2 мая: какие праздники отмечают в России и в мире

2 мая в России отмечают День садовода, который объединяет миллионы людей по всей стране. В мире празднуют День Гарри Поттера. Православные верующие чтут память блаженной Матроны Московской. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 2 мая и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и мире 2 мая

День садовода

У Дня садовода в России нет официального статуса, но миллионы людей с полным правом считают этот праздник своим и точно встретят его на «рабочем месте» — своих родных грядках. Сейчас у дачников в разгаре посевная. Но этот праздник — не только про будущий урожай редиса, томатов и моркови, но и про любовь к земле и радость первых всходов. Важно помнить, что садоводство — это еще и хобби, которое снимает стресс и повышает уровень физической активности.

Всемирный день тунца

Праздник учредила ООН в 2016 году, чтобы привлечь внимание к охране этой группы морских обитателей и поддержанию биоразнообразия морей. Тунец — ценная рыба семейства скумбриевых, которая обитает в водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов, а также в Средиземном море. Это важный источник продовольствия и один из ключевых элементов экономики многих развивающихся стран, где тунцовые промысел обеспечивает продовольственную безопасность и рабочие места. Эта рыба богата белком и омега-3, однако крупные особи способны накапливать ртуть, поэтому врачи советуют ограничивать частоту его потребления.

Международный день Гарри Поттера

Гарри Поттер — настолько популярный персонаж, что в честь него во всем мире 2 мая отмечают праздник. Дата выбрана не случайно: именно в этот день, согласно книгам Джоан Роулинг, состоялась решающая битва за Хогвартс. Фанаты Гарри Поттера сегодня устраивают костюмированные вечеринки, марафоны фильмов, квизы и фотосессии.

Международный день ничегонеделания

Сегодня можно без угрызения совести остановиться и ничего не делать. В современном мире, где постоянно приходится крутиться, просто необходимо взять паузу. Сегодня можно смотреть сериалы и фильмы без остановки, бесцельно гулять по улице, почитать любимую книгу, уделить время хобби. Главное, чтобы вас не съедало при этом чувство вины. Просто разрешите себе ничего не делать.

Что отмечают в разных странах 2 мая

День святого Бориса — Болгария. Борис I, в крещении Михаил, был князем Болгарским, в IX веке принял христианство и крестил всю Болгарию, изменив ход ее истории. Это один из самых почитаемых в стране святых, символ мудрости, решимости и национального единения. В храмах в этот день проходят торжественные службы, а на исторических площадях устраивают памятные мероприятия.

День Мадрида — Испания. 2 мая столица Испании отмечает годовщину восстания 1808 года против войск Наполеона. Праздник совмещает День города и День автономного сообщества Мадрид. Столица Испании в этот день расцветает: проходят парады, концерты под открытым небом, уличные ярмарки и торжественные церемонии.

День Кутаиси — Грузия. Кутаиси — один из древнейших городов в стране. Здесь легенды о золотом руне соседствуют с шумными рынками, древними храмами и современными улицами. Ежегодно 2 мая местные жители празднуют день города — Кутаисобу. Празднества включают концерты, спортивные состязания, выставки ремесел, парады.

Фестиваль попугая — Франция. Фестиваль попугая — средневековый праздник лучников, который проходит ежегодно в Верхней Гаронне в первые майские выходные. Около 40 участников, одетых в исторические костюмы, должны попасть из лука в семикилограммового попугая (на самом деле — в ватное чучело), водруженного на верхушку 45-метровой мачты. Кто попал — становится королем праздника.

Фестиваль трубочистов — Великобритания. Этот традиционный фестиваль проходит в английском Рочестере. Во время праздника трубочисты в черных костюмах и цилиндрах шествуют по улицам, танцуют и веселят публику. Англичане верят, что встреча с трубочистом приносит удачу, поэтому перфоманс собирает множество зрителей, желающих прикоснуться к «счастливой» профессии.

Религиозные праздники 2 мая

День блаженной Матроны Московской

Матрона Московская родилась в конце XIX века в Тульской губернии. С детства она была слепой, но у девочки был дар прозорливости, духовной помощи и исцеления. Матрона принимала людей, утешала их, молилась за них и давала советы. После кончины в 1952 году ее почитание лишь усилилось, и сегодня верующие едут к мощам блаженной в Покровский монастырь в Москве. Святую просят о здоровье, семейном благополучии и поддержке в трудных обстоятельствах.

День преподобного Иоанна Палеолаврита, Ветхопещерника

Преподобный Иоанн Палеолаврит жил в VIII веке в Палестине и подвизался в знаменитой Великой Лавре преподобного Саввы Освященного — одном из центров раннехристианского монашества. Иоанн был строгим отшельником, посвятил себя молитве, посту и духовному подвигу. Из-за аскетической жизни в пещере его прозвали Ветхопещерником.

