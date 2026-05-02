Почему раньше было запрещено есть крольчатину

Это темное и мрачное табу, длившееся столетиями, заставляло наших предков до седых бровей обходить стороной сочное и диетическое мясо. И дело тут совсем не во вкусовых качествах, а в вере и древних заветах.

Почему ушастый попал в список «изгоев»

Крольчатину на Руси не ели, и относили её к одному ряду с кониной, собачатиной и кошками. Церковный устав и ветхозаветные правила строго делили всю фауну на «чистую» и «нечистую».

В Ветхом Завете, в 11-й главе книги Левит, рацион праведного человека описывается так: в пищу годятся лишь те обитатели суши, у которых копыта раздвоены и которые жуют жвачку. Например, корова или овца. А вот заяц — хоть и грызет траву, но копыт у него нет, а кролик тем более. С этого момента и началась их «криминальная» биография.

Народная молва и языческие корни

Но религиозный запрет — лишь верхушка айсберга. В народном сознании, куда более темном и суеверном, кролик и его собрат заяц давно прижились в свите нечистой силы.

Заяц считался подозрительным. В разных губерниях его еду считали опасной: оренбургские казаки вообще обходили его стороной, а в Тульской губернии верили, что у ведьм — заячий хвост. Рыбаки на промысле даже боялись произносить это слово вслух, чтобы не спугнуть удачу или не навлечь гнев лешего. В такой атмосфере мясо зверька воспринималось не просто как еда, а как портал в мир тьмы. Плюс к этому шли древние законы гостеприимства и чистоты: стол православного человека должен быть свободен от скверны, а мясо зайца — это якобы плоть «не жвачного и не копытного», напрямую связывалась с бесами.

Раскол XVII века: Никон снимает запрет

Эта традиция незыблемо держалась до середины XVII столетия, пока русское правослужие не сотряс церковный раскол.

В 1650-х годах патриарх Никон, стремясь унифицировать богослужение по греческому образцу, провел масштабную реформу. Вместе с обрядами уходила в прошлое и масса древних бытовых запретов, включая пищевые. С одной стороны, это был шаг к цивилизации, но с другой — он перерубил пуповину, связывавшую Русь с тысячелетней традицией.

Старообрядцы: блюстители старины до наших дней

Те, кто не принял реформу — старообрядцы — остались верны старым канонам. Для них библейский запрет и сегодня имеет силу. Им непонятны релятивистские поиски современных ученых: закон дан Богом, значит он нерушим.

Именно поэтому в современных старообрядческих общинах, разбросанных по всей России, Польше и Литве, на столах до сих пор не найти блюд из кролика — для них это та же свинина или отвратительная конина, скверна, за которую можно поплатиться душой.

Таким образом, обычное, казалось бы, кулинарное предпочтение вылилось в масштабный мировоззренческий водораздел, навсегда разграничив русский мир на тех, для кого кролик — деликатес, и тех, для кого он остается «нечистым зверем».