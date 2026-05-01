Через что проходят все космонавты из-за лжи своего коллеги 40-летней давности

Владимир Васютин должен был установить рекорд. 282 дня на орбитальной станции «Салют-7» — один из самых продолжительных полётов в истории советской космонавтики. Но экипаж вернулся уже через 64 дня. Причина — здоровье командира. А виной всему — ложь, с которой Васютин рвался на орбиту и которую потом не смог скрыть. Её последствия не только влетели государству в копеечку, но и до сих пор аукаются космонавтам перед полетом в космос.

Девять лет на скамейке запасных

Владимир Васютин родился в Харькове. В 1973-м окончил военное авиационное училище, а через три года его зачислили в отряд космонавтов. Подготовку прошёл успешно. Но с настоящим полётом не заладилось. Девять лет он оставался дублёром — командиров «Союзов» Т-7, Т-10, Т-12. «Космическая» карьера буксовала.

В 1984 году Васютина наконец включили в основной экипаж очередной экспедиции на станцию «Салют-7». Вместе с ним — Александр Волков и Виктор Савиных. Но планы спутала неисправность. На станции отказала система энергопитания, связь пропала. На орбиту срочно отправили ремонтников: Владимира Джанибекова и Виктора Савиных. Савиных задержался на станции, а старт экипажа Васютина отложили на несколько месяцев.

Долгожданный старт — и первые проблемы

17 сентября 1985 года Васютин наконец отправился в космос. Командир «Союза Т-14», его коллеги — Александр Волков и Георгий Гречко (бортинженер). На станции их уже ждали Джанибеков и Савиных. Через девять дней Гречко и Джанибеков вернулись на Землю. Савиных остался с новым экипажем.

Миссия планировалась долгой. Но уже через месяц Васютину стало плохо. По официальной версии, которую позже распространило ТАСС, у командира обострилось урологическое заболевание. Лекарства не помогали. 21 ноября 1985 года экипаж прервал полёт и вернулся на Землю. Васютин пробыл на орбите всего 64 дня вместо 282.

На Земле выяснилось: космонавт знал о своей болезни ещё до старта. Но скрыл её от врачей.

«Проба Васютина»

Следствие оказалось жёстким. Васютин нарушил «Положение о космонавтах СССР» — было обязан правдиво докладывать о здоровье. Государству досрочное возвращение обошлось примерно в 10 миллионов рублей. Деньги немалые даже по советским меркам. Васютина отстранили от полётов и отчислили из отряда. Карьера космонавта для него закончилась.

Ирония судьбы: в декабре 1985-го, уже после возвращения, Владимиру Васютину присвоили звание Героя Советского Союза. Бывший командир не бросил дело — окончил Военно-воздушную академию имени Гагарина и остался там преподавателем.

В 2002 году он умер. Причина — рак предстательной железы. Ему было всего 50 лет. Но история на орбите оставила след. Случай Васютина изменил правила: теперь все космонавты перед полётом среди огромного числа анализов проходят ещё и процедуру забора секрета простаты. Получают его путем массажа предстательной железы, который проводит врач. В народе этот анализ до сих пор называют «пробой Васютина».