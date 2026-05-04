Почему под Сочи армянский Airbus спикировал в море

3 мая 2006 года в Черном море разбился армянский авиалайнер, летевший в Сочи. Самолет столкнулся с водой после того, как диспетчеры отправили его на второй круг, и никто не мог понять почему. По итогам расследования выяснилось, что пилоты — опытные и уважаемые в Армении люди — взбесились из-за прерванной посадки и на эмоциях сами вогнали самолет в море на полной скорости, несмотря на требования автоматики немедленно повернуть вверх.

Развороты над Грузией

Выполнявший рейс 967 Ереван-Сочи самолет Airbus A320 компании Armavia вылетел из аэропорта Звартноц в 00:50 по Москве. Ночное время для полета было выбрано потому, что днем единственную полосу аэропорта закрывали на ремонт, а темнота не должна служить для современных авиалайнеров и обученного экипажа препятствием. Аэробусом управляли два пилота: 40-летний командир Григор Григорян с общий налетом более пяти тысяч часов и второй пилот, 29-летний Арман Давтян с общим налетом чуть более двух тысяч часов. На А320 оба они летали не так много, но их действия в ходе катастрофы никак не были связаны с типом самолета.

В ту ночь в Сочи была крайне неблагоприятная для полетов погода, и густые облака периодически опускались до высоты в пару сотен метров. Это — практически предел для А320, но в момент вылета он еще не был достигнут. В пограничных условиях принять решение нелегко, и пилоты успели два раза передумать: в 1:17, приближаясь к Абхазии и получив метеосводку от грузинских диспетчеров, они решили развернуться в Ереван и не рисковать.

Но спустя 10 минут с ними связался сочинский диспетчер и сообщил о нижней границе облачности в 170 метров, — посадка в таких условиях неприятна, но допустима согласно правилам авиакомпании и технической документации самолета. Поэтому, находясь над Кутаиси, Григорян и Давтян передумали, развернулись на 180 градусов и продолжили лететь в Сочи.

В 2:10 лайнер выпустил шасси и, с разрешения сочинских диспетчеров, начал посадку. Однако спустя 30 секунд они свое разрешение отозвали — поступило сообщение, что облака опустились ниже 100 метров, меньше метеоминимума для безопасной посадки. Пилотам приказали уйти на второй круг и ждать улучшения погоды.

Самолет начал выполнять это распоряжение, но в 2:13 связь с ним внезапно прервалась, а отметка борта исчезла с экранов радаров. Диспетчеры еще 20 минут пытались докричаться до аэробуса, надеясь, что у того просто вышла из строя аппаратура связи — не должен самолет внезапно и молча исчезать при обычном маневре, если только на нем не взорвалась бомба.

Была объявлена тревога, и спустя час сторожевые корабли погранслужбы сообщили, что наблюдают в Черном море большое масляное пятно, тела и обломки в пяти километрах от берега.

В зале ожидания аэропорта стали слышны далекие сирены скорых, и вскоре о падении лайнера было объявлено официально.

«Было очень страшно, когда вдруг все замолчали и в мертвой тишине прозвучало объявление о катастрофе. Мы бросились бежать, сами не зная куда, чтобы хоть что-то узнать о судьбе своих близких», — рассказывал один из ожидавших рейс людей.

Многие бросились к берегу, надеясь на чудо и сумевших выплыть пассажиров или хотя бы на то, чтобы увидеть очертания самолета. Но лайнер разбился на части и затонул, так что с пляжей и пирсов не было видно ничего.

Спикировал в воду

Быстро стало понятно, что удар о воду был очень сильным, и что из 105 пассажиров и 8 членов экипажа не выжил никто. В том числе на борту находились экс-директор Armavia Вячеслав Яралов и генерал госбезопасности Усик Арутюнян, один из руководителей КГБ Армянской СССР.

Начали ползти слухи — то ли на борту началась перестрелка, то ли закончилось топливо. Грузинские авиадиспетчеры пожаловались, что, сопровождая самолет, они усомнились в адекватности экипажа, поскольку из его отчетов об остатке топлива следовало, что керосин в полете только прибавляется.

