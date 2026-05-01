Главная загадка Сталина: куда вождь тратил свою зарплату

Это одна из самых устойчивых загадок вокруг фигуры «отца народов». Он получал зарплату, сопоставимую со стоимостью автомобиля, и многомиллионные гонорары за свои труды. После смерти же у него нашли лишь пару кителей, десяток брюк, несколько трубок и жалкие девятьсот рублей на сберкнижке. Куда уходили деньги самого могущественного человека страны — разбираются историки.

Деньги без хозяина

Удивительно, но глава огромной державы никогда не носил с собой наличных и понятия не имел о реальных ценах на товары. «Отец народов» искренне полагал, что сотня рублей дореволюционными мерками — это по-прежнему огромное состояние. Его дочь Светлана Аллилуева вспоминала, что когда Сталин давал ей две-три тысячи рублей, то считал, что отдает миллион.

Спасала ситуацию помощники: всю финансовую рутину вели секретарь Поскрёбышев и начальник охраны Власик. Зарплату вождю привозили в пакетах и складывали на видное место — в ящики письменного стола.

Взлет от трехкратного падения до десяти тысяч

Зарплата Сталина менялась со временем, отнюдь не всегда в большую сторону. В первые годы правления он установил себе оклад втрое меньше среднего заработка по стране — 225 рублей.

В 1936 году, уже будучи генсеком, он получал 1200 рублей при средней зарплате 300 рублей. После войны и денежной реформы 1947 года жалованье Сталина выросло до 10 тысяч рублей. Много это или мало? Сравните: в то время обычный квалифицированный рабочий зарабатывал всего тысячу рублей, а легендарная «Победа» стоила ровно столько же, сколько месячный оклад вождя — 10 тысяч.

На выходе оставалось около 9700 рублей — приличные деньги даже по меркам высшей номенклатуры.

Дырявые сапоги и помощь старым друзьям

Получая такие суммы, лидер государства жил более чем скромно. Он не проявлял интереса к деньгам, шику и роскоши. По воспоминаниям охранников, вождь ходил в прохудившейся обуви. Меняли её по ночам, тайком, пока он спал.

Но справедливости ради нужно сказать: деньгами он делился, причем не всегда с самыми близкими людьми. В 1944 году он перевел крупную сумму — 40 тысяч рублей — своему другу детства Петру Капанадзе, еще 30 тысяч — двум другим товарищам по учебе в Горийском училище. Спустя три года он отправил 6000 рублей старому знакомому по Туруханской ссылке с запиской: «Эта сумма не так велика, но всё же Вам пригодится».

Помогал вождь и детям (хотя и не в тех объемах, на которые они рассчитывали). Существуют слухи и об анонимной помощи — например, что Сталин ежемесячно переводил средства отцу маршала Василевского, думая, что дает сыну.

Загадка сейфа и испарившиеся миллионы

Сразу после смерти вождя Лаврентий Берия распорядился провести опись имущества на Ближней даче в Кунцево. Результат получился аскетическим. Самый дорогой актив — сберегательная книжка с 900 рублями. Никаких драгоценностей, сейфов с наличными, шикарных автомобилей и недвижимости за границей найдено не было.

Однако позже дочь Сталина Светлана рассказывала странную историю. Через несколько лет после смерти отца люди Хрущева передали ей еще одну сберкнижку на имя вождя — на сей раз с 30 тысячами рублей. Откуда эти деньги взялись и куда девались годами, осталось неизвестным. Эти 30 тысяч разделили между собой наследники — каждый взрослый получил примерно по 5-10 тысяч рублей.

Но и это не все сюрпризы. Ходили упорные слухи, поддержанные некоторыми историками (например, Колесником), что во время тайной «зачистки» на Ближней даче сотрудниками МГБ был вскрыт потайной сейф. В нем якобы обнаружилась колоссальная сумма — от 3,5 до 3,6 миллиона рублей наличными и большая партия иностранной валюты. Якобы именно эти деньги и были гонорарами, которые за бесчисленные переиздания сочинений Сталина шли со всего мира и оседали в личном сейфе.

Если верить этой версии, наследники получили лишь крохи (900 рублей, а затем найденную под шумок 30-тысячную книжку). Основной же многомиллионный капитал вождя бесследно «испарился» в недрах госструктур — по версии, сразу после того, как Берия составил подложную опись. Ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию сегодня невозможно: архивные данные засекречены или утрачены.