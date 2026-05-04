Пародия на Нюрнберг: как главный японский военный преступник остался безнаказанным

"Международный военный трибунал для Дальнего Востока приступает к слушанию дела". С этих слов 80 лет назад, 3 мая 1946 года, начался судебный процесс, вошедший в историю под названием Токийского. Довольно часто его называют также "Азиатским" или "Японским Нюрнбергом". Что немудрено. Сходством между двумя процессами, Нюрнбергским и Токийским, несомненно. Но четко видны и различия. В том числе с точки зрения исторического значения. Их можно обнаружить, в частности, в нашем Уголовном кодексе.

А именно - в статье 354.1: "Реабилитация нацизма", появившейся в УК РФ в 2014 году: "Отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений, установленных указанным приговором... наказываются..."

Для справки: под "Международным военным трибуналом" понимается суд, проходивший в Нюрнберге. Европейский "Суд народов" начался на полгода раньше азиатского - 20 ноября 1945 года. Закончился 1 октября 1946 года. Токийский трибунал завершил свою работу 12 ноября 1948-го. То есть какое-то время два процесса шли параллельно. При этом российский законодатель четко отделяет один от другого: второй вообще не упомянут. И юридическую логику в таком двойном подходе усмотреть, мягко говоря, трудно.

Скамья подсудимых Токийского процесса. В центре (на переднем плане) — Хидэки Тодзио, премьер-министр Японии в 1941-1944 годах // МК

И там, и там речь идет о событиях Второй мировой войны, происходивших первом случае на Европейском, во втором - на Тихоокеанском театре военных действий. И там, и там на скамье подсудимых находились высокопоставленные чиновники и военачальники двух главных держав "оси", обвиненные в преступлениях против мира и человечности. И там, и там дело закончилась в большинстве случаев обвинительными приговорами. Что касается "Азиатского Нюрнберга", то там вообще ни одного оправдательного вердикта вынесено не было.

Всего к участию в Токийском процессе в качестве обвиняемых было привлечено 29 человек, но на момент вынесения приговора на скамье подсудимых оставалось 25: двое умерли, один покончил с собой, один был признан невменяемым. Семеро из этих 25 были приговорены к смертной казни через повешение. Приговор был приведен в исполнение 23 декабря 1948 года во дворе тюрьмы Сугамо (Токио).

Эти семеро повешенных: Хидэки Тодзио (премьер-министр Японии в 1941-1944 годах), Коки Хирота (премьер-министр Японии в 1936-1937 годах), Сэйсиро Итагаки (генерал, в 1938-1939 годах - министр армии Японии), Кэндзи Доихара (генерал, в 1939-1941 годах командовал 5-й армией, дислоцированной в Маньчжурии), Иванэ Мацуи (генерал, в 1937-1938 годах - командующий Центрально-Китайский фронтов), Хэйтаро Кимура (генерал, в 1944-1945 годах командовал Бирманским фронтом), Акира Муто (генерал, в 1944-1945 годах - начальник штаба 14-го фронта, группировки японских война на Филиппинах).

15 подсудимых были приговорены к пожизненному заключению, остальные трое к меньшим тюремным срокам (20,20 и семь лет). В общем, и "Восточный Нюрнберг" никак нельзя назвал разгулом всепрощенчества. И в Токио представители СССР тоже не был праздными зрителями.

Под приговором стоит в том числе подпись Ивана Зарянова - судьи от СССР. Советский представитель входил и в команду обвинителей. Сначала это был Сергей Голунский, начальник Договорно-правового отдела МИД СССР. Затем его сменил Александр Васильев, прокурор города Москвы. Но, может быть, преступления, вменяемые в вину подсудимым, никак не касались Советского Союза, его граждан, его территории и его интересов? Нет, это тоже не так.

"Обвиняемые Араки, Доихара, Хата, Хиранума, Итагаки, Кидо, Койсо, Мацуи, Мацуока, Муто, Судзуки, Того, Тодзио и Умэдзу посредством приказов, попустительства и разрешения вооруженным силам Японии напасть на территории Монголии и Союза Советских Социалистических Республик, с которыми Япония находилась в состоянии мира, в районе реки Халхин-Гол летом 1939 года убили некоторое количество военнослужащих Вооруженных Сил Монголии и Союза Советских Социалистических Республик", - сообщает обвинительный акт.

