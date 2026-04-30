«Вероломное»: почему так назвали вторжение Германии в СССР

22 июня 1941 года, в 4 часа утра, немецкие войска перешли советскую границу по всей её длине. Бомбили города, обстреливали заставы, шли в наступление. А официального объявления войны не было. Или было?

Слова Молотова

В полдень 22 июня по радио выступил Вячеслав Молотов. Его речь слушала вся страна. Главная фраза, которая врезалась в память миллионов:

«Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну…»

«Без объявления войны» и «вероломно» — эти два слова стали официальной формулой на долгие десятилетия. Молотов подчёркивал: нападение произошло внезапно, без всяких предварительных претензий, вопреки пакту о ненападении 1939 года. Это было важно. Нужно было объяснить народу, почему война началась так неожиданно, и одновременно обвинить Германию в нарушении всех норм международного права.

Сталин сам не выступил в тот день. Молотову поручили сказать главное.

Что произошло на самом деле в Берлине и Москве

Немцы всё-таки передали ноту. Около 5:30 утра посол нацистской Германии Шуленбург явился к Молотову и зачитал документ германского правительства. В ноте Германия обвиняла СССР в нарушении пакта, в сосредоточении войск у границы, в подрывной деятельности и фактически объявляла, что считает себя в состоянии войны.

Молотов, по воспоминаниям, ответил жёстко. Но для советского народа об этой ноте почти ничего не сказали. В официальной версии осталась формулировка «без объявления войны». Почему?

Потому что признание факта ноты могло ослабить пропагандистский эффект. Нужно было показать абсолютное коварство противника. «Вероломное нападение» работало лучше, чем «война после взаимных обвинений».

Георгий Жуков в мемуарах позже написал, что Молотов сообщил в Кремле:

«Германское правительство объявило нам войну».

Но в публичном пространстве эта версия не пошла.

Международное право и практика

В XIX — начале XX века объявление войны считалось нормой. Государства обменивались нотами, формально объявляли состояние войны. Это давало время на подготовку, позволяло соблюсти какие-то правила.

Но уже в Первую мировую войну практика начала меняться. А во Вторую мировую объявления войны стали скорее исключением. Япония напала на Пёрл-Харбор без формального объявления. Германия вторглась в Польшу, Данию, Норвегию, Бельгию, Голландию — часто без предварительного объявления или с очень коротким интервалом.

Гитлер вообще считал, что с «недочеловеками» и большевиками никакие старые правила не действуют. Операция «Барбаросса» готовилась как война на уничтожение. Идеологическая война. Здесь формальности были не нужны.

Со временем термин «необъявленная война» стал почти синонимом 22 июня. Хотя с точки зрения международного права после начала боевых действий состояние войны возникает автоматически. Формальное объявление — скорее ритуал.

После войны, особенно в 1960–1980-е, историки начали осторожно приоткрывать детали. Появились мемуары Жукова, Микояна, других участников событий. Стало известно о ноте Шуленбурга.

Но факт остаётся фактом. 22 июня 1941 года Германия начала полномасштабное вторжение, не соблюдая даже минимальных формальностей, которые ещё сохранялись в европейской традиции. И это действительно было воспринято как удар в спину.

Без объявления войны. Слово точно попало в цель. Потому что в тот день для Советского Союза война началась именно так — внезапно, жестоко и без всякого объявления.