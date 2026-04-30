Как террорист-одиночка почти спас мир от Второй мировой

30 апреля 1945 года Адольф Гитлер покончил жизнь самоубийством в своем берлинском бункере. До Победы над фашистской Германией оставалось чуть меньше двух недель. Впрочем, не терпящая сослагательного наклонения история могла сложиться совершенно иначе. Еще 8 ноября 1939 года, когда Вторая мировая война только начиналась, никому неизвестный террорист-одиночка совершил покушение на Гитлера в стенах мюнхенской пивной. За всю историю Третьего рейха ни одна попытка убийства фюрера не была так близка к успеху. От неминуемой гибели его отделило всего 15 минут. За этой операцией не стояли ни спецслужбы, ни участники Сопротивления. От начала и до конца ее реализовал простой, но очень смелый плотник и часовщик, который начал подготовку еще за год. О его невероятном подвиге подробно описано в книге Дэнни Орбаха «Убить Гитлера: История покушений». «Лента.ру» с разрешения издательства «Альпина нон-фикшн» публикует отрывок.

До конца 1944 г. в специальном помещении концлагеря Заксенхаузен отдельно от других заключенных содержался необычный узник по имени Георг Эльзер. Он был вежлив, но неразговорчив и в основном занимался тем, что вырезал деревянные вещицы для охранявших его эсэсовцев. Он также изготовил себе цитру и хорошо на ней играл. В отличие от многих других заключенных Заксенхаузена, он не был ни евреем, ни гомосексуалом (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ — прим. «Ленты.ру»), ни преступником, ни левым политическим активистом. Обычный немецкий плотник и часовщик невысокого роста с зачесанными назад черными волосами. Его простой язык и сильный швабский акцент свидетельствовали о скромном образовании и южногерманских корнях.

Георг Эльзер

«У него не типичное для преступника лицо, — писала нацистская газета Völkischer Beobachter 22 ноября 1939 г. — Его глаза мудры… прежде чем ответить, он долго и тщательно думает… Когда смотришь на него, можно на миг забыть, каким исчадием ада он является, какую вину, какое страшное бремя с такой недопустимой легкостью несет его совесть».

В глазах нацистов вина Эльзера вряд ли могла быть тяжелее. Он в одиночку организовал изощренное покушение на Адольфа Гитлера

За всю историю Третьего рейха ни одна попытка убийства — включая знаменитый заговор Штауффенберга 20 июля 1944 г. — не была так тщательно спланирована и не оказалась так близка к успеху. В отличие от Штауффенберга, Остера и прочих людей из движения Сопротивления, мечтавших убить Гитлера, у Эльзера не было помощников — ни союзников, ни контактов в армии, ни друзей в полиции. Никто не обеспечивал его ни прикрытием, ни бомбами, ни конспиративными квартирами, ни ценным опытом. Сам же он ни разу не попытался облегчить совесть и поведать о своей ужасной миссии другу.

Эльзер умел тщательно планировать. В 1938 г. он приехал на церемонию, чтобы изучить положение дел на месте, и наметил операцию на следующий год. 8 ноября 1938 г. около 19:00 на главный железнодорожный вокзал Мюнхена прибыл невысокий, просто одетый мужчина с самодельным деревянным чемоданчиком. На вокзале толпились пассажиры, на многих была коричневая униформа национал-социалистов. Ветераны со всей Германии съехались, чтобы принять участие в церемонии и снова увидеть своего дорогого вождя. К ним присоединилось множество любопытствующих горожан.

В 20:00 Эльзер добрался до снятой им комнаты и спросил у хозяина дорогу к пивной. Он отправился туда пешком и преодолел значительное расстояние вдоль реки, прежде чем увидел плотную толпу и вдалеке двойные двери «Бюргербройкеллера».

Протиснувшись, он вошел в здание и пересек питейный зал, направляясь к дверям большого зала:

«Я прошел от входа до середины, огляделся и заметил трибуну… Тогда я еще не решил, как лучше всего осуществить покушение в этом помещении. Я вышел из большого зала через гардеробную в малый питейный зал… Там я сел за первый столик и заказал ужин. Было около одиннадцати» Георг Эльзер

Затем в глубоких раздумьях Эльзер вернулся в свою комнату. В голове вертелся план будущего покушения. Следующий день, когда Гитлер должен был произнести традиционную речь, Эльзер снова провел в пивной.

Теперь уже он ясно видел халатное отношение ветеранов к своим обязанностям: меры безопасности в здании почти не соблюдались. Эльзер быстро понял:

«Этот зал — отличное место для убийства правящей верхушки» Георг Эльзер

Само покушение, решил он, можно осуществить только одним способом — с помощью взрывного устройства. Его можно будет установить в колонне позади трибуны — с расчетом, что взрыв обрушит крышу и убьет Гитлера и других нацистских лидеров.

Вернувшись в Кёнигсброн, Эльзер взялся за конструирование взрывного устройства. У него имелось 12 месяцев.

