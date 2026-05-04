Какой была советская получка в пересчете на современные деньги

Вместо того чтобы «посчитать» по какому-то одному курсу, давайте поступим как нормальные люди — зайдём в советский продуктовый магазин, столовая и посмотрим, что реально можно было купить на эти деньги. И попробуем наконец выяснить, кому же жилось сытнее.

© Кадр из фильма "Служебный роман"

Маленькие цифры в расчётных листках

Средняя зарплата в Советском Союзе в 1985 году составляла около 190 рублей. Это усреднённая температура по больнице. Реальность была куда разнообразнее.

По статистике, промышленные рабочие получали в среднем 210 рублей. Но если копнуть глубже, разница между разрядами была впечатляющей: кузнец 3-го разряда уже имел 289, сталевар 5-го — 342, а 7-го — все 444 рубля. Хороший шахтёр мог заработать и 400, а иногда и до 1000 на особо опасных участках. Да-да, работа шахтёра в СССР ценилась так же, как у хорошего программиста сейчас.

Инженеры и техническая интеллигенция получали от 140 до 180 рублей. Учителя, врачи и библиотекари — скромнее, от 80 до 130. Хотя бывали и исключения: военные и офицеры доходили до 300 рублей.

А вершиной пирамиды считались директора заводов. Их зарплата доходила до 500–600 рублей в месяц, а министры могли получать до восьмисот. Вот только до министра обычному инженеру, конечно, было не добраться.

Человек с рублём: удивительная арифметика покупок

Давайте попробуем перевести советскую зарплату 190 рублей в современные деньги. Только вот беда: у каждого товара будет свой курс.

Возьмём самую честную меру — хлеб. Буханка белого в те годы стоила около 20 копеек. На среднюю зарплату можно было купить 950 таких буханок. Сегодня на аналогичное количество хлеба ушло бы 52 250 рублей. Получается, советский рубль по «хлебному курсу» равен примерно 275 сегодняшним.

А теперь водочный курс. Поллитровая бутылка стоила 3 рубля 62 копейки. На зарплату — 52 бутылки. Сегодня за такое же количество пришлось бы выложить 18 200 рублей. Здесь один советский рубль тянет лишь на 96 современных рублей.

Разница почти в три раза! Как так? Потому что для государства хлеб был стратегическим продуктом, его цену держали искусственно низкой. А водка была статьёй дохода бюджета, отсюда и разбежка. Но настоящую картину покажут повседневные вещи.

Что можно было купить на среднюю зарплату в 190 рублей в 1985 году?

Цифры говорят сами за себя.

Батон хлеба стоил 20 коп. в СССР и 55–90 руб. сегодня.

Литр молока 28–30 коп. и 95–135 руб.

Килограмм говядины 2 руб. и 700–900 руб.

Килограмм «Докторской» колбасы 2,20 руб. и 750–990 руб. Килограмм сахара 90 коп. и 75–140 руб.

Десяток яиц 96 коп. и 120–432 руб.

Литр бензина АИ-93 40 коп. и 70 руб.

Что мы видим? По продуктам питания сейчас мы живём даже лучше: килограммов сахара или литров бензина на среднюю зарплату можно купить значительно больше. Только вот проблема — в начале 1980‑х этот сногсшибательный ассортимент нужно было... ну, как бы помягче... «достать».

Тайна двух зарплат: почему в СССР было не так плохо

Сейчас часто спорят: где жилось сытнее? Ответ неоднозначный.

С одной стороны, взглянем на покупательную способность. Если посчитать по методу экономистов — один советский рубль примерно 250–350 современных — то средняя зарплата в 190 рублей превращается в скромные 47–66 тысяч рублей. Это ниже современных 85 тысяч по стране. Так что номинально мы стали богаче.

С другой стороны, в СССР не было главных статей расходов, которые сегодня съедают львиную долю бюджета:

Жильё. Квартиру не покупали в ипотеку на 20 лет. Её получали бесплатно от государства или предприятия. Да, ждали годами, иногда десятилетиями. Но не платили.

Коммуналка. За двушку выходило 12–14 рублей в месяц. Сегодня — 5–6 тысяч.

Медицина. Бесплатно. От простуды до сложной операции.

Образование. Вузы бесплатные, плюс стипендия.

Детский сад. Копейки.

Путёвки. Часто оплачивал профсоюз.

Вот так и получалось: 190 рублей в СССР могли обеспечить вполне достойную, хоть и скромную жизнь. А 85 тысяч сегодня при ипотеке в 30–40 тысяч, платежах за садик, школе, лечении и прочем — это постоянный подсчёт каждой копейки.

И главное — стабильность. Человек знал: завтра у него не отберут квартиру, он не останется без работы, пенсия будет, и дети выучатся. В обмен на свободу выбора и возможность разбогатеть государство давало уверенность в завтрашнем дне.

Так сколько же на самом деле?

Давайте приведу самые разные способы пересчёта, чтобы у каждого был выбор.

По покупательной способности продуктов (официальные цены) — 1 советский рубль ≈ 250–375 современных. Средняя зарплата 190 рублей = 47–71 тысяча рублей. Это немного ниже сегодняшних 85 тысяч.

По рыночным ценам на дефицит (справедливее) — 1 сов. рубль ≈ 100–150 совр. рублей. Получаем 19–28 тысяч. Уже не так радужно, зато честно.

По коммуналке — 1 сов. рубль ≈ 500 совр. рублей. Потому что за 12 рублей тогда — квартира, сейчас за 6 тысяч — тоже квартира.

По золоту — официально в одном советском рубле было 0,987 г золота. По сегодняшнему золоту (8 500 руб./г) это около 8 300 рублей. Только вот обменять рубли на золото и купить на них «Жигули» было нельзя. Технически вы миллионер, а практически — стоите в очереди за колбасой.

При всём богатстве выбора вывод один: напрямую сравнивать зарплаты невозможно. У этих денег слишком разная природа. Потому что главное богатство советского человека было не в кошельке, а в том, за что этому кошельку не нужно было платить. Правда, если товар вдруг пропадал из магазинов — а пропадал он часто — ваши 190 рублей превращались просто в красивые бумажки с Лениным.