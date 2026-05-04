Россия, которую мы потеряли: какой уровень жизни был у людей до революции

В кризисные для экономики периоды в России становится ходовым термин «продовольственная корзина». Интересно посмотреть, на что хватало средств к существованию людям в прошлые эпохи. Например, до революции. Многие представляют ту жизнь по-разному: кто-то — как потерянный рай, кто-то — как ад кромешный. Разбираемся с цифрами и фактами.

В конце XIX – начале XX века основную массу населения составляли крестьяне. Однако их потребительская корзина наполнялась в основном продуктами собственного хозяйства. От рынка они зависели мало. Поэтому куда интереснее посмотреть на другие крупные слои – фабричных рабочих, городских чиновников и военных. Именно их уровень жизни — хороший индикатор состояния экономики.

Жилищный вопрос

До эпохи хрущёвок массового жилья для горожан в России почти не строили, а то, что было, стоило дорого. Но фабриканты после Морозовской стачки 1885 года и особенно после революции 1905–1907 годов стали выделять на строительство и обустройство жилья для рабочих значительные средства. Это позволило удешевить аренду. По данным 1908–1913 годов, рабочие в Петербурге, Богородске, Баку и Киеве тратили на жильё только от 10 до 20% месячного заработка.

Налоги у горожан были небольшими – до 1914 года эта сумма держалась около 3 рублей в месяц. Сельскохозяйственные продукты стоили недорого. Молоко, хлеб, лук, свёкла, морковь, картошка, капуста даже в столицах продавались по доступным ценам. Максимальная наценка на продукты, которые везли из Подмосковья в Москву, составляла всего 10%.

Уровень жизни рабочих

Уровень жизни в 1880-х и в 1910-х сильно различался. После Морозовской стачки 1885 года условия жизни рабочих постепенно стали улучшаться. Запретили детский труд, ограничили ночные смены, зарплата пошла вверх. После революции 1905 года рост ускорился: заработки стали опережать инфляцию.

В 1914–1917 годах цены выросли на 300%. Но и зарплаты выросли примерно настолько же. Однако появились и первые проблемы: некоторые продукты стали дефицитными, на сахар ввели карточки. Но это всё равно была не голодная разруха 1920-х, а скорее начало непривычных трудностей.

Большую роль играла квалификация: чернорабочие на Обуховском заводе в Петрограде в январе 1917 года получали 160 рублей, а квалифицированные рабочие – от 220 до 400. Историки подсчитали: с 1885 по 1914 год питание рабочих значительно улучшилось. Если в 1885 мужчина тратил на еду от 34 до 45% заработка, а женщина около 57%, то в 1914 мужчина тратил уже только 25% зарплаты, женщина – 33%.

Появились деньги на одежду, обувь, улучшение жилья, газеты, журналы, книги, театр, обучение детей и транспорт.

Потребительская корзина среднестатистического чиновника

Хорошую иллюстрацию даёт расходная книга чиновника из Углича за 1903 год (документ хранится в музее быта). Жалованье – 45 рублей в месяц, за квартиру платил 5,5 рубля. Питался не очень разнообразно, но регулярно покупал мясо, рыбу, свежие овощи, молоко, крупы, хлеб.

Цены: булка – 2 копейки, крынка молока – 6 копеек, ведро капусты – 25, мешок картофеля – 35 копеек (можно было сторговаться и за 30). 800 граммов варёной колбасы – 30 копеек. Бутылка водки – 38 копеек, две селёдки – ещё 14. Свежая щука – 10 копеек.

Макарон в книге почти нет. Дело в том, что массовым продуктом они стали только после Великой Отечественной войны. В царской России макароны были дорогим товаром: для их промышленного производства и сушки не хватало фабрик.

Зарплаты рабочих, военных и учителей

Городской рабочий в 1903 году в среднем получал по стране от 8 до 50 рублей в месяц. Но после 1905 года зарплата резко пошла вверх. Ткачи и красильщики в 1913 году зарабатывали почти по 28 рублей, машинисты и электрики – более 90. Высшие мастеровые – около 63 рублей, чуть меньше – кузнецы, слесари, токари.

Военным платили иначе. Годовое жалованье генерала (со всеми надбавками) – 8000 рублей, полковника – почти 2800, поручика – около 1110, прапорщика – около 800 (66 рублей в месяц). Однако офицеры заказывали форму за свой счёт, и стоила она недешево.

Учителя гимназий получали больше высококвалифицированных рабочих, а преподаватели начальной школы – чуть меньше.

Война: цены растут, зарплаты тоже

Во время Первой мировой войны продовольствия в целом хватало. Карточки ввели только на сахар. Цены за три года подскочили примерно в 4 раза. Но и зарплаты выросли примерно так же. Если в 1914 году рабочий на Путиловском заводе получал около 50 рублей в месяц, то в январе 1917 года на Обуховском заводе – уже 250–300 рублей.

Минимальный месячный бюджет семьи из трёх человек такого рабочего составлял 169 рублей: 29 рублей на жильё, 42 рубля на одежду и обувь, остальные 98 рублей – на питание.

Потребительская корзина до революции менялась быстро. Небольшие налоги, дешевизна сельхозпродуктов и сильная зависимость от квалификации – всё это влияло на жизнь очень заметно. После 1907 года качество жизни рабочих и горожан стало резко улучшаться. Квалифицированный рабочий в 1914 году уже мог тратить деньги на досуг и развлечения. И даже начавшаяся война не обрушила его благосостояние – по крайней мере, сразу.