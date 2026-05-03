Почему Екатерина II приказала считать Салтычиху мужчиной

В российской истории немного найдется имен, которые вызывали бы такой же ужас, как прозвище «Салтычиха». Дарья Николаевна Салтыкова, столбовая дворянка, владелица тысячи с лишним душ, стала настоящим олицетворением беспредела крепостного права. Ее зверства, творимые в подмосковной усадьбе Троицкое, шокировали даже видавшую виды императрицу Екатерину II. Однако наказание, придуманное государыней, оказалось не менее уникальным, чем само преступление.

«Сатана в юбке» из Троицкого

Большую часть своих кровавых дел Салтычиха совершила в селе Троицком, недалеко от Москвы. Овдовев в 26 лет, молодая и богатая женщина словно сорвалась с цепи. Внешне набожная, она превратилась в изощренного палача. Жертвами в основном становились крепостные девушки, которых помещица забивала поленьями, ошпаривала кипятком, выдирала волосы раскаленными щипцами. Жалобы на нее подавали 21 раз, но могущественная родня и взятки чиновникам намертво закрывали рты правосудию.

Челобитная императрице

Перелом наступил в 1762 году. Крепостные Савелий Мартынов и Ермолай Ильин, потерявшие от рук безумной барыни своих жен, рискнули обратиться напрямую к новой императрице. Во время коронационных торжеств они прорвались к Екатерине II. Царица была в ярости и лично взялась за следствие.

Приговор собственной рукой

В 1768 году Екатерина, устав от волокиты, сама села писать приговор. В архивах сохранилось четыре наброска, переделанных самодержицей. Вердикт был суров: лишить дворянского звания, запретить носить фамилию отца и мужа, а также поместить в подземную камеру без света навечно.

Но главное и самое странное условие было спрятано между строк юридических формулировок: отныне «сие чудовище» следовало именовать исключительно в мужском роде — «он». Императрица собственноручно вымарывала «она» и исправляла на «он», как бы говоря: такая тварь не достойна считаться женщиной.

Женщина, переставшая быть женщиной

Почему Екатерина пошла на такую символическую кастрацию? Дело не только в личной женской брезгливости. Екатерина, зачитывавшаяся идеями Просвещения, верила в благородную роль женщины как источника жизни и морального начала. Салтычиха, убивавшая младенцев во чреве матерей и истязавшая служанок, рвала этот образ в клочья. Она была уродом, выпадающим из человеческой природы. Половозрастной это указывало на то, что она преступает не только законы империи, но и законы Божьего замысла о женщине.

К тому же это был расчетливый политический шаг. Указом от 12 июня 1768 года Екатерина давала понять: власть имущие за зверства будут отвечать по всей строгости, и даже дворянская юбка не станет спасением.

Вечный «каменный мешок»

Осужденную приковали к позорному столбу на Красной площади с табличкой «мучительница и душегубица», а затем заточили в подземелье Ивановского монастыря в Москве. Почти 33 года провела она в «каменном мешке», пока не умерла в 1801 году.

Так кровавая страница русской истории завершилась не только тюремным сроком, но и фактом стирания пола преступницы. Это наказание оказалось страшнее каторги. Для Салтычихи — женщины, помешанной на своем дворянском превосходстве, — лишение дворянства и права быть женщиной стало ударом почище смерти.