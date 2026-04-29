История верности: память мучениц Агапии, Ирины и Хионии

29 апреля 2026 года по новому стилю православные вспоминают мучениц Агапию, Ирину и Хионию. Они жили в начале IV века, когда при императоре Диоклетиане христиан жестоко гоняли. Родные сестры жили неподалеку от Аквилеи и с юных лет держались своей веры. Когда начались преследования, их, как и многих других, схватили и привели на суд.

Сестер пытались уговорить отказаться от Христа. Но не тут-то было. Они стояли твердо, без колебаний. Агапию и Хионию после суда отправили на казнь через огонь. Ирину сначала оставили, но потом снова вызвали на допрос. И она тоже не пошла на уступки. В итоге ее постигла та же участь. Поэтому в церковной традиции их подвиг вспоминают вместе — как одну общую историю стойкости, отмечает издание «Вокруг света».

Сам день — про память о тех, кто не сдался под давлением. Он напоминает, что в первые века христианства держались не только проповедники или епископы, но и самые обычные люди. В 2026 году дата выпадает на среду, так что день постный, хоть уже и послепасхальное время. В храмах вспоминают мучениц и других святых, дома молятся, читают жития.

Еще в этот день вспоминают священномученика Константина Жданова, пресвитера, который пострадал уже в XX веке, в 1919 году. Он относится к Собору новомучеников и исповедников Церкви Русской. Получается, в одной дате сходятся разные эпохи, а смысл тот же — верность, несмотря ни на что.

На Руси эта дата жила сразу в двух календарях — церковном и народном, и тут есть своя путаница: по старому стилю с ней связывали другие памяти, поэтому приметы не совпадают с нынешней датой. В деревенской жизни конец апреля — это уже устоявшаяся весна, когда больше думают о земле, погоде и работе в поле. Так что день проходил без особого размаха: служба в храме и обычная жизнь, без лишнего шума.

Накануне православные отмечали Пудов день. Почитали память апостолов от семидесяти Аристарха, Пуда и Трофима. Они были рядом с апостолом Павлом и помогали распространять христианство, писал ранее «ГлагоL».