Как появилась вера в «плохие» имена

Каждое имя, данное человеку при рождении, не просто набор звуков, а сакральный код, определяющий судьбу и характер. В этом были уверены не только наши деды, но и нумерологи — последователи древней науки о связи числа и жизни. Согласно Пифагору и его последователям, имя вибрирует на определенной частоте, привлекая к своему владельцу те или иные события и качества.

Современные эзотерики и авторы книг по нумерологии утверждают, что существуют «несчастливые» имена, которые провоцируют череду неудач, проблемы в браке и финансовые трудности. Критики называют это предрассудками. Но если это работает — даже как механизм самовнушения, — то стоит разобраться подробнее. В конце концов, чтобы изменить негативное влияние, достаточно немного скорректировать имя.

Цифры правят миром

Нумерология — одна из самых древних эзотерических систем, доживших до наших дней. Ее отец-основатель, математик Пифагор, вывел формулу «все есть число», веря, что сложением можно приблизиться к разгадке бытия. Как пишет Александр Жадаев в своей книге, именно на базе учения Пифагора были разработаны всевозможные нумерологические системы.

В нумерологии имени каждой букве соответствует цифра. Сложив числовые значения всех букв и сведя сумму к простому числу (например, «Юлия» превращается в цифру 7: 5 + 4 + 1 + 6 = 16 → 1 + 6 = 7), получают число имени. Каждая цифра от 1 до 9 задает и темперамент, и характер человека, действуя часто бессознательно.

Самые несчастливые числа в имени

Согласно нумерологии, наиболее тяжелые вибрации несут имена, чье число равно 6, 8 или 9.

Женские имена: К числу самых «токсичных» для замужества нумерологи относят Наталию и Татьяну. Специалист Наталья Ольшевская утверждает, что их излишняя смелость и несгибаемость отпугивают мужчин. Также эксперты советуют с осторожностью относиться к выбору парных имен (Александра, Евгения, Валерия), так как мужская энергетика мешает носительницам находить себя. При этом добрые Надежды и Людмилы рискуют столкнуться с манипуляциями окружающих.

Мужские имена: Самая «проклятая» категория — Иваны. Нумерологи предрекают им проблемы в браке из-за глубокого внутреннего непостоянства. В список невезучих также входят романтичные натуры Романы (идеализация реальности ведет к разочарованиям), Вадимы и Анатолии (тяга к авантюрам и болезненная импульсивность).

Старинные версии: имена-проклятия

Нумерология — современный тренд, но вера в «плохие» имена уходит корнями вглубь веков.

Рюриковичи не жаловали имя Федор: последний царь из этой династии (Федор Иоаннович) умер, не оставив наследников, что привело к Смуте. А вот Дмитрий — проклят двойной смертью: сын Грозного погиб в Угличе, а его «самозванцы» разорили Русь.

Имена-обереги типа Тарас («бунтарь») и Савва («неволя») не давали из-за прямой угрозы, которую несли в себе.

Девочек старались не называть Агриппиной («горестная»), Варварой («чужестранка») или Клавдией («хромая»), считая их судьбу предрешенной и несчастной.

Есть ли способ спастись?

Нумерологи уверяют: даже «смертельный номер» имени не приговор. Судьбу можно исправить. Проще всего использовать в общении уменьшительные формы. Если полное имя дает плохую вибрацию, прозвище ее перебивает.

Например, Иванам можно «стать» Ваней, а Наталиям — Наташей. Это сбивает частоту негативных вибраций. Нумеролог также советует при выборе имени для малыша не перегружать его именами трагически погибших предков или великомучеников, чтобы не запрограммировать тяжелую судьбу. В этом случае старый принцип «как лодку назовешь — так она и поплывет» актуален, как никогда.