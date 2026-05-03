«Молодая гвардия»: что на самом деле произошло с организацией юных подпольщиков

Казалось бы, что может быть яснее подвига краснодонских подпольщиков: книга, фильм, школьная программа. Но за бронзовыми бюстами и громкими речами скрывается история с двойным дном — трагедия, которую переписывали дважды. Сначала немецкие полицаи, потом советский писатель Александр Фадеев. И если немцы фабриковали дело, то Фадеев создал роман, где невинных людей на десятилетия заклеймили позором на всю страну. Что же случилось на самом деле?

© Кадр из фильма

Передвижение истины

Организация действительно существовала. В оккупированном Краснодоне больше сотни подростков, старшему из которых едва исполнилось 19, рисковали жизнью каждый день. Они слушали Москву, расклеивали листовки, жгли немецкую биржу труда, спасая земляков от угона в Германию. Эта работа длилась неполных пять месяцев — с сентября 1942 по январь 1943 года, когда грянула волна арестов.

Настоящие палачи нашлись быстро. Уже в августе 1943 года советский суд приговорил к расстрелу следователя полиции Михаила Кулешова и двух предателей: Василия Громова и его пасынка Геннадия Почепцова. Именно Почепцов, узнав о первых задержаниях, перепугался и написал в полицию заявление с перечислением фамилий своих же товарищей. Вслед за ним в списках фигурировал и Гурий Фадеев, работавший чертежником у немцев и обещавший полиции сотрудничать.

Однако на этом справедливость кончилась. Высшее руководство страны требовало показательного и единого образа подвига.

Миф в действии

За работу взялся главный литератор СССР Александр Фадеев. Он приехал в Краснодон, остановился у матери Олега Кошевого и подолгу беседовал с ней. Результатом стал роман «Молодая гвардия», где вчерашний рядовой участник Кошевой стал главным комиссаром и героем.

Фадеев не скрывал, что пишет не хронику, а «художественное вымысел». На практике это обернулось роковой подменой. Роль настоящего руководителя подполья, Ивана Туркенича, в книге свели к минимуму (и только спустя почти 50 лет его посмертно наградили Звездой Героя). А реального организатора, Виктора Третьякевича, Фадеев под именем Стаховича превратил в подлеца и изменника.

Семья Третьякевичей до 1990 года жила с клеймом «родственников предателя». Соседи, учителя, даже одноклассники отворачивались от них — настолько сильным было влияние книги.

Кровавая работа

Тем временем из 28 томов следственного дела №20056 перед глазами судей представали не героические позы, а кошмар реальности.

В полицейских застенках детей пытали с чудовищной изощренностью. На спине Ульяны Громовой вырезали звезду. Тосю Елисеенко сажали на раскаленную плиту. Анатолию Попову отрубили ступню, Владимиру Осьмухину — руку, Виктору Петрову выкололи глаза. И никто из них не сломался. Их сбросили в шурф шахты №5 живыми, а сверху сбрасывали камни. Стоны из-под земли были слышны еще несколько дней.

Слишком поздно раскрыты глаза

Фадееву Сталинская премия за роман досталась сполна. Писатель довольно быстро понял, что натворил. Однако переписать историю уже не мог — её тиражи разошлись по всему Союзу. По некоторым данным, осознание чудовищности ошибки стало одной из причин его затяжной депрессии и последующего самоубийства.

Только в 2022 году Виктора Третьякевича официально признали героем и посмертно наградили орденом Мужества. А простые парни и девчонки, которые улыбались со старых фотографий, так и остались в памяти народа заложниками двух вымыслов: фашистского и литературного.