История Первомая. Как отмечали праздник в начале XX века: демонстрации и шествия под красными флагами
Мир, Труд, Май этот лозунг сегодня звучит в большинстве стран Содружества: в России, Армении, Беларуси, Кыргызстане, Казахстане, Таджикистане и Молдове. Названия у праздника сейчас разные, но суть осталась прежняя поздравляют трудящихся. Историю Первомая изучил специальный корреспондент «МИР 24 Артем Васнев. Артем, какие главные атрибуты этого дня?
Мир! Труд! Май! Демонстрации и шествия. Главный цвет красный. В России эта традиция появилась в 1891 году, когда рабочие выходили и заявляли о своих правах.
Сотрудник музея на Красной пресне показывает знамена и транспаранты первых майских демонстраций, тогда еще нелегальных. Вот стяг 1903 года. Чудом сохранился.
«Вот этот вот транспарант был изъят у рабочего Устинова и прилагался к делу как вещественное доказательство. Он потом хранился в архиве, был приложен к делу о Сормовской демонстрации как вещественное доказательство.
А это уже плакаты. Такие звали на демонстрации. Обязательно красное знамя. Героические точеные лица рабочих. Земной шар, ракеты и спутники. Визуализация прекрасного будущего.
«Прекрасное будущее строится конкретно прямо сейчас. И для того, чтобы создать идеологическое пространство, в котором должен существовать человек нового времени, художники пытались аллегорически показать некий путь, — отметила старший научный сотрудник отдела ИЗО Государственного центрального музея современной истории России Анастасия Шерстнева.
В фильме Марлена Хуциева «Застава Ильича демонстрация — заходная сцена. Снято на реальном шествии 1 мая 1961 года. На демонстрации встречаются главные герои.
«Для Марлена Хуциева важно было, чтобы это было достоверно. Чтоб это не было сыграно, чтобы это не было постановочно. Для негобыл важен сам момент непосредственности, естественности, потому что люди должны были не играть, а быть самими собой. Актеров там было всего несколько , а остальные были обычные люди, которые вышли с самыми добрыми чувствами, у всех такие просветлённые лица, — отметил киновед, хранитель фондов киностудии им. М. Горького Алексей Тремасов.