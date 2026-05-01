История Первомая: как отмечали праздник в начале XX века

Мир, Труд, Май этот лозунг сегодня звучит в большинстве стран Содружества: в России, Армении, Беларуси, Кыргызстане, Казахстане, Таджикистане и Молдове. Названия у праздника сейчас разные, но суть осталась прежняя поздравляют трудящихся. Историю Первомая изучил специальный корреспондент «МИР 24 Артем Васнев. Артем, какие главные атрибуты этого дня?

Мир! Труд! Май! Демонстрации и шествия. Главный цвет красный. В России эта традиция появилась в 1891 году, когда рабочие выходили и заявляли о своих правах.

Сотрудник музея на Красной пресне показывает знамена и транспаранты первых майских демонстраций, тогда еще нелегальных. Вот стяг 1903 года. Чудом сохранился.

«Вот этот вот транспарант был изъят у рабочего Устинова и прилагался к делу как вещественное доказательство. Он потом хранился в архиве, был приложен к делу о Сормовской демонстрации как вещественное доказательство.

А это уже плакаты. Такие звали на демонстрации. Обязательно красное знамя. Героические точеные лица рабочих. Земной шар, ракеты и спутники. Визуализация прекрасного будущего.

«Прекрасное будущее строится конкретно прямо сейчас. И для того, чтобы создать идеологическое пространство, в котором должен существовать человек нового времени, художники пытались аллегорически показать некий путь, — отметила старший научный сотрудник отдела ИЗО Государственного центрального музея современной истории России Анастасия Шерстнева.

В фильме Марлена Хуциева «Застава Ильича демонстрация — заходная сцена. Снято на реальном шествии 1 мая 1961 года. На демонстрации встречаются главные герои.