день наделяются особой силой, а потому ни в коем случае нельзя ругаться со своими близкими и родными, произносить злые или бранные слова. А вот добрые пожелания, наоборот, приветствуются: можно и нужно говорить приятные вещи детям и другим людям, желать им здоровья и всего хорошего. Однако хвалиться собственными достижениями на Ирину Рассадницу нельзя — иначе лишишься предмета своей гордости. Также не стоит рассказывать окружающим о своих планах и намерениях — есть риск, что они не осуществятся.

Супругам нельзя выяснять отношения в постели — это может привести к разводу.

По народным приметам, если в воздухе уже летают майские жуки — лето будет жарким и сухим. Земля в овражках подмерзла — год будет неурожайным. Холодная вода в реках и озерах сулит знойное лето. Западный ветер — к сырости. Яркая радуга предвещает ухудшение погоды.