По ночам он незаметно пробирался в цех боеприпасов и понемногу воровал взрывчатку. Через некоторое время он уволился и устроился на работу в каменоломню, где использовали динамит для взрыва скал. Теперь по ночам он ходил к складу, вскрывал примитивный замок самодельным ключом и брал то, что ему требовалось. Никто не обратил внимания на его подозрительное поведение.

Летом Эльзер взял отпуск по болезни и снова отправился в Мюнхен, чтобы начертить схему зала и измерить колонну за трибуной. Во время этой рекогносцировки он жил за счет своих сбережений. Он снял квартиру неподалеку и каждый день обедал в пивном зале, внимательно отмечая в уме устройство помещения, размеры и расстояния. Он быстро выяснил, что в большой зал можно попасть через гардеробное помещение и что его двойные двери открыты в течение всего рабочего дня.

Кроме того, в большом зале обнаружился задний выход, через который можно было выбраться в сад и затем на улицу.

Эльзер бродил по большому пустынному залу, начертил колонну и внимательно ее изучил. С помощью фотоаппарата, подаренного ему на день рождения десять лет назад, он сделал несколько снимков. Учтивость и наличие фотоаппарата снискали ему расположение официанток. Один раз он даже сделал их групповой снимок. За кружкой пива он узнал у сторожа, что того скоро заберут в армию. Быстро заметив представившуюся возможность, он попросил своего нового приятеля поговорить с хозяевами — может быть, ему удастся получить эту работу? Сторож пообещал поговорить с начальством, но не сделал этого. Тогда Эльзер стал покупать ему пиво и предлагать деньги. Когда настало время возвращаться в Кёнигсброн, он попросил сторожа написать ему, когда тот уйдет с работы. Тот снова нарушил свое обещание, и Эльзер так и не получил место. Домой он приехал с сильно отощавшим кошельком.

Он снова вернулся в каменоломню. По вечерам он сидел в своей комнате и изучал чертежи пивной. Не имея никакого опыта, он разработал весьма сложную бомбу, состоявшую из двух часов, взрывчатки, батареи и системы зубчатых колес.

Последний акт начался 5 августа. Эльзер отправился в Мюнхен, снова снял квартиру неподалеку от пивной, ужинал там каждый вечер, а ближе к закрытию пробирался в главный зал. Там он прятался в углу среди груды картонных коробок и ждал ночи. Когда двери запирали, он приступал к работе: с помощью скальпеля аккуратно проделывал полость в массивной колонне, скрывая ее за потайной «дверкой», которую можно было закрывать и открывать. Он использовал металл, чтобы кто-нибудь не обнаружил пустоту, случайно постучав по колонне. Он работал примерно до двух часов ночи, затем без сил ложился на груду коробок. В 6:30 он просыпался и покидал здание через запасной выход, ведущий в сад.

Дни Эльзер проводил в квартире. Запершись, он изучал свои чертежи и собирал устройство. Хозяину квартиры он объяснил, что работает над секретным изобретением, которое сделает его богатым и знаменитым. Между августом и ноябрем это изобретение обрело форму. Время от времени возникали неожиданные трудности.

В сентябре, после начала войны, наблюдатели из гражданской обороны стали следить за вражескими самолетами с крыши здания. Однажды произошел случай, который Эльзер описывал так:

«Когда зал открыли… как раз перед тем, как я собрался покинуть свое убежище, появился какой-то человек. Он хотел взять здесь коробку и поэтому заметил меня. Он забрал коробку и вышел из зала, не говоря ни слова. Вскоре он вернулся с хозяином — он зашел в галерею слева, а хозяин — справа. Я тем временем поднялся на восточную галерею, сел за стол и притворился, что пишу письмо».

Чтобы не вызвать подозрений, Эльзер, вероятно, прикинулся пьяным:

«На вопрос хозяина я ответил, что у меня фурункул на ноге и я хотел его выдавить. На вопрос, что я делаю в подсобном помещении, я ответил, что хотел выдавить фурункул. Еще я сказал ему, что собирался написать письмо. Он велел мне идти писать в сад… Я сел в саду пивной и выпил кофе, чтобы избежать подозрений» Георг Эльзер

Тем временем Гитлеру и его военачальникам предстояло принять непростые решения. Многие генералы считали самоубийственным план вторжения в Западную Европу, прежде всего во Францию. Мало кто верил, что Германия, какой бы сильной она ни была, сможет разбить Францию и Нидерланды. Против этого плана решительно выступал главнокомандующий армией генерал Браухич, и даже такой верный нацистский офицер, как Вальтер фон Рейхенау, не поддерживал своего фюрера.

Из-за напряженной обстановки Гитлер решил не ехать на празднование годовщины «пивного путча», а отправить вместо себя Рудольфа Гесса. Вечером 2 ноября 1939 г. Эльзер снова направился в пивную, на этот раз взяв с собой бомбу в деревянном чемоданчике. Перед выходом он установил часы: бомба должна была взорваться 8 ноября, через шесть дней, или 144 часа.

