Как изменились цены на продукты после начала Великой Отечественной

26 июля 2015 года, в День Военно-морского флота, президент Владимир Путин утвердил новую редакцию Морской доктрины России. Церемония прошла на борту фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» в Балтийске.

«Главная цель этого сложнейшего документа — обеспечение целостной, последовательной и эффективной морской политики России, направленной на защиту государственных интересов», — заявил тогда президент.

Четыре опоры и шесть морей

Доктрина охватывает четыре функциональных направления: военно-морская деятельность, морской транспорт, морская наука, а также освоение полезных ископаемых на шельфе и в Мировом океане.

Региональных направлений — шесть: атлантическое, арктическое, тихоокеанское, Каспий, индоокеанское и, что примечательно, Антарктида. По словам Дмитрия Рогозина, занимавшего тогда должность вице-премьера, вокруг южного континента «развивается достаточно много событий», что делает его интересным для России.

Атлантика

Главные акценты документа — на Арктике и атлантическом направлении.

Причина особого внимания к Атлантике объясняется просто: расширение НАТО на восток и приближение инфраструктуры альянса к российским границам. Доктрина прямо указывает на неприемлемость таких планов.

Кроме того, важную роль сыграло воссоединение Крыма и Севастополя с Россией. Документ требует принять меры для их скорейшей интеграции и, что не менее важно, восстановить присутствие российского морского флота в Средиземном море. В этом контексте совершенствуется структура Черноморского флота и развивается его инфраструктура в Крыму.

Арктика

Арктическое направление стало вторым приоритетом. Причины — экономические и стратегические.

Речь идёт о Северном морском пути, значение которого стремительно растёт, и о богатствах континентального шельфа. Что касается ресурсов: по оценке Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН, начальные извлекаемые ресурсы нефти на арктическом шельфе России составляют 57 млрд тонн, свободного газа — 100 трлн кубометров. Это стратегический резерв на десятилетия вперед.

В документе подчеркивается, что Арктика — это не только ресурсы, но и «свободный выход в Атлантический и Тихий океаны, не ограниченный ничем».

Тихий и Индийский океаны

В доктрине зафиксированы и внешнеполитические ориентиры. В Тихоокеанском регионе — развитие дружественных связей с Китаем. В Индийском океане — наращивание позитивного взаимодействия с Индией.

Документ 2015 года заметно отличается от редакции 2001-го. В него впервые включили социальные положения — морскую медицину, укрепление здоровья моряков, специалистов отрасли. Появился и отдельный раздел о судо — и кораблестроении, а также раздел об экологии.

Реальность сегодня

Спустя годы вызовы на атлантическом направлении не только не исчезли, но и усилились. В 2018 году США воссоздали Второй флот, который в годы Холодной войны противостоял советскому Северному флоту, а их военно-морское присутствие в европейских водах остается значительным.

По данным Global Military Net, ВМС США имеют на вооружении 11 авианосцев, 71 подводную лодку, 78 эсминцев и 18 крейсеров. ВМФ России располагает одним авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов», 81 подводной лодкой, 9 эсминцами и 19 фрегатами.

Севморпуть и ледоколы

Арктическое направление остаётся в центре внимания. Работы по строительству новых атомных ледоколов развернуты. Уже спущены на воду ледоколы «Арктика», «Сибирь» и «Урал».

Освоение ресурсов — процесс сложный. По состоянию на середину 2025 года выдано 70 лицензий на участки углеводородов в арктических морях, причем 23 проекта геологического изучения сосредоточены в Карском море.

Сложная судьба «Адмирала Кузнецова»

Авианосец «Адмирал Кузнецов», введенный в эксплуатацию в 1991 году, с 2017 года находился в ремонте и на модернизации. Процесс сопровождался авариями. В 2018 году затонул плавучий док, повредив корпус корабля. В 2019-м на авианосце произошел крупный пожар.

Вопрос о целесообразности дальнейших работ обсуждался неоднократно. В 2025 году появилась информация, что крейсер могут законсервировать, а в перспективе утилизировать или продать. Окончательное решение пока не принято.

Направление движения

Морская доктрина — документ рамочный. Она задаёт вектор, а не детальный план. Новая редакция 2015 года четко обозначила приоритеты: сдерживание НАТО в Атлантике и экономическое освоение Арктики. Последующие годы показали, что эти приоритеты сохраняются, а поставленные задачи требуют постоянной работы.