Как показало дальнейшее расследование, действия пилотов в ту ночь и правда были неадекватными.

В момент получения команды о прекращении посадки A320 находился на высоте 600 метров на удалении чуть меньше 10 километров от аэропорта. Услышав об изменении погодных условий и необходимости идти на второй круг, экипаж отреагировал странно — в открытом доступе нет записей переговоров, но расшифровывавшие их эксперты сочли, что реакция на вполне рутинную проблему была чрезмерно бурной и эмоциональной.

Это немедленно сказалось на качестве управления. По инструкции при прекращении посадки и уходе на второй круг необходимо перевести рукоятку управления двигателями («газ») во взлетный режим, убрать шасси и прибрать закрылки. Вместо этого Григорян и Давтян поставили автопилот в посадочном положении, автомат управления тяги — в режиме стабилизации скорости, а шасси не убрали.

При этом самолет начал выполнять весьма резкий маневр с набором высоты: тангаж +21° (нос задран вверх), крен 20° вправо. Аэробус начал терять энергию и вскоре в кабине раздалась предупреждающая об этом звуковая сигнализация. За ней — «СКОРОСТЬ ПРЕДЕЛЬНАЯ». В ответ командир отключил автопилот и добавил «газ».

После этого, развернувшись уже на 90 градусов относительно исходного курса, Григорян опустил нос вниз и пошел на пикирование с углом тангажа -12°, разворот при этом продолжился. Самолет начал разгоняться и скорость выросла, проблема была лишь в том, что ее вектор был направлен в море. Предсказуемо вновь зазвучал речевой информатор: «ВПЕРЕДИ ЗЕМЛЯ».

Все оставшееся время до столкновения пилоты дергали штурвал в разные стороны, так и не нажав кнопку приоритетного управления, чтобы дать контроль кому-то одному.

Никто так и не понял, что за внезапное помутнение рассудка случилось у пилотов, рационального или хотя бы понятного объяснения этому нет. Перед полетом оба члена экипажа отдыхали дома больше суток, но, судя по их переговорам в кабине, они не выспались. Кроме того, одновременно с сигналом «ВПЕРЕДИ ЗЕМЛЯ» диспетчер начал рассказывать об изменении порядка захода на посадку. Однако даже если бы они сутки не спали и находились под воздействием десятка отвлекающих факторов, это не должно было помешать выровнять самолет, поскольку для опытных летчиков это так же естественно и жизненно необходимо, как для водителя — уйти со встречной полосы или отвернуть руль, чтобы не вылететь в кювет.

Бывший пилот «Армянских авиалиний» Владимир Погосян позже изложил свою версию событий, будто на борту самолета находился некий «груз» весом 40 килограммов, очевидно намекая либо на наркотики, либо на оружие. Помимо груза, в самолете, по его словам, были две враждебные армянские криминальные группировки, между которым начался конфликт, а затем и перестрелка.

Именно бандиты якобы давили на экипаж и требовали посадки в Сочи во что бы то ни стало.

Неясно, как именно это мог узнать бывший пилот, ведь на борту никто не выжил, а диспетчеру такие подробности, очевидно, не докладывали.

По заключению экспертов, причиной катастрофы послужил человеческий фактор и неадекватные действия экипажа. В Армении это вызвало бурю возмущения: страна маленькая, пилотов в ней мало, а Григорян был очень известен и уважаем среди коллег. В бешенстве был и владелец авиакомпании Михаил Багдасаров, заявив, что армянскую сторону фактически отстранили от расследования, что пилот действовал образцово, а диспетчер — нет.

К несчастью, это был не первый и далеко не последний случай, когда опытный и уважаемый пилот добровольно направил полностью исправный самолет в землю из-за помутнения рассудка. В 2016 году по похожему сценарию в Ростове разбился Boeing 737: пилоты взбесились из-за необходимости идти на второй круг и потеряли контроль над лайнером.

Очевидно, бурные эмоции — самое последнее дело в небе. Но эта истина настолько общеизвестна, что ее очередное подтверждение ничего не изменит, и самолеты с какой-то периодичностью продолжат из-за этого падать, пока летчиков не заменят на роботов.

Но и у них бывают свои помутнения.