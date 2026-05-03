За кого воевал сын «Верховного правителя России» во Вторую мировую

История любви адмирала Колчака к Анне Тимирёвой обросла легендами. С экранов и книжных страниц на нас смотрит мятежный «Верховный правитель» и его «прекрасная дама сердца». Но в тени этого драматичного сюжета осталась другая жизнь — судьба законной семьи. Жены Софьи Фёдоровны и сына Ростислава. Мальчика, которому почти было десять, когда отца расстреляли большевики. И которого двадцать лет спустя история заставила взять в руки оружие.

Наследник без империи

На момент гибели отца Ростислав уже находился в эмиграции. Весной 1919-го мать увезла его из охваченной пламенем Гражданской войны России. Сначала Румыния, затем Франция. Покой и защита, которые искала вдова адмирала, обернулись нищетой. Пособие от «Русской миссии» урезали до 300 франков — порой нечем было заплатить булочнику. Выживали только благодаря помощи бывших сослуживцев Колчака.

Отец, мечтавший сделать из Ростислава военного, до последнего писал жене.

«Старайся воспитать его до того времени, когда я буду в состоянии сам позаботиться о нём и постараться сделать из него слугу Родины нашей и хорошего солдата», — обращался Александр Васильевич к Софье Фёдоровне.

Но мечтам не суждено было сбыться. Перед расстрелом чекисту Чудновскому Колчак сказал, что «благословляет сына». Слова до семьи не дошли.

Ростислав вырос не в офицерской фуражке, а в иезуитском колледже на юге Франции. Он окончил Высшую школу дипломатических и коммерческих наук, устроился в 1931 году в «Алжирский банк». Был на себя поразительно похож на отца — та же походка, манера держать сигарету. Но отцовского честолюбия и политических страстей в нем не было ни капли.

Последний бой «верховного» наследника

Первую и единственную мировую войну Ростислав встретил, когда ему стукнуло 29. В 1939 году известие о нападении Гитлера на Польшу пришло в Париж вместе с повесткой. Французская республика призывала под свои знамена всех, кто искал на её земле убежища.

Ростислав Колчак не стал уклоняться. Он отправился воевать за страну, которая стала ему второй родиной. Он взял в руки оружие, о котором так часто писал покойный отец. На одном из фотоснимков 1939 года молодой человек в военном мундире офицера — это он.

Однако воевать долго ему не пришлось. Уже 16 июня 1940 года, после кровопролитных боёв на бельгийской границе и отступления через всю Францию, Ростислав с остатками 103-го пехотного полка попал в окружение немцев. Сотни тысяч французских солдат разделили его участь. В сумятице катастрофы и эвакуации из Дюнкерка было не до распознавания лиц.

Плен и тихая жизнь

В отличие от подвига отца, здесь не было океанских просторов и морских сражений. Был грязный берег Луары, немецкий автомат и лагерь для военнопленных. Но он выжил. Он не пытался сотрудничать с завоевателями. Не искал лёгких путей. Просто ждал освобождения.

После войны Ростислав Колчак вернулся в Париж. Физически он выжил, но здоровье было подорвано пленом. Однако, в отличие от многих соотечественников, он не заискивал перед новой властью. Единственным, кто интересовался его судьбой, стал французский комитет «Земгор» (Объединение земских и городских деятелей за границей), помогавший эмигрантам. Сам же сын адмирала предпочитал молчать. Рассказывать о себе, о войне и о том, что ему пришлось пережить, отказывался.

Прожил он недолго. Приняв страдания, умер в начале шестидесятых и похоронен рядом с матерью на парижском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. Спустя годы его собственный сын Александр, талантливый джазовый музыкант и карикатурист, открещивался от дедовского прошлого. Но все они, даже не вернувшись в Россию, навсегда остались частицей её сложной, кровавой и удивительной истории.