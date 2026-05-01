Приметы и поверья на 1 мая: что нельзя делать в день Кузьмы Огородника

По народному календарю 1 мая — день Кузьмы Огородника, или Кузьмин день. В старину с этого времени приступали к активным садовым и огородным работам. Православные верующие чтят память преподобного Иоанна Солунского, который жил в IX веке.

На Кузьмин день занимались высадкой семян и рассады, сажали корнеплоды — морковь и свеклу.

Хозяйки варили гречневую кашу — люди верили, что это поможет избавиться от финансовых проблем. Кушаньем угощали домочадцев и соседей. Рисовая каша, по поверьям, могла защитить от ненужных трат. А если нужны были деньги на серьезные покупки, варили перловую крупу.

Мужчины в этот день не работали в огороде. В старину считалось, что, если нарушить это правило, урожай будет плохой. Девушкам на выданье на Кузьмин день лучше не сидеть в одиночестве, иначе свадьбы придется ждать еще долго.

На Кузьму Огородника нельзя предаваться грустным мыслям, чтобы весь год не пришлось страдать от плохого настроения. Не стоит залеживаться в постели — тот, кто будет много спать, рискует упустить свое счастье.

В этот день нельзя показывать другим людям семена растений — их могут сглазить. Также запрещается отказывать тем, кто просит помощи или милостыни, чтобы самому не оказаться в аналогичной затруднительной ситуации.

По народным приметам, если на Кузьму Огородника небо на закате дня золотистое, год будет урожаным на зерновые. Утки купаются в водоемах — близится потепление. Если 1 мая дождь — рыбалка будет удачной. Теплая погода на Кузьмин день предвещает похолодание в конце месяца.