Император Хирохито и главнокомандующий союзными оккупационными войсками в Японии Дуглас Макартур, 1945 год // МК

Кроме того, подсудимым инкриминировалось нападение на СССР в районе озера Хасан в июле и августе 1938 года и убийство в этом районе "некоторого количества" советских военнослужащих, а также "планирование и подготавливание агрессивной войны и войну, нарушающую международное право, договоры, соглашения и обязательства, против Союза Советских Социалистических Республик".

Что же до роли войны на Тихом океане в истории Второй мировой войны и мировой истории в целом, то Тихоокеанский театр ни с какой стороны нельзя назвать второстепенным. Он намного превосходил европейский по размерам, по площади, и не уступал по человеческим потерям. К примеру, тихоокеанские безвозвратные потери Соединенных Штатов превышают европейские (161 тысяча и 150 тысяч соответственно).

Наибольшие же жертвы понес Китай. Согласно китайским официальным данным, эта страна потеряла в общей сложности - и военные, и мирное население - 35 миллионов человек. Это около 40 процентов общих потерь во Второй мировой войне. Не "отставал" этот театр от европейского и по военным преступлениям, совершенным агрессорами.

В чем-то японцы даже превзошли немецких нацистов. Скажем, немцы так и не решились использовать в ходе военных действий свои арсеналы химического оружия, а у их азиатских союзников рука не дрогнула: японцы активно применяли "химию" в войне против Китая.

А что касается бактериологического оружия, то японцам на тот момент вообще не было равных в мире: шли впереди планеты всей. Шли по трупам. По горам трупов. В Императорской армии существовали по меньшей мере три подразделения, занимавшиеся разработкой и применением такого ОМУ - "Отряд 100", "Отряд 1644" и "Отряд 731". Больше всего "прославился" последний. Коньком его были бесчеловечные эксперименты на людях.

Нанкинская резня: берег реки, заваленный телами убитых китайцев. Нанкин, декабрь 1937 года // МК

Вот описание одного из подобных "исследований":

"Чтобы выяснить, как лечить обморожения, пленных выводили на улицу в холодную погоду и оставляли там с обнаженными руками, периодически обливая водой, пока они не замерзали. Затем руку ампутировали. Врач повторял эту операцию сначала до локтя, а затем до плеча. После ампутации обеих рук, врачи переходили к ногам, пока не оставались только голова и туловище. Затем жертва использовалась для экспериментов с чумой и другими патогенами".

Тысячи мужчин, женщин и детей, включая младенцев, подверглись вивисекции - садистским медицинским опытам, проводившимся зачастую без анестезии. Скажем, некоторым заключенным хирургическим путем удаляли желудок, прикрепляя пищевод к кишечнику. У других - у еще живых! - извлекали одним другим все жизненно важные органы, заканчивая головным мозгом. Живых после таких экспериментов, понятно, не оставалось.

В стенах лабораторий "Отряда 731" погибло по меньшей мере 10 тысяч заключенных. По некоторым оценкам - до 14 тысяч. Причем до 30 процентов из них составляли выходцы из России (были в их числе и пленные бойцы Красной Армии). Сеял отряд смерть и за пределами своего расположения. Сеял в буквальном смысле.

К примеру, зараженные чумой блохи распространялись самолетами над китайскими городами. Были и другие способы распространения смертоносных инфекций. В результате применения японцами бактериологического оружия погибло не менее 200 тысяч человек. Согласно некоторым источникам, до 500 тысяч.

Использовали японские военные и менее экзотические способы геноцида. Массовые убийства японцами мирного население захваченных ими городов и районов были не исключениям, а, по сути, нормой. Обычно такие инциденты называют "резней". Манильская резня (февраль-март 1945 года, до 240 тысяч погибших), резня "Сук Чинг" (систематические чистки в отношении китайского населения Сингапура, 40-50 тысяч погибших), резня в Понтианаке (Индонезия, более 21 тысячи)...

Наиболее кровавой была Нанкинская резня (декабрь 1937 года - январь 1938 года): более 300 тысяч погибших (гражданские лица и китайские военнопленные).

"Только проехав по городу, мы смогли оценить масштаб ущерба, - записал в своем дневнике 13 декабря 1937 года немецкий предприниматель, глава китайского филиала компании Siemens Йон Рабе. - Каждые 100-200 метров лежало мертвое тело. Трупы гражданских, которые я осмотрел, имели огнестрельные ранения в спину. Эти люди были застрелены сзади, когда пытались убежать..."

