Ради чего Сталин мечтал ввести 5-часовой рабочий день

Представьте: страна готовится к коммунизму. Строятся заводы, колхозы собирают урожай, в воздухе пахнет новой эпохой. И в этот момент вождь заявляет: рабочий день пора сокращать. Не до восьми, не до семи — до пяти часов. Звучит фантастически, но Сталин говорил об этом всерьёз. И даже написал книгу, где объяснил, зачем это нужно.

© РИА Новости

Рабочий день советского товарища

Начнём с хронологии. ТАСС однажды опубликовал подробную картину трудовых будней СССР. Октябрь 1917 года: большевики берут власть и тут же отменяют 11-часовой рабочий день, введённый ещё при Николае II. Декрет Совнаркома устанавливает 8 часов. Выходной — воскресенье.

При Сталине график менялся. С 1929 по 1940 год страна работала по 7 часов — почти десять лет. За год до войны, в 1940-м, рабочий день снова стал 8-часовым. А через четыре дня после нападения Германии добавили сверхурочные: 1–3 часа дополнительно. Такой режим продержался ровно четыре года.

После войны вернулись к восьми часам. С середины 1950-х — снова к семи. И только с 1967 года 8-часовой стандарт закрепился окончательно. Тогда же ввели пятидневную рабочую неделю.

Мечта Сталина

В 1952 году, за год до смерти, вышла книга «Экономические проблемы социализма в СССР». Сталин опирался на Маркса и Энгельса и доказывал: рабочий день нужно постепенно сокращать до пяти часов.

Почему? Высвободившееся время пойдёт на культурный рост. Люди получат возможность учиться, развиваться, выбирать профессию, а не прирастать к одному станку на всю жизнь. Сталин планировал ввести всеобщее политехническое обучение — чтобы человек мог свободно менять специальность. Без этих изменений, считал он, переход от социализма к коммунизму невозможен.

Лаврентий Берия идею поддержал. И даже развил. В своих записках он писал: пятичасовой рабочий день станет козырем в борьбе с капитализмом. Западные рабочие, узнав, что в СССР трудятся всего пять часов, потребуют того же от своих хозяев. А там, глядишь, и до советской власти недалеко.

«Мы на одном этом обойдем капитализм», — утверждал Берия.

«Левацкий загиб» Сталина

При жизни Сталина его планы никто публично не оспаривал. Но сразу после смерти вождя книгу разгромили. Анастас Микоян нашёл в ней «левацкий загиб». Георгий Маленков заявил, что некоторые тезисы недостаточно проанализированы и экономически не обоснованы.

В итоге от пятичасового дня отказались. Слишком дорогое удовольствие для советской экономики.

Идея сокращения рабочего дня до пяти часов так и осталась на бумаге. Но сам факт её появления говорит о многом. Сталин, при всём культе тяжёлого труда, всерьёз думал о том, как человек будет жить при коммунизме. Учиться, выбирать дело по душе, не надрываться на заводе. Другое дело, что экономика страны к такому шагу была не готова.