Как выглядела банная дискриминация женщин на Руси

Сегодня совместный поход в общественную баню мужчин и женщин вызывает у нас если не шок, то неловкость. А вот на Руси вплоть до конца XVIII века это было абсолютной нормой. Существовала даже поговорка: в бане все равны — и барин, и холоп.

Власти и церковь смотрели на это, мягко говоря, косо. Но главным поводом для недовольства стало даже не само совместное мытье, а страшная базовая несправедливость: женщины здесь оказались гражданами второго сорта.

Первыми шли мужчины

Удивительно, но гендерное неравенство было встроено в банную традицию задолго до того, как чиновники начали выпускать указы. Женщинам запрещалось мыться раньше мужчин. Бабы, девицы и даже маленькие девочки заходили в парилку только после того, как вымоются и выйдут оттуда мужчины.

Почему? Все упиралось в патриархальный уклад. Мужчина считался главой семьи — его превосходство распространялось даже на ритуал омовения. Но есть и более мрачная причина. Женщину на Руси часто воспринимали как существо «нечистое». Первые парились мужчины — «святые чистые души», а только потом шли «нечистые» жены. Существовало поверье: если женщина пойдет в баню первой, то все ее болезни и грехи перейдут на того, кто будет мыться после нее.

Церковь берет пары под запрет

Чиновники тоже не дремали. Уже в 1646 году вышел указ по Нижнему Новгороду, где строгим языком велено «чтобы в торговых банях мужики с женками вместе не парились». А через сто лет Правительствующий Сенат предписывал строить в городах «особые», то есть раздельные, бани «для мужиков и жонок».

Но все это были лишь полумеры. Пиком борьбы за нравственность стало правление Екатерины II. В 1763 году императрица издала указ, согласно которому мужчинам и женщинам категорически запрещалось мыться в одном помещении. Разрешались только «разные дни», причем мальчики и девочки могли быть в бане с родителями противоположного пола лишь до семи лет.

А в 1782 году вышел «Устав благочиния», в статье 254 которого железно значилось:

«В банях мужеска и женска пола вместе мыться не входят».

С этого момента банная дискриминация женщин получила некий логичный итог. Но был ли он справедливым? На самом деле законодатели просто сделали то, что народная традиция давно узаконила на уровне бытового мышления: поставили женщину в банную очередь «после мужиков».

Так что предки наши, несмотря на всю свою патриархальность, всё же были последовательны. Сначала батюшка парится, потом матушка — и никак иначе.