"Женщины страдали больше всех, - вспоминал японский солдат Такокоро Козо. - Независимо от возраста, ни одна из них не могла избежать участи быть изнасилованной. Мы отправляли грузовики на улицы городов и деревень, чтобы захватить как можно больше женщин... После изнасилования мы убивали их".

Нанкинская резня: японские солдаты закапывают живьем захваченных в плен китайцев. Нанкин, декабрь 1937 года // МК

А вот откровенная запись из дневника другого японского солдата:

"Я решил, что такого шанса больше не будет, поэтому заколол тридцать проклятых китайцев. Взбираясь на гору трупов, я чувствовал себя настоящим истребителем демонов, нанося удары снова и снова изо всех сил. "Ух, ух", - стонали китайцы. Там были и старики, и дети, но мы убили их всех до единого. Я также одолжил меч у приятеля и попытался обезглавить некоторых. Никогда раньше со мной не случалось ничего настолько необычного".

Масштабы и чудовищность содеянного японскими головорезами, также вполне позволяют считать Токийский процесс ничуть не менее юридически и исторически значимым, чем Нюрнбергский. Тем не менее отношение к нему совсем иное. Причем не только в нашей стране. Отношение как "театральному процессу", "спектаклю". Почему?

Спасти императора

Для того чтобы ответить на этот вопрос, вернемся к событиям Нанкинской резни. Вина за нее была возложена трибуналом на Иванэ Мацуи, чьи войска заняли Нанкин. Частичная, правда, вина: генералу было инкриминировано "непринятие мер к соблюдению правил обращения с военнопленными или интернированными гражданскими лицами". Но для виселицы хватило и этого.

Ни в коей мере не оправдывая Мацуи, следует, однако, заметить, что в первые дни резни, когда масштаб зверств был наибольшим, он находился вдали 100 километров от Нанкина и вдобавок в далеком от здоровья состоянии: генерала свалил приступ малярии. Ситуацию в тот момент он контролировал, мягко говоря, слабо.

Основная вина ужас, творившийся на улицах Нанкина и в его окрестностях, ложилась на принца Ясухико Асака. Именно он командовал японскими войсками, наступающими на тогдашнюю столицу Китая, в период болезни Мацуи. И именно он, согласно имеющимся свидетельствам, отдал приказ "убить всех пленных", официально санкционировав резню.

Однако никакой, ни малейшей ответственности принц Асака не понес. Благополучно пережил капитуляцию Японии и жил долго и сравнительно счастливо. Проводил время, играя в гольф. Почил в 1981 году в возрасте 93 лет. Но после войны судьба высокородного долгожителя висела на ниточке: 1 мая 1946 года он был допрошен на предмет причастности к Нанкинской резне. Однако ход делу дан не был. Как и всем прочим членам императорской фамилии, принцу американской оккупационной администрацией был предоставлен иммунитет от преследования.

Причем глава августейшего семейства, император Хирохито, сохранил не только жизнь и свободу, но и трон. Уникальный по меркам того времени случай: глава государства, бывшего крупнейшим и сильнейшим союзником нацистской Германии, несшего не меньшую ответственность за развязывание Второй мировой войны и за совершенные военные преступления, остался после капитуляции главой государства.

Послевоенный императорский стаж Хирохито даже больше довоенного. Взойдя на трон в 1926 году, он правил 62 года. Прожил 91 год: скончался 7 января 1989-го. Причем это отнюдь не тот случай, когда монарх царствовал, но не правил. Хирохито отнюдь не был "английской королевой". До оккупации страны полномочия императора Японии были примерно такие же, как у российского в последний период существования Российской империи.

Нанкинская резня: японский офицер готовится обезглавить китайского военнопленного. Нанкин, декабрь 1937 года // МК

"Император есть глава империи, соединяющий в себе права верховные, - гласила конституции Японской империи, действовавшая на момент окончания Второй мировой войны. - Император осуществляет законодательную власть с согласия императорского сейма (парламента)... Император созывает императорский сейм, открывает, закрывает, отсрочивает его и распускает палату депутатов... Император определяет устройство различных отраслей управления... Императору принадлежит верховное командование армией и флотом... Император объявляет войну, заключает мирные и иные договоры..."

Да, инициатором военных кампаний Хирохито насколько известно, не был. И согласно многочисленным свидетельствам, к смелым планам своего генералитета относился без восторга. Но в конечном итоге все эти планы были им официально одобрены. Официально одобрил он и предложение армейского руководства не применять при обращении с китайскими пленными ограничений, налагаемых международным правом.

