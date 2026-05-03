Как африканец захватил лес в Шотландии и объявил себя королем

В мае 2025 года посреди шотландского леса появилось королевство Кубала. Выглядело оно как обычный кемпинг и жили в нем всего три человека — самопровозглашенные король и королева и их служанка. Супруги объявили территорию леса землей обетованной и стали требовать подношений. За полгода троицу несколько раз выселяли из леса, женщин арестовали из-за внезапно родившегося младенца, а «короля» депортировали. Как возникновение кочующих «африканских правителей» обернулось чередой судов, скандалов и полицейских рейдов и где королевство Кубала появится теперь — в материале «Ленты.ру».

«Африканские правители» объявили шотландский лес землей своих предков

Темнокожий мужчина восседает на походном стуле. На его голове — корона из веток, шишек и листьев, плечи накрыты пледом с леопардовым принтом, в руках — посох. По обе стороны от него на земле сидят темнокожие женщины в традиционных африканских костюмах. Это жители королевства Кубала — выдуманного государства, появившегося посреди шотландского леса.

В мае 2025 года на холме неподалеку от города Джедбурга в Шотландии поселилась супружеская пара — 36-летний Кофи Оффе из Ганы и 42-летняя Джин Гашо из Зимбабве. Они разбили среди деревьев лагерь и объявили его своим королевством.

Оффе провозгласил себя королем Атехехе, а Гашо нарек королевой Нанди. Вскоре к ним присоединилась американка Каура Тейлор, она стала служанкой королевской четы и получила имя Аснат.

Все трое утверждали, что занимают землю, которая 400 лет назад принадлежала их предкам. Оффе заявил, что он потомок библейского царя Давида, и земля обетованная, которой он должен править, находится именно в здесь, в Шотландии.

«Старый мир ушел. Теперь все сводится к тому, чтобы есть макароны в дикой природе Кубалы», – Кофи Оффе, король Кубалы

Вскоре у Королевства Кубала появились страницы в социальных сетях, где король искал сторонников и призывал всех неравнодушных селиться рядом с ними. Количество подписчиков представителей африканского племени быстро перевалило за 100 тысяч.

Как пишет The Scottish Sun, Оффе, Гашо и Тейлор жили в палатках, купались в реке, пели и исполняли народные танцы у костра, молились у воды, собирали листья и ветки для украшения костюмов.

«Нет закона в этом мире, который мы не знаем, потому что мы следуем естественному закону, закону Творца — еврейскому Богу, Богу Библии. Ни один другой закон для нас не важен. У нас свой образ жизни, — говорил король. — Мы полагаемся на нашего Бога в вопросах провизии».

Несмотря на эти заявления, всех троих часто видели в расположенном неподалеку магазине. Там они закупали еду и пользовались Wi-Fi для посетителей.

Большинство бытовых дел взяла на себя Тейлор. Она делала уборку в лагере и готовила пищу на открытом огне.

К королю на поклон часто прибегали школьники

Мнение шотландцев о Королевстве Кубала не было единым. Большинство местных жителей относились к странной троице настороженно.

«Они кажутся милыми, но вызывают тревогу. Мы мало что знаем об их культуре», — говорили они.

При этом нашлись и те, кто специально приезжал к Оффе и Гашо, чтобы посмотреть, как они живут. Им разрешалось говорить с королем только в том случае, если они делали ему подношения. Сначала африканских правителей устраивали продукты, однако постепенно их аппетиты росли.

«Это так ужасно. Все это превратилось в пиар-акцию: множество постов в соцсетях, чтобы получить припасы и деньги. Последний запрос Джин — bluetooth-колонка», – житель города Джедбург

Особой популярностью Королевство Кубала пользовалось у детей. В обеденный перерыв школьники прибегали в лагерь и кланялись королю, чтобы он поделился с ними мудростью.

Были и те, кто относился к Оффе, Гашо и Тейлор крайне негативно. В августе 2025 года неизвестные сожгли лагерь африканцев. За день до этой атаки Гашо говорила: «Чернокожие создали собственное королевство в Шотландии, и шотландские граждане боятся». Супругам удалось восстановить лагерь только благодаря пожертвованиям неравнодушных людей.

Жителей Королевства Кубала трижды выгоняли из леса

Городской совет Джедбурга был недоволен странными поселенцами и неоднократно предлагал им переехать, но они соглашалась покинуть лес только в том случае, если им позволят жить в замке шотландской королевы Марии Стюарт.

В июле 2025 года городской совет прогнал «африканских правителей» с холма, однако они просто переселились на два километра дальше — в лес рядом с промышленной зоной. Эта земля была частной, и ее владельцы подали на Оффе, Гашо и Тейлор в суд. В сентябре их снова выгнали, и они снова переместили свой лагерь. Представители африканского племени неоднократно заявляли, что их государство не может быть уничтожено.

«О Королевстве Кубала будут говорить тысячу лет», — писала Гашо.

В октябре в королевский лагерь снова пришли представители власти, и на этот раз им не удалось избежать наказания. Оффе арестовали: его виза оказалась просрочена.

Что стало с племенем из шотландскго леса

В итоге Тейлор и Гашо покинули лес и поселились в городской квартире. В феврале 2026 года к ним пришли пять полицейских. Оказалось, что женщин заподозрили в ненадлежащем обращении с ребенком — к тому времени одна из женщин родила.

Во время рейда Гашо кормила младенца грудью. Она заявила, что является матерью ребенка, однако ее слова полицейских не убедили. Им было известно, что Тейлор считалась второй женой Оффе. В социальных сетях Королевства Кубала незадолго до появления ребенка Тейлор писала, что станет суррогатной матерью. На фотографиях она выглядела беременной.

Полицейские были уверены, что Гашо и Тейлор плохо заботятся о ребенке. Так, они спросили у женщин, есть ли у младенца кроватка.

«У малыша нет кроватки, есть только мать, материнская любовь», — ответила им Гашо.

В конце концов обеих женщин арестовали, а ребенка передали в органы опеки. В апреле 2026 года Кофи Оффе депортировали из Шотландии.

Мотивы супругов до сих пор остаются загадкой

Как выяснилось позже, в прошлом Джин Гашо работала медсестрой, а Кофи Оффе был оперным певцом. До переселения в лес они 15 лет жили обычной жизнью. Однажды попали в полицейские сводки — устроили поножовщину на почве бытовой ссоры. Почему африканцы внезапно переехали в Шотландию, поселились в лесу и создали собственное королевство — так и осталось загадкой.

Тейлор была ничем не примечательной жительницей штата Техас в США. Ее мать Мелба Уайтхед рассказала, что девушка уехала в Шотландию после крупного семейного конфликта. Родственники тогда заявили о ее исчезновении в полицию, поскольку были уверены, что Оффе и Гашо промыли ей мозги и манипулируют ею.

В ответ на это Тейлор записала видеообращение, в котором заявила, что ушла добровольно, и просила не пытаться ее вернуть.

После депортации Оффе решил захватить родную страну

Оффе прибыл в аэропорт Ганы 22 апреля 2026 года. Пока представители властей выводили его на улицу, он заявлял, что теперь захватит Гану. По его словам, полиция и все высокопоставленные лица будут перед ним преклоняться и служить ему.

«Король» также заявил, что Гашо и Тейлор скоро приедут к нему, как и их многочисленные последователи — 144 тысячи человек. Откуда Оффе взял эту цифру — неизвестно. Пока они жили в шотландском лесу, к ним никто так и не присоединился, однако это не пошатнуло уверенность короля.