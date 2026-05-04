Как британские самолеты бомбили суда с узниками концлагерей

ФСБ предоставила RT ранее не публиковавшиеся архивные материалы об уничтожении британцами в мае 1945 года транспортных судов с узниками нацистских концлагерей. По разным подсчётам, в результате налёта королевских ВВС и последующих действий нацистских формирований погибли от 7 тыс. до 12 тыс. человек. Как следует из опубликованных документов, людей, пытавшихся спастись с тонущих кораблей, расстреливали, в том числе эсэсовцы и подростки из гитлерюгенда. По словам историка Дмитрия Хохлова, те события до сих пор остаются малоизвестными в мире.

«Бесчеловечное уничтожение людей»

В апреле 1945-го на фоне приближения союзных войск нацисты начали эвакуировать узников концлагерей, чтобы попытаться скрыть свои преступления. Так, из лагеря Нойенгамме в порт Любека эсэсовцы вывезли более 10 тыс. заключённых. Туда же были доставлены несколько тысяч человек из концлагерей Штуттгоф и Миттельбау-Дора. Как следует из представленных ФСБ документов, среди узников были в том числе женщины с грудными детьми.

2 мая 1945 года заключённых загнали на суда Cap Arcona, Thielbek, Athen и Deutschland, чтобы затем переправить в Норвегию.

«В протоколе одного из свидетелей сказано, что те заключённые, которые были больны и не могли быть передислоцированы в бухте, скорее всего, были уничтожены в газовых камерах либо сожжены... Бесчеловечное уничтожение людей продолжалось до самого последнего момента существования нацистского режима», — рассказал RT историк-архивист, кандидат исторических наук Дмитрий Хохлов.

О предстоящем конвое германское командование известило представителей шведской и швейцарской миссий Красного Креста. Они, в свою очередь, сообщили об этом британскому генералу Джорджу Робертсу, войска которого вели наступление в районе Любека. По неизвестной причине Робертс не переадресовал полученную информацию руководству британских ВВС.

В результате 3 мая самолёты Королевских военно-воздушных сил Великобритании атаковали Cap Arcona, Thielbek и Deutschland. Как позже признавались британские лётчики, они получили приказ уничтожить крупнотоннажные суда в бухте. В ходе налёта применялись как бомбы, так и авиационные пушки. По различным оценкам, тогда погибли от 7 тыс. до 12 тыс. человек.

«Плавучие тюрьмы»

В 1987 году выжившие свидетели той трагедии были опрошены следственным отделом КГБ СССР. Процедура была организована по запросу органов юстиции ФРГ, которые вели расследование преступлений нацистов. Поводом для разбирательства стали появившиеся данные, что эсэсовцы, военнослужащие немецких ВМС, члены гитлерюгенда и фольксштурма расстреливали узников, спасавшихся с тонущих кораблей. Показания граждан СССР подтвердили эту информацию.

Среди опрошенных в 1987 году был уроженец Псковской области Николай Яковлев. В 1943 году немцы арестовали всю его семью за помощь партизанам. Яковлев, которому тогда было 15 лет, попал сперва в лагерь Саласпилс, а в 1944-м его перевели в Нойенгамме. По его словам, в апреле 1945-го всех заключённых этого лагеря отправили в Любек «для эвакуации по морю».

«По прибытии в Любек нас погрузили в транспортный корабль, где продержали около двух недель в антисанитарных условиях. В трюмах нашего корабля содержались около 2 тыс. заключённых, которых охрана практически не кормила, не хватало воды, люди погибали в страшной тесноте и от недостатка воздуха», — рассказал Яковлев.

По прошествии двух недель заключённых перегрузили на корабль Cap Arcona, который находился на якорной стоянке примерно в 4 км от береговой полосы.

«В иллюминаторы нам было видно, что мы находились недалеко от города Нойштадт, а недалеко от нас, также на якорях, стояли ещё два или три транспортных корабля с заключёнными. На Cap Arcona, как я узнал впоследствии, было около 7 тыс. заключённых. Практически это были плавучие тюрьмы», — говорится в протоколе допроса.

По словам Яковлева, 3 мая на транспортные корабли совершила налёт британская авиация. По Cap Arcona попали несколько бомб, после чего судно загорелось, а затем перевернулось и легло на грунт.

«Заключённые пытались выбраться из кают и спастись, но охрана начала стрелять в нас. Люди метались по кораблю, началась паника. Нам удалось взломать боковую дверь, и вместе с другими заключёнными я выбрался на боковой трап. Не удержавшись за поручни, я свалился в воду. Сверху на меня падали другие заключённые, и я едва не утонул. Охрана продолжала стрелять», — говорил Яковлев.

После этого он смог забраться на небольшой буксир, стоявший неподалёку, который захватили заключённые.

«На наших глазах немецкие катера, появившиеся после налёта авиации, расстреливали прямо в воде спасавшихся заключённых. Затем раза два нас обстреляли уже английские самолёты, хотя мы и пытались подать им знак, размахивая своими полосатыми куртками», — отмечал он.

«Убивали подплывающих к берегу заключённых»

Схожую историю рассказал следователям КГБ уроженец Могилёвской области Александр Легчилов. Согласно его показаниям, английские самолёты прямым попаданием авиабомбы повредили кормовую часть Cap Arcona. Легчилову удалось выбраться через люк трюма на палубу, откуда вместе с остальными он прыгнул в воду.

«Быстро плавать не умел и за два часа преодолел не более 20 м, когда со стороны Нойштадтской гавани показались два немецких военных катера. Они приблизились к тонущему кораблю на расстояние около 100 м и, развернувшись к нему бортами, остановились. Я увидел, потому что было светло, как находившиеся на катерах неизвестные мне матросы германских военно-морских сил из автоматов открыли стрельбу по искавшим спасения заключённым», — рассказал он.

После этого Легчилов решил не плыть к берегу и повернул назад к Cap Arcona — судно к тому моменту уже затонуло, но один его борт торчал из воды. Ночью того же дня его подобрали английские моряки.

О том, что немцы целенаправленно расстреливали заключённых, которые пытались спастись с тонущих кораблей, сообщил также выживший узник с Cap Arcona Рихард Веске. Аналогичные показания дал и уроженец Одессы Николай Ксенофонтов.

«После того как самолёты окончили бомбить суда и улетели, к Cap Arcona подошло небольшое немецкое военное судно, команда которого начала расстреливать из автоматов спасавшихся в воде заключённых, подплывающих к его борту», — рассказал Ксенофонтов.

При этом он подчеркнул, что в расправах участвовали и подростки из нацистской организации гитлерюгенд.

«У берега в направлении электростанции находилось несколько небольших военных немецких катеров, на бортах которых расположились подразделения мобилизованных подростков — гитлерюгенд. Огнём из автоматов они убивали подплывающих к берегу заключённых», — свидетельствовал он.

Как отмечает Дмитрий Хохлов, фактически 3 мая узников концлагерей в бухте Любека расстреливали как англичане, так и немцы.

«В этом заключается ужас и трагедия этой ситуации. Люди, выжившие и дожившие до конца войны, оставшиеся в одном шаге от спасения и освобождения, были убиты в воде одновременно как британскими, так и немецкими пулями», — констатировал он.

Историк подчеркнул, что эти события до сих пор по различным причинам остаются малоизвестными в мире.