Та директива, изданная в августе 1937 года, рекомендовала штабным офицерам прекратить использование самого термина "военнопленные". Подпись Хирохито стоит и на указе о создании "отряда 731"... Словом, японским генералам грех было жаловаться на несговорчивость и мягкотелость своего верховного главнокомандующего.

И в любом случае именно император как глава государства нес главную ответственность за политику своего государства. Для справки: с момента восшествия Хирохито на престол и до капитуляции, то есть за 19 лет, в стране сменилось два десятка премьер-министров. Менялись начальники генерального штаба, министры армии и флота... Император оставался неизменным. Война велась от его имени.

Почему же Хирохито избежал ответственности и остался на троне? Ответ на этот вопрос можно найти в мемуарах президента США Гарри Трумэна. По его словам, идея возникла за три месяца до окончания войны на Тихом океане. "Заместитель госсекретаря Грю говорил со мной в конце мая (1945 года. - "МК") о выпуске декларации, которая заставила бы японцев сдаться, но заверила бы их, что мы оставим императора на посту главы государства, - писал Трумэн. - Грю подкрепил это аргументами, взятыми из своего десятилетнего опыта работы в качестве нашего посла в Японии, и я сказал ему, что сам уже обдумывал этот вопрос и что мне это кажется здравой идеей".

На тот момент поражение Японии было уже очевидно. Было вопросом времени. Но вопрос этот оставался открытым. Стратегия завершения войны на Тихом океане, по словам тогдашнего хозяина Белого дома, была такой: "Армейский план предусматривал высадку десанта осенью 1945 года на острове Кюсю, самом южном из Японских островов... Затем, примерно через четыре месяца, за первой высадкой последует второе крупное вторжение... В целом ожидалось, что поставить Японию на колени удастся поздней осенью 1946 года... Генерал Маршалл сказал мне, что вынудить врага сдаться на его родной земле может обойтись нам в полмиллиона американских жизней".

Конечно, появление у американцев такого козыря, как атомная бомба, демонстративное применение этого козыря в Хиросиме и Нагасаки и вступление в войну СССР сильно скорректировало эти планы в сторону сокращение сроков и плановых потерь, но полностью вопрос о десантной операции на Японские острова не сняло. Поэтому когда 10 августа из токийское радио передало сообщение: правительство Японии согласно на капитуляцию при условии, что не будут ущемлены "прерогативы его величества как суверенного правителя", - зерно упало, как говорится, на подготовленную почву.

Но без споров все-таки не обошлось: не все в президентской команде были согласны с выдвинутым Токио условием. И еще больше несогласных было за станами Белого дома.

"Многие в нашей стране считали, что император является неотъемлемой частью той японской системы, которую мы поклялись уничтожить, - передает Трумэн их аргументы. - Можем ли мы оставить императорское правление и в то же время надеяться уничтожить воинственный дух в Японии? Могли ли мы даже рассматривать сообщение с таким большим «но» как своего рода безоговорочную капитуляцию, за которую мы боролись?"

Но выбор был сделан в пользу скорейшего окончания войны. Такие же настроения царили в столицах и штабах союзных государств: ни Лондон, ни Москва, ни руководство Китайской республики не возразили против сохранения Хирохито на троне. Условие "безоговорочной" капитуляции было принято. Тогда-то, собственно, и был вынесен главный приговор Токийского трибунала, приговор потенциальному обвиняемому номер один - императору Хирохито. Оправдательный приговор.

Впрочем, имя императора однажды все-таки всплыло на Токийском процессе. Подсудимый Хидэки Тодзио оговорился:

"Нет такого японца, который мог бы пойти против воли императора, особенно среди чиновников японского правительства".

Это вызвало нешуточное беспокойство у организаторов суда, главнокомандующего союзными оккупационными войсками в Японии американского генерала Дугласа Макартура и его штаба, определявших линию обвинения. Процесс мог пойти не по сценарию.

Но вскоре Тодзио "исправился". На следующем заседании он "уточнил" свою мысль, хотя вышло довольно коряво. Мол, в войну с Соединенными Штатами Японию вовлекло исключительно военное командования, мол, все дело в "рекомендации" генералов, а Хирохито ни при чем:

"Император, пусть и неохотно, лишь выразил свое согласие с уже принятым решением".

Словом, то, что должно было стать "азиатским Нюрнбергом" стало в итоге, несмотря на жесткость вынесенных приговоров, бледной копией "настоящего", европейского. Если не сказать, пародией на него.