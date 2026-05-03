«Поносный парад»: почему так прозвали марш пленных немцев

17 июля 1944 года сбылась мечта Гитлера о проходе немецких войск по Москве. Вот только вместо победного марша около 57 тысяч солдат и офицеров вермахта плелись по улицам столицы, оставляя за собой куда более страшный след, чем просто звук шагов.

Историки до сих пор спорят о масштабах концентрации отходов жизнедеятельности на Садовом кольце. Однако показательный парад побежденных («Операция «Большой вальс») с треском провалился: вместо морального триумфа он превратился в подробно задокументированный позор.

Жирный паек и тонкий расчет

Для начала, в НКВД всё просчитали верно. Чтобы упирающиеся пленные не растягивали шествие [6†L29-L35], их хорошо накормили прямо перед выходом. Повара выдали кашу и хлеб с салом, для изможденного организма — калорийная бомба. Сытый враг идет бодрее и не падает в голодный обморок под взглядами ликующей толпы.

На бумаге это выглядело как гениальный план. Вот только организаторы «Большого вальса» не учли грубой физиологии. Месяцами сидевшие на полуголодном пайке солдаты вермахта не могли переварить тяжелую пищу. Вместо стройных колонн, демонстрирующих поражение, улицы превратились в кошмарный конвейер. Бедные желудки не выдержали нагрузки: у многих начался острый понос.

«Поносный парад» вместо триумфа

По воспоминаниям очевидцев и документам, облегчаться на ходу было не просто принято, а неизбежно. Останавливаться запрещалось. Бойцы НКВД с винтовками наперевес следили, чтобы никто не покинул строй. Немцам не оставалось ничего другого, как буквально «идти по струнке», пачкая мостовую и собственные штаны.

Процессия из десятков тысяч человек, страдающих диареей, создала чудовищную антисанитарию. Москвичи, вышедшие поглазеть на поверженного врага, стали свидетелями ужасного зловония. Через несколько часов после прохождения колонн в дело вступили поливальные машины.

Официальная версия гласила, что водители «символически смывали нацистскую грязь» с асфальта. Однако народная молва быстро переименовала шествие в «поносный парад», а поливальщиков называли ассенизаторами. Позор, который должен был пасть на головы немцев, в прямом смысле слова размазался по всей Москве. Грандиозный пропагандистский спектакль Сталина обернулся фарсом, в котором вместо военного унижения зрители запомнили ужасный запах.

Аккуратная уборка истории

С советской пропагандой вышла накладка: заснять на камеру подобное «зловонное пике» было нельзя. Именно поэтому в сводках того времени мы видим лишь фотографии бодрых генералов с орденами на груди и «уставших, но гордых» солдат. Кадров, где немцы справляют нужду на улице Горького, в архивах, конечно, нет.

Сразу после того, как пленных погрузили в вагоны и отправили по этапу, дорогу тщательно вымыли, а щекотливую тему замяли на долгие десятилетия. Реальность оказалась слишком неудобной, чтобы включать её в учебники.

Итог: почему это запомнили?

И всё же, почему этот парад так врезался в память, если о нём старались не писать? Потому что «Поносный парад» стал символом наглядного и неотвратимого возмездия. Унижение врага перешло границы приличий, превратилось в биологическое месиво.

Страх перед «русским медведем» подкреплялся теперь не только военной мощью «Катюш», но и знанием о том, что советская система может запустить даже такого «смертельного оружия», которое полностью лишает врага человеческого облика.