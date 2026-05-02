Приметы на 3 мая: что можно и нельзя делать в этот день

В православии вспоминают святого Феодора Трихину. А в народном календаре отмечают Окликание предков. Считалось, что души умерших в этот день могут навещать живых.

Однако, чтобы повидаться с родными, умершего близкого человека необходимо окликнуть. Принято было ходить в церковь, посещали кладбища, причитали и плакали у могил, звали родителей. Верили, что душа услышит оклик, спустится с неба и сможет погостить среди живых до полуночи. Чтобы вылечить больного, полотенце мочили в родниковой воде. А затем протирали им больного.

В этот день устраивали поминальные обеды. Стол покрывали скатертью и ставили на него дополнительный прибор. Считалось, что тогда предки незримо будут присутствовать на трапезе вместе с живыми. Для хорошего урожая ставили на краю поля хлеб с солью.

По народным приметам, нельзя работать до обеда. На обед не просили добавку, чтобы не заболеть. Не отказывали в помощи, чтобы не пойти по миру. Не ставили сети в реки, не ходили на охоту. Не мерили новую обувь, не надевали чужие башмаки.

На небе раскинулась радуга - впереди дожди и грозы. Нет дождя, но слышен гром - солнечная погода будет до середины мая. А просто нет дождя в этот день - урожая не будет.

На сосне много шишек - рожь уродит, на ели - пшеницы будет много.