Следующие три ночи террорист-одиночка устанавливал устройство в полость колонны. Утром 6 ноября он в последний раз проверил систему. Она работала великолепно. Затем он вернулся в квартиру, собрал вещи и поспешил на главный железнодорожный вокзал. Еще осенью 1938 г., принимая решение убить Гитлера, он понял, что должен будет покинуть Германию до взрыва. Эльзер планировал скрыться от гестапо в Швейцарии и работать там плотником. Не желая, чтобы вместо него осудили других людей, он намеревался написать властям Германии подробное письмо и взять единоличную ответственность за убийство. Он также приготовился сделать швейцарцам небольшой «подарок» за предоставление ему политического убежища: документ, в котором будет изложено все, что он знал о цехах по производству боеприпасов, в которых ему довелось работать. В случае отказа в убежище в Швейцарии Эльзер планировал отправиться во Францию. Она уже находилась в состоянии войны с рейхом и, несомненно, с радостью защитила бы человека, убившего ее заклятого врага.

Однако 6 ноября бежать было еще рано. Требовалось завершить дела. Сначала Эльзер отправился в Штутгарт, чтобы попрощаться со своей любимой сестрой Марией, последним членом семьи, с которым его связывали близкие отношения. Ее муж Карл, добродушный мясник, любил своего таинственного шурина. Прибыв на вокзал в полдень, Эльзер направился в гостиницу, где работал Карл. Муж Марии радостно поприветствовал его, отпросился с работы и помог донести чемодан до квартиры:

«Во время моего короткого пребывания в Штутгарте сестра и зять постоянно спрашивали меня, куда я собираюсь. “Я должен попасть за ограду [границу]”, — отвечал я. На их вопросы о том, когда и зачем, я просто отвечал: “Я должен”» Георг Эльзер

Эльзер провел у Марии и Карла всего одну ночь. Днем 7 ноября он попрощался с сестрой, но затем внезапно передумал ехать к швейцарской границе и решил вернуться в Мюнхен. Его мучил страх, и он решил проверить систему в последний раз.

Все его имущество составлял чемодан, в котором лежали одежда, кусок колбасы, немного денег, рабочие инструменты и кое-какие запасные детали для бомбы. В 21:30 он добрался до Мюнхена и направился в пивную, которая все еще была открыта:

«Я вошел в зал и поднялся на галерею… Приложив ухо к колонне, я услышал тихое тиканье часов. Затем я открыл потайную дверку ножом… [и] проверил с помощью своих карманных часов, не идут ли часы в бомбе слишком быстро или слишком медленно. Все оказалось отлично».

Эльзер был счастлив. Шедевр, который он кропотливо собирал в течение долгих месяцев, исправно тикал, никем не обнаруженный. Первым же поездом он выехал из Мюнхена в Констанц — город недалеко от швейцарской границы

На следующий день обстоятельства снова сложились в пользу Эльзера. Гитлер резко изменил свои планы и решил все же выступить на годовщине «пивного путча». 8 ноября, когда поезд Эльзера въезжал в Констанц, Гитлер покинул свою мюнхенскую резиденцию и на черном мерседесе отправился в «Бюргербройкеллер». Там его радостно приветствовала толпа возбужденных ветеранов.

Гитлер вошел в большой зал и поднялся на трибуну. Прямо за его спиной тикали заведенные Эльзером часы

В своей речи Гитлер обрушился на капиталистический Запад, противопоставляя мирную внешнюю политику Германии провоцирующей войну Великобритании.

Ветераны аплодировали и одобрительно кричали. Затем, изменив своей привычке говорить часами, Гитлер внезапно закончил свою речь. На часах было 21:05. Быстро попрощавшись с ветеранами, он велел шоферу мчаться на вокзал. У фюрера хватало неотложных дел в Берлине, и он хотел оказаться там как можно быстрее. Он собирался сесть на специальный поезд (погодные условия исключали перелет), и из-за загруженности улиц в тот день пришлось выехать пораньше, чтобы успеть. Непредвиденные события раз за разом играли на руку Эльзеру. Но теперь случай был не на его стороне.

Ветераны не собирались покидать зал. Они продолжали пить, болтать и рассказывать истории из славного прошлого. Официантки торопливо разносили подносы с баварским пивом.

Одна из них, Мария Штробль, прошла мимо колонны ровно в 21:20.

Часы тикнули в последний раз. Зубчатое колесо сделало последний оборот, запустив ударник. Детонатор сработал, бомба взорвалась. Колонна разлетелась, похоронив трибуну Гитлера под двумя тоннами обломков. Бедную официантку тяжело ранило, одну из ее коллег убило, на месте погибло семь ветеранов.

Послышались крики, люди бросились на улицу. Многие решили, что это воздушный налет. Возле дверей громко плакали женщины в униформе. Все выглядели бледными и взволнованными. Мелькали машины скорой помощи; появилась полиция, стали увозить арестованных. Взрыв имел колоссальную силу. Шедевр Эльзера сработал вовремя, как и планировалось.

Если бы Гитлер задержался чуть дольше, он бы погиб.