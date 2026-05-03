«В места силы надо ходить по правилам»: появилась новая версия исчезновения Усольцевых

Семью Усольцевых, пропавших осенью в Красноярском крае, не могут найти до сих пор. За это время появилось немало версий их исчезновения. Экстрасенс Аделина Панина, ставшая гостьей пресс-центра «МК», считает, что Усольцевы, собравшиеся в туристический поход, неправильно подготовились.

Место, в котором пропали Усольцевы, называют «местом силы». Панина не исключает, что семья не обратила внимания на знаки, которые запрещали им проводить поход.

- Места, в которых пропала семья Усольцевых, - достаточно мощные, - говорит Аделина. – Там сильные земли, как говорят в простонародье, - место силы. Оно населяются большим количеством духов, которые не всегда рады видеть туристов, которые идут туда и с просьбами, и со своими интересами. Многие ведут себя там неправильно: например, оставляют мусор. В любое место силы нужно ходить по правилам: приходить с уважением, оставлять дары и подношения. Желательно до этого послушать легенды про это место, взять с собой местного проводника, который знаком с местностью… И, конечно же, в местах силы нужно быть готовым к различным ситуациям, которые могут произойти. Таким образом, вы сможете обезопасить себя. Видимо, Усольцевы не до конца изучили эти вопросы.

По словам экстрасенса, в местах силы нужно обращать внимание на знаки. И при появлении любого из них прекращать поход.

- Как правило, если место не пускает человека, оно сразу дает о себе знать, - объясняет Панина. - Могут быть какие-то знаки и предостережения. Например, падающая ветка перед вами, перекрывающая путь… Или возникшее ощущение тяжести, страха… Это говорит о том, что не нужно идти дальше. К таким знакам и сигналам нужно максимально прислушиваться. К сожалению, то, что в последнее время места силы посещают огромное количество людей, - это опасно. Природа просто «выплевывает» их со своих мест. Для того, чтобы хоть где-то оставить чистоту самой природы.

Татьяна Федоткина, Дмитрий Ильинский.