Народные праздники 2 мая

Иван Ветхопещерник

На Руси сегодня праздновали день Ивана Ветхопещерника. Утро проводили в молитвах — шли в храм или молились дома. В этот день старались начать новые дела — считалось, что они непременно будут успешными.

Сегодня полагалось «одеть весну в новое платье». Обряд способствовал богатому урожаю. В поле расстилали тканевое полотно, посередине ставили пирог и, поклонившись на четыре стороны, объявляли, что это подарок весне.

Новую одежду развешивали на кустах и деревьях. По поверьям, вещи, «напитанные» силой молодых побегов, принесут владельцу удачу и благополучие.

Именины 2 мая

Антон;

Афанасий;

Виктор;

Георгий;

Егор;

Иван;

Матрона;

Никифор;

Семен;

Трифон;

Феона;

Ян.

Приметы: что можно и что нельзя делать 2 мая

Приметы о погоде

Теплый и ясный день — к богатому урожаю фруктов и ягод.

Сильный ветер — к дождливому и холодному лету.

Если утром иней на траве — будет хороший урожай огурцов и капусты.

Кукушка закуковала — жди теплой погоды.

Лягушки громко квакают вечером — к скорому теплу.

Что можно делать 2 мая

Наводить порядок в доме и во дворе.

Начинать любые новые дела.

Проводить день в работе или размышлениях.

Верующим — посетить церковь и помолиться Матроне Московской о здоровье и семейном благополучии.

Что нельзя делать 2 мая

Отказывать в помощи нуждающимся — можно привлечь болезни или неудачи.

Ссориться, громко спорить и кричать — это грозит затяжными конфликтами.

Устраивать шумные застолья — день располагает к тишине.

Лениться и оставлять дом неубранным — к безденежью.

Лунный календарь 2 мая

Фаза Луны: полнолуние, 15-й день лунного цикла

Луна в знаке Скорпиона.

Сторонники эзотерики считают, что в 15-й день цикла Луна оказывает наибольшее влияние на человека. В это время легко поддаться вредному влиянию — искушению, обману или греху. Рекомендуется аскетизм, контроль над эмоциями, избегание ссор и неоправданных рисков.

Если верить астрологическим прогнозам, Луна в Скорпионе — время принятия ответственных решений. Улучшенная мыслительная деятельность, возросшая способность к концентрации на сути проблемы и высокий уровень самокритичности, позволяют отделить важное от малозначительного.

2 мая родились люди под знаком зодиака Телец, представители земной стихии, находящиеся под покровительством Венеры.

Какие исторические события произошли 2 мая

1611 год — в Англии опубликована «Библия короля Якова» — один из важнейших переводов Библии.

1910 год — один из пионеров русской авиации Сергей Уточник совершил в Москве первый демонстрационный полет на аэроплане.

1919 год — открылась первая пассажирская авиалиния в США Лос-Анджелес — Сан-Диего.

1930 год — состоялась закладка Горьковского автомобильного завода (ГАЗ).

1945 год — командующий обороной Берлина Гельмут Вейдлинг подписал приказ о капитуляции.

1952 год — в первый рейс Лондон — Йоханнесбург отправился пассажирский реактивный самолет «Комета».

1955 год — в Индии парламент запретил дискриминацию по кастовому признаку.

1963 год — The Beatles впервые возглавили британский хит-парад с песней «From Me to You».

1993 год — сборная России впервые стала чемпионом мира по хоккею с шайбой, обыграв в финале Швецию.

2011 год — спецслужбы США ликвидировали Усаму бен Ладена.

2014 год — пожар в Одесском доме профсоюзов: радикалы «Правого сектора» (организация запрещена в России) подожгли здание, в котором находились сторонники федерализации Украины. Погибли 48 человек.

Кто родился 2 мая

В 1729 году родилась Екатерина II Великая — российская императрица.

— российская императрица. В 1834 году родился Вильгельм Маузер — немецкий конструктор и производитель стрелкового оружия.

— немецкий конструктор и производитель стрелкового оружия. В 1856 году родился Василий Розанов — русский религиозный философ, литературный критик и публицист.

— русский религиозный философ, литературный критик и публицист. В 1859 году родился Джером Клапка Джером — английский писатель-юморист, автор «Трое в лодке, не считая собаки».

— английский писатель-юморист, автор «Трое в лодке, не считая собаки». В 1903 году родился Бенджамин Спок — американский врач-педиатр, автор книги «Ребенок и уход за ним».

— американский врач-педиатр, автор книги «Ребенок и уход за ним». В 1921 году родился Сатьяджит Рай — индийский кинорежиссер и писатель, один из величайших мастеров мирового кино.

