Приметы и поверья на 30 апреля: что нельзя делать на Зосима Пчельника

По народному календарю 30 апреля — день Зосима Пчельника. Его почитали как покровителя пчел и пасечников и называли «заступником пчеловодов. Именно в это время в старину пчелы просыпались, и улья выносили из теплых укрытий на пасеки. Православные верующие в этот день вспоминают русского святого Зосима Соловецкого, который в XV веке вместе с иноками Германом и Савватием участвовал в возведении кельи на Соловецком острове.

Пчелы в этот день пользовались особым почетом и уважением. К ним относились бережно и всячески защищали. Если в дом залетала пчела, ее старались выпустить на волю.

Пасечники осматривали улья, кормили пчел, а день было принято начинать с ложки меда, чтобы на весь год забыть про болезни. Также мед добавляли при приготовлении разных блюд — например, запекали с медом свинину или утку.

Посреди пасеки ставили стол, покрытый белой скатертью, с хлебом и солью. Это было символическое угощение для пчел. Накрывая стол, молились о хорошем урожае меда.

На Зосиму женщинам нельзя браниться и повышать голос, чтобы не навлечь на свою семью беды и несчастья. Мужчинам запрещается обижать женщин, девушек и девочек, сплетничать про них и грубить им. По поверьям, того, кто нарушит запрет, ждут финансовые проблемы. Под запретом вообще любые ссоры и конфликты.

В этот день запрещается плохо относиться к насекомым, прежде всего к пчелам и муравьям.

Тому, кто просит на Зосиму прощения, ни в коем случае нельзя отказывать, иначе можно самому остаться в одиночестве и без денег.

Также в этот день лучше никому не рассказывать о своих сновидениях, иначе самые недобрые сны могут сбыться.

Еще один запрет гласит: не печь 30 апреля хлеб. Тот, кто ослушается, 30 недель будет болеть.

По народным приметам, солнечное утро на Зосиму Пчельника предвещает жаркое лето. Если с утра идет сильный дождь, год будет урожайным. Жаркий день также сулит богатый урожай. Если небо затянуто кучевыми облаками — погода будет ветреной и ненастной. Ночные заморозки предупреждают о том, что будет мало